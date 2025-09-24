World’s Richest Diamond Mine: বিশ্বের সবচেয়ে দামী হিরের খনি; অবস্থিত সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গর্ভে, রাশিয়া-চিনে নয়! কোথায়?

World’s Richest Diamond Mine: বিশ্বের সবচেয়ে দামী হিরের খনি; অবস্থিত সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গর্ভে, রাশিয়া-চিনে নয়! কোথায়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যদিও রাশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম হিরে উৎপাদনকারী দেশ এবং এই গ্রহের বৃহত্তম হিরের খনিও এখানে অবস্থিত। তবে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং দামি হিরে খনিটি কিন্তু মোটেই পুতিনের দেশে নেই! আফ্রিকান দেশ বতসোয়ানায় অবস্থিত। বিশ্বের শীর্ষ হিরা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যেই একটি বতসোয়ানা।
বিশ্বের সবচেয়ে দামী হিরের খনি কোথায় অবস্থিত?
দক্ষিণ আফ্রিকার এক স্থলবেষ্টিত দেশ বতসোয়ানা। সেখানকার জোয়ানেং হিরের খনিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি হিরের খনি হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। উচ্চমানের হিরের জন্য 'প্রিন্স অফ মাইনস' ওরফে 'খনির রাজপুত্র' নামে পরিচিত। বতসোয়ানার রাজধানী গ্যাবোরোনে অবস্থিত জোয়ানেং হিরের খনিটি। দক্ষিণ আফ্রিকার হিরের জায়ান্ট ডি বিয়ার্স এবং বতসোয়ানা সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয় বিরল খনিটি।
আনুমানিক মূল্য ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি
গ্যাবোরোন থেকে ১৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই খনি। এর আনুমানিক মূল্য ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামী হিরের খনিতে পরিণত করেছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, জোয়ানেং হিরের খনিটি এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গর্ভে। এক কিম্বারলাইট পাইপের চারপাশে গঠিত হয়েছিল এই হিরের খনি। যা এক বিরল আগ্নেয়গিরির শিলা গঠনের কারণে যেখানে হিরের উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে।
খনিতে কত পরিমাণ হিরে মজুদ আছে?
জোয়ানেং খনিতে তিনটি প্রধান কিম্বারলাইট পাইপ রয়েছে যা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ক্যারেট হিরে উৎপাদন করে। বিস্তারিত তথ্য অনুসারে, জোয়ানেং হিরে খনি থেকে ২০২৩ সালে আনুমানিক ১১.৮৬ মিলিয়ন ক্যারেট হিরে উৎপাদন হয়েছিল এবং ২০৩৬ সাল পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে। খনিটির আবিষ্কারের সূত্রপাত ১৯৭৩ সালে, যখন ডি বিয়ার্স এক্সপ্লোরেশন এটির সন্ধান পায় এবং আবিষ্কারের প্রায় এক দশক পরে ১৯৮২ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রমের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে...
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, খনিটি ভূগর্ভস্থ খনির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং গ্রহের সবচেয়ে দামী হিরের মজুদঘর হয়ে উঠেছে এই খনি। 'জোয়ানেং' নামের আক্ষরিক অর্থ 'রত্নপাথরের স্থান'। এবং খনিটি সেই উপাধি নিয়েই বেঁচে আছে, বতসোয়ানার অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই খনি। হতদরিদ্র দেশ থেকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করেছে এই খনি।
