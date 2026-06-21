যোগের ম্যাট পাতা ভুবনে! শামিল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ, ঘুরছে কোটি কোটি ডলার; যোগ-চাপে গ্লোবাল জিডিপি'ও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সারা বিশ্বে ১৫০টি দেশ সক্রিয় ভাবে যোগে যুক্ত। ২১ জুন উদযাপিত হয় বিশ্বের অন্তত ১৯০টি দেশে। সারা বিশ্বে কম করে ৩৫ কোটি মানুষ যোগদিবস উদযাপনে যুক্ত। বিশ্ব জুড়ে এখন যোগ একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্লোবাল যোগা ইন্ডাস্ট্রি! যোগের সূত্রেই বিশ্ব জুড়ে রমরম করে চলছে গ্লোবাল ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি! এর ইকনমিক ভ্য়ালু মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। ৬.৮ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার এখনই! আগামী দিনে আরও বাড়বে।
১৯০ দেশে, ৩৫ কোটি মানুষ
সারা বিশ্বে ১৫০টি দেশ সক্রিয় ভাবে যোগে যুক্ত। আর, আজকের দিনটি, ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয় বিশ্বের অন্তত ১৯০টি দেশে। সারা বিশ্বে কম করে ৩৫ কোটি মানুষ যোগদিবস উদযাপনে যুক্ত থেকেছেন।
যোগা সেন্টার, ওয়েলনেস রিট্রিট
বিশ্ব জুড়ে এখন যোগ একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্লোবাল যোগা ইন্ডাস্ট্রি! এটা এখন এক মাল্টি-বিলিয়ন ডলার ওয়েলনেস সেক্টরে পরিণত! পুরো বিষয়টাই সামগ্রিক ভাবে স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত। দেশে দেশে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার যোগা সেন্টার (ভার্চুয়াল নয়), ওয়েলনেস রিট্রিট! কীভাবে নিজকে সুস্থ ও নীরোগ রাখবেন, এ সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে উঠেছে ওয়েল বিয়িং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।
অর্থ-যোগ
এবং যোগের সূত্রেই বিশ্ব জুড়ে রমরম করে চলছে গ্লোবাল ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি! এর ইকনমিক ভ্য়ালুও মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। ৬.৮ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার এখন ঘুরছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে! ২০২৯ সাল নাগাদ এটা ৯.৮ ট্রিলিয়ন ডলারেও পৌঁছে যেতে পারে বলে অনুমান বিশেষজ্ঞদের। এদিক থেকে দেখলে যোগ এখন এক ম্যাসিভ গ্লোবাল ইকনমিক ফোর্স! যা গ্লোবাল ডিজিপিকে চাপে ফেলে দিচ্ছে। ২০১৩ সালের নিরিখে এটা প্রায় দ্বিগুণ।
সনাতন হিন্দু আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও যোগসাধনা
২১ জুন 'সামার সলটিস' বা 'গ্রীষ্মকালীন অয়নকাল'। উত্তর গোলার্ধে বছরের দীর্ঘতম দিন এটি। আর দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন। কেন এই বিশেষ দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে? উত্তর গোলার্ধে এই দীর্ঘতম দিনের পর থেকে সূর্য দক্ষিণায়নে প্রবেশ করে। যে ঘটনাকে সনাতন হিন্দু ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে যোগ সাধনা এবং আত্মবিশ্লেষণের জন্য অত্যন্ত পবিত্র সময় বলে মনে করা হয়। বলা হয়, সূর্যের দক্ষিণায়নের সময়টি আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য অত্যন্ত শুভ। অন্য বিষয়ও আছে। সূর্যের দক্ষিণায়নের জেরে পরিবেশ দূষিত হয়, নানা রকম জীবাণু উৎপন্ন হয় এই সময়টিতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এসবের সঙ্গে লড়ার জন্যই এদিন বিশেষ করে যোগ ব্যায়াম জরুরি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)