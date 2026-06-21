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যোগের ম্যাট পাতা ভুবনে! শামিল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ, ঘুরছে কোটি কোটি ডলার; যোগ-চাপে গ্লোবাল জিডিপি'ও

International Yoga Day: বিশ্বে ১৫০ দেশ সক্রিয় ভাবে যোগে যুক্ত। আজকের দিনটি, এই ২১ জুন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয় বিশ্বের অন্তত ১৯০ দেশে। সারা বিশ্বে কম করে ৩৫ কোটি মানুষ যোগদিবস উদযাপনে যুক্ত। অবিশ্বাস্য এক ছবি!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 21, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:18 PM IST
যোগের ম্যাট পাতা ভুবনে! শামিল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ, ঘুরছে কোটি কোটি ডলার; যোগ-চাপে গ্লোবাল জিডিপি'ও

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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