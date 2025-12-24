English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Osman Hadi Killing: ইউনূস-ই খুনি? 'ফেব্রুয়ারির ভোট বানচাল করতেই তুমি হত্যা করেছে হাদিকে!' ভাইয়ের খুনে বিস্ফোরক দাদা...

Osman Hadi Brother Big Charge Against Yunus Regime: স্ফোরক দাবি, ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য ওসমান হাদিকে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়। হুঁশিয়ারি, 'ওসমান হাদি ন্যায়বিচার না পেলে, একদিন আপনারাও বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবেন।'  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 24, 2025, 04:41 PM IST
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন বানচাল করতে ইউনূস সরকারই খুন করিয়েছে বাংলাদেশের কট্টর ছাত্রনেতা ওসমান হাদিকে। ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ওসমান হাদির দাদা ওমর হাদির। ওমর হাদি বলেন, 'নির্বাচন বানচাল করার জন্য তুমি-ই ওসমান হাদিকে হত্যা করেছ!' কারণ ওমরের কথায়, ওসমান চেয়েছিলেন ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। তিনি দাবি করেন, কর্তৃপক্ষকে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে আর নির্বাচনে যে কোনওরকম ব্যাঘাত এড়াতে হবে।

২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবের অন্যতম মুখ ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। তাঁর মাথায় গুলি করা হয়। মাথার বাঁদিকে গুলি লাগে তাঁর। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বিমানে করে সিঙ্গাপুরেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মারা যান হাদি। আর হাদির মৃত্যুর পরই বাংলাদেশে সহিংস বিক্ষোভ শুরু হয়। উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। এখন ঢাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে এবার তাঁর ভাই ওমর মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একাংশের দিকেই আঙুল তুলেছেন। ইউনূস প্রশাসনের একাংশকেই দায়ি করেছেন। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য ওসমান হাদিকে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়। 

ঢাকার শাহবাগে এক প্রতিবাদ সমাবেশে ওসমান হাদীর ভাই শরিফ ওমর হাদি ইউনূস সরকারকে উদ্দেশ করে বলেন, "আপনারা ওসমান হাদিকে হত্যা করেছেন, এবং এখন আপনি এটিকে ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছেন।" ওমর হাদির স্পষ্ট কথা, ইউনূস সরকার ওসমান হাদির হত্যার দায় এড়াতে পারে না। তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, "খুনিদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করুন যাতে নির্বাচনের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ওসমান হাদি ন্যায়বিচার না পেলে, একদিন আপনারাও বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবেন।" 

ওমরের অভিযোগ, তাঁর ভাইকে হত্যা করা হয়েছে কারণ তাঁর ভাই ওসমান হাদি কোনও সংস্থা বা "বিদেশি প্রভুদের" কাছে মাথা নত করেননি। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল জাবেরও অভিযোগ করেছেন যে ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করার এক "গভীর ষড়যন্ত্রের" অংশ। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা এবং দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত "ফ্যাসিবাদী সহযোগীরা" ওসমানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। জাবের ইউনূস সরকারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাদির খুনিদের জনসাধারণের সামনে এনে দাঁড় করানোর দাবিও জানিয়েছেন। অন্যথায় প্রতিবাদ আরও তীব্র হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে তদন্তে উঠে এসেছে ১২৫ কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য। হাদিকে খুনের আগে তাঁর হত্যাকারী ফয়সল ও আলমগীরের অ্যাকাউন্টে এই বিপুল পরিমাণ টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল বলে তদন্তে দাবি সিআইডির। যা থেকে জোরালো হচ্ছে যে হাদির হত্যাকাণ্ড সম্ভবত কোনও গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ! সিআইডির মতে, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে সম্ভবত কোনও সাধারণ অপরাধী চক্র নয়, বরং কোনও সুসংগঠিত শক্তিশালী নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক থাকতে পারে! 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
BangladeshOsman Hadi KillingOsman Hadi BrotherYunusBangladesh Violence
