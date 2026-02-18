YouTube Outage: বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে বসে গেল ইউটিউব! ভিডিয়ো তোলাও যাচ্ছে না, দেখতেও চাপ...

YouTube Outage: বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে বসে গেল ইউটিউব! ভিডিয়ো তোলাও যাচ্ছে না, দেখতেও চাপ...
YouTube Outage: ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্বজুড়ে হঠাৎ অচল হয়ে পড়ে ইউটিউব ও ইউটিউব টিভি। কয়েক ঘণ্টার এই বিভ্রাটে ভারত ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ ব্যবহারকারী ভিডিয়ো দেখতে সমস্যার সম্মুখীন হন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকালে হঠাৎ করেই বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব (YouTube) সাময়িকভাবে অচল হয়ে পড়ে। ভারত-সহ আমেরিকা ও ব্রিটেনের লাখ লাখ ইউজা়ররা এই সমস্যার সম্মুখীন হন। অ্যাপ বা ওয়েবসাইট খুললেই স্ক্রিনে ভেসে উঠছিল— 'Something Went Wrong'।
সকাল ৬:৩০টা থেকে ৭:৩০টার মধ্যে এই বিভ্রাট চরম আকার ধারণ করে। শুধুমাত্র ভারতেই এই সময়ের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ অভিযোগ জমা পড়ে। অন্যদিকে আমেরিকায় প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার ব্যবহারকারী সমস্যার কথা জানান। রিপোর্টে যা দেখা গিয়েছে- ৭৪% ব্যবহারকারী ইউটিউব অ্যাপ খুলতে পারছিলেন না। ১৬% ব্যবহারকারী ভিডিয়ো স্ট্রিমিং বা দেখার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ইউটিউবের পাশাপাশি তাদের লাইভ টিভি স্ট্রিমিং পরিষেবা 'ইউটিউব টিভি'ও (YouTube TV) ব্যাহত হয়।
আউটজ ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট (যেমন: Downdetector) অনুযায়ী, সকাল ৮:৪৫ মিনিটের পর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। বর্তমানে ইউটিউব হোমপেজ ঠিকমতো লোড হচ্ছে এবং ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে কোনো বাধা নেই। তবে পরিষেবা পুরোপুরি চালু হওয়ার পরেও কিছু ব্যবহারকারী ছোটখাটো কারিগরি সমস্যার কথা জানিয়েছেন।
গুগল বা ইউটিউবের বক্তব্য
এই বিশাল বিভ্রাটের সঠিক কারণ সম্পর্কে ইউটিউবের মাদার কোম্পানি গুগল (Google) এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে।
বিভিন্ন লাইভ স্ট্যাটাস ট্র্যাকার দেখিয়েছে, সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী সকাল প্রায় ৮টা ৪৫ মিনিটে ইউটিউব আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিল। মনিটরিং টুলে পিং টাইম ১২ থেকে ১৬ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ছিল, যা স্বাভাবিক। হোমপেজ ঠিকভাবে লোড হচ্ছিল এবং ভিডিওও নির্বিঘ্নে চলছিল। নতুন অভিযোগের সংখ্যাও ছিল খুবই কম।
আপনার ইউটিউব না চললে কী করবেন?
যদি আপনার ডিভাইসে এখনও ইউটিউব না চলে, তবে নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারেন-
১. ব্রাউজারের 'ক্যাশ' (Cache) ক্লিয়ার করুন।
২. ইউটিউব অ্যাপটি আপডেট করুন।
৩. ইন্টারনেট কানেকশন পরিবর্তন করে বা ডিভাইস রিস্টার্ট করে দেখতে পারেন।
৪. সমস্যাটি ব্যক্তিগত নাকি সবার হচ্ছে তা জানতে 'Downdetector' এর মতো ওয়েবসাইট চেক করতে পারেন।
