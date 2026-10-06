/October 2026 theatrical releases: Jailer 2, Vishwambhara, Nayi Navelli and more - check list

October 2026 theatrical releases: October 2026 promises to be a massive month for cinema lovers across India, featuring a packed slate of pan-Indian blockbusters, spine-chilling horrors, star-studded biopics, and Hollywood heavyweights.
From Rajinikanth's high-octane return in Jailer 2 and Chiranjeevi's grand socio-fantasy Vishwambhara to global tentpoles like Street Fighter and Whalefall, the big screen is packed with major releases across languages.
Here is your complete guide to all the upcoming movie releases in India throughout October 2026.
Genre: Horror, Romance
Cast: Nell Verlaque, Jason Isaacs, Kieron Moore, Paulina Chávez
Genre: Biography, Drama, Thriller
Cast: Jeremy Strong, Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White
Genre: Mystery, Romance
Cast: Brahmaji, Mani Chandana, Indraja, Anushka Luhar
Genre: Action, Adventure, Comedy
Cast: Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan, Raghubir Yadav, Mukul Dev
Genre: Action, Comedy, Crime
Cast: Venkatesh Daggubati, Srinidhi Shetty, Dimple Hayathi, Nivetha Pethuraj
Genre: Action, Comedy, Drama
Cast: Radhika Sarathkumar, Mahima Nambiar, Upendra Limaye, Vennela Kishore
Genre: Horror, Thriller
Cast: Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen, Jay Duplass
Genre: Action, Horror, Thriller
Cast: Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Kiana Madeira, Jackson Bews
Genre: Sci-Fi
Cast: Arvind Krishna, Shree Tej SK, Manish Gilada, Ashu Reddy
Genre: Fantasy, Horror, Sci-Fi
Cast: Raiza Wilson, Sendrayan, Swathika, Hridika Biswas
Genre: Thriller
Cast: Abilash Adda, Payal Chengappa, Charishma Dabbara, Satyavittal Dhulipudi
Genre: Drama, Horror
Cast: Prasanna Bisht, Rohit Tiwari, Shernaz Patel, Swaroopa Ghosh
Genre: Drama, Romance
Cast: Shelly Kishore, Aiswarya Mithun Koroth, Anoop Menon, Geethi Sangeetha
Genre: Comedy
Cast: Mohan Agashe, Kishori Ambiye, Rahul Belapurkar, Onkar Bhojane
Genre: Mystery, Thriller
Cast: Ashok Kumar Balakrishnan, Thirumaran Mohandoss, Arjoona Duraisamy, Nisha Ishmeet
Genre: Drama
Cast: Pushkaraj Chirputkar, Kshitish Date, Kishore Kadam, Aashay Kulkarni
Genre: Family
Genre: Drama
Cast: Heer Achhra, Sukh Pindi Ala, Aruna Beniwal, Sarabjit Cheema
Genre: Action, Comedy, Crime
Cast: Rajinikanth, Vijay Sethupathi, Hrithik Roshan, Mohanlal
Genre: Crime, Thriller
Cast: Shiboprosad Mukherjee, Koneenica Banerjee, Suman Banerjee, Ambarish Bhattacharya
Genre: Drama, History
Cast: Mimi Chakraborty, Rik Chatterjee, Soumen Chakraborty, Rohit Basfore
Genre: Action, Adventure, Drama
Cast: Chiranjeevi, Ashika Ranganath, Mouni Roy, Meenaakshi Chaudhary
Genre: Biography, Crime, Drama
Cast: Rajkummar Rao, Jaideep Ahlawat, Wamiqa Gabbi, Lalit Prabhakar
Genre: Comedy, Drama, Family
Cast: Yami Gautam, Aaditya Kulshreshth, Sunita Rajwar, Addinath M. Kothare
Genre: Action, Drama, History
Cast: Vijay Deverakonda, Rashmika Mandanna, Arnold Vosloo, Luke McGibney
Genre: Action
Cast: Jason Momoa, Noah Centineo, David Dastmalchian, Callina Liang
Genre: Thriller
Cast: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Jane Levy
Genre: Drama, Thriller
Cast: Keerthy Suresh, Rajkummar Rao, Rajat Kapoor, Tanya Maniktala
Genre: Comedy, Drama, Family
Cast: Tharun Bhascker Dhaassyam, V.K. Naresh, Anupama Parameswaran, Akhil Uddemari
Genre: Action, Drama, Romance
Cast: Dev, Anirban Bhattacharya, Subhasree Ganguly, Priyanka Sarkar
Genre: Drama, Romance
Cast: Ganesh, Devika Bhat, Sadhu Kokila, Achyuth Kumar
Genre: Comedy, Mystery
Cast: Anirban Chakrabarti, Ambarish Bhattacharya, Ritwick Chakraborty, Subrat Dutta
Genre: Sci-Fi
Cast: Devadarshini Chetan, Anjali P Nair, Dravid Selvam, Siddhi Idnani
Genre: Drama
Cast: Sonali Bendre, Pravin Dalimbkar, Vaishnavi Ghodke, Devdatta Ghone
Genre: Biography
Cast: Kayal Anandhi, Ankith Koyya, Rag Mayur, V.K. Naresh
Genre: Drama
Cast: Mathew Thomas, Sreenath Bhasi, Srinda, Dileesh Pothan
Genre: Comedy, Fantasy
Cast: Jayasurya, Indrans, Manikandan R. Achari, Shajeer P. Basheer
Genre: Mystery, Romance, Thriller
Cast: Zaheer Iqbal, Sonakshi Sinha, Ankit Gupta, Sherlin Seth
Genre: Drama, Romance
Cast: Gurmeet Choudhary, Isha Malviya, Shaan R Grover, Anushka Luhar
Genre: Animation, Adventure, Fantasy
Cast: Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali
Genre: Horror, Sci-Fi, Thriller
Cast: Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Eddie Marsan, Naomi Ackie
Genre: Comedy, Drama, Family
Cast: Gulshan Devaiah, Rasika Dugal, Hridansh Parekh, Ashok Sen
Genre: Animation, Adventure, Comedy
Cast: Li Baixin, Mino Eek, Zhang Gang, Jiang Wen Jin
Genre: Drama, Romance
Cast: Vishnu Vishal, Mamitha Baiju
Genre: Horror, Thriller
Cast: Ramesh Indira, Chaithra J. Achar, Preethi Pagadala, Rekha Nirosha
Genre: Action, Drama
Cast: Leo Sivakumar, Radhika Sarathkumar, Brigida Saga, Kaali Venkat
Genre: Drama, Sci-Fi
Cast: Sreenath Bhasi, Abhiram Radhakrishnan, Rajesh Madhavan, Binu Pappu
Genre: Comedy, Romance
Cast: Sparsh Walia, Alisha Chopra, Sakshi Vaidya, Kunal Aryan Vaid
Genre: Musical, Romance
Cast: Adhyayan Suman, Divita Rai, Akshay Anand, Kulbir Badesron
Genre: Thriller
Cast: Makarand Anaspure, Gauri Ingavale, Vijay Nikam, Ravi Prakash
Genre: Drama, Family
Cast: Yashpal Sharma, Alka Amin, Vivek Pareek, Bhawani Singh Chouhan
Genre: Horror, Mystery, Thriller
Cast: Pushkaraj Chirputkar, Sanika Banaraswale, Varsha Dandale, Rohit Deshmukh
Genre: Drama
Cast: Sachin Pilgaonkar, Bhushan Patil, Akshata Padgaonkar, Madhurani Gokhale Prabulkar
Genre: Drama, Family
Cast: Sanjay Goradia, Nakshraaj, Nirav Vaidya, Nirali Oza
Genre: Drama, Sport, Thriller
Cast: Hardeep Grewal, Sukhdev Barnala, Mintu Kapa, Gurinder Makna
Genre: Romance
Cast: Ovind Yadav, Kp Kundu, Rahul Dhandlaniya, Aman Shindwani
Genre: Drama, Romance
Cast: Harsha Chemudu, Prasad Behra, Vishakha Dhiman, Ajay Ghosh
Genre: Romance
Cast: Sri Devi, Femina George, Indumathy Manikandan, Aegan
Genre: Drama
Cast: Ashwitha R Hegde, Anjan Nagendra, Gopalkrishna Deshpande, Punya Bhairavi
Genre: Adventure, Family
Cast: Raghav Vartak, Nilesh Mane, Sudharshan Deshmukh, Vedika Kulkarni
Genre: Mystery, Thriller
Cast: Bhavya Poojari, Nihal Rai, JP Shetty, Krithi Shrinivas
Genre: Drama, Family
Cast: NNR Chowdary, Taslim Khan, Swathi Sri, Hemasunder Reddy
Genre: Drama, Romance
Cast: Daisy Edgar-Jones, George MacKay, Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe
Genre: Comedy, Drama, Fantasy
Cast: Alexander Skarsgård, Olivia Colman, Elizabeth Debicki, Peter Dinklage
Genre: Action, Thriller
Cast: Liam Neeson, Marisa Tomei, Ving Rhames, Michael Chiklis
Genre: Action, Horror, Thriller
Cast: Vishwak Sen, Tarak Ponnappa, Gayatri Bhardwaj, Murli Sharma
Genre: Action, Drama, Romance
Cast: Aniesh Reddy, Anaswara Rajan, Vennela Kishore, Brahmaji
Genre: Comedy
Cast: Lokesh Balaga, Shiva Kumar Dheekonda, Swapna Priyadarshini, Ravi Siva Teja
Genre: Crime, Sci-Fi, Thriller
Cast: L.N.T.Yateesh, Manick Jai. NSowmya, Krishnendhu
Genre: Sci-Fi
Cast: Manish Gilada, Poorvaaj, Jyothi Poorvaj
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