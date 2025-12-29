Advertisement
trendingNowenglish3001121https://zeenews.india.com/bollywood/tu-meri-main-tera-main-tera-tu-meri-box-office-collection-day-4-kartik-aaryan-ananya-pandays-rom-com-earns-rs-23-75-cr-3001121.html
NewsEntertainmentMoviesTu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 4: Kartik Aaryan-Ananya Pandays Rom-Com Earns Rs 23.75 Cr
TU MERI MAIN TERA MAIN TERA TU BOX OFFICE COLLECTION

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 4: Kartik Aaryan-Ananya Panday's Rom-Com Earns Rs 23.75 Cr

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Box Office Collection: Directed by Sameer Vidwans, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri promises a mix of love, heartbreak, betrayal and emotional conflict.

Written By Ritika Handoo|Last Updated: Dec 29, 2025, 12:03 PM IST|Source: Bureau
Follow Us

Trending Photos

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 4: Kartik Aaryan-Ananya Panday's Rom-Com Earns Rs 23.75 Cr Pic Courtesy: Movie Still

New Delhi:  Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri released on December 25, 2025, making the most of Christmas long weekend. The rom-com has been written by Karan Shrikant Sharma and directed by Sameer Vidwans. The film stars Kartik Aaryan and Ananya Panday in the roles, alongside Neena Gupta, Jackie Shroff and Tiku Talsania in supporting roles.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Box Office Collection

According to trade tracking site, Sacnilk, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri had an overall 24.85% Hindi occupancy on Sunday, December 28, 2025. As per early estimates, the film has raked in Rs 23.75 Cr so far in four days.

Add Zee News as a Preferred Source

The film is about two people falling in love while finding themselves, but family pressures challenge their relationship. They part, hoping to meet again. Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri marks the second collaboration between Kartik Aaryan and Ananya Panday after Pati Patni Aur Woh.

Directed by Sameer Vidwans, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri promises a mix of love, heartbreak, betrayal and emotional conflict. 

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu is facing tough competition from Ranveer Singh’s Dhurandhar at the Box Office and Hollywood big-ticket release Avatar: Fire and Ash, helmed by James Cameron.

Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in india news andworld News on Zee News.

About the Author
authorImg
Ritika Handoo

Associate News Editor - Entertainment

... Read more
Advertisement

Live Tv

Advertisement

Trending news

Indian Navy Anjadip
This Sea Killer Won’t Let Enemy Subs Escape, Indian Navy Gets A Deadly Hunter
Donald Trump
Trump–Putin Hold ‘Very Productive’ Call Ahead Of Meeting With Zelenskyy
Angel Chakma
Candlelight March Held In Agartala For Tripura Student Killed In Dehradun
AIADMK
AIADMK Will Protect People, Restore Tamil Nadu's Pride: Palaniswami
PM Modi
PM Modi Asks States To Encourage Manufacturing, Boost Food Exports
Thailand-Cambodia conflict
'US Has Become United Nations': Trump Announces Thai-Cambodia Ceasefire
India
India Bets On Green Ports To Power Next Phase Of Maritime Growth
Farooq Abdullah
Leaders Backing Student Protest Seek ‘Turmoil’, Not Development: NC President
Delhi air quality update
Delhi Air Quality Update: Smog Blankets Delhi As AQI Hovers Near 'Severe' Mark
Aam Aadmi Party
AAP Ready To Fight For The Rights Of Labourers: Kuldeep Singh Dhaliwal