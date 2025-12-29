New Delhi: Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri released on December 25, 2025, making the most of Christmas long weekend. The rom-com has been written by Karan Shrikant Sharma and directed by Sameer Vidwans. The film stars Kartik Aaryan and Ananya Panday in the roles, alongside Neena Gupta, Jackie Shroff and Tiku Talsania in supporting roles.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Box Office Collection

According to trade tracking site, Sacnilk, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri had an overall 24.85% Hindi occupancy on Sunday, December 28, 2025. As per early estimates, the film has raked in Rs 23.75 Cr so far in four days.

The film is about two people falling in love while finding themselves, but family pressures challenge their relationship. They part, hoping to meet again. Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri marks the second collaboration between Kartik Aaryan and Ananya Panday after Pati Patni Aur Woh.

Directed by Sameer Vidwans, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri promises a mix of love, heartbreak, betrayal and emotional conflict.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu is facing tough competition from Ranveer Singh’s Dhurandhar at the Box Office and Hollywood big-ticket release Avatar: Fire and Ash, helmed by James Cameron.