Breaking : BCCI Announces Squad For ODI Women's World Cup 2025, Check Who's In, Who's Out, Harman To Lead
BCCI has announced squad for Women's ODI World Cup 2025. Lets' Take a look.
India's squad for the Women's World Cup
Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh (WK), Yastika Bhatia (WK), Deepti Sharma, Sneh Rana, Amanjot Kaur, Radha Yadav, Sree Charani, Kranti Goud, Arundhati Reddy, Renuka Thakur
