INDIA WOMEN’S WORLD CUP 2025 SQUAD

Breaking : BCCI Announces Squad For ODI Women's World Cup 2025, Check Who's In, Who's Out, Harman To Lead

BCCI has announced squad for Women's ODI World Cup 2025.  Lets' Take a look.

Written By Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:16 PM IST|Source: Bureau
Breaking : BCCI Announces Squad For ODI Women's World Cup 2025, Check Who's In, Who's Out, Harman To LeadCredits - Twitter

India's squad for the Women's World Cup

Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh (WK), Yastika Bhatia (WK), Deepti Sharma, Sneh Rana, Amanjot Kaur, Radha Yadav, Sree Charani, Kranti Goud, Arundhati Reddy, Renuka Thakur

