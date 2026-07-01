/DPL Season 3 Auction: Tejasvi Dahiya bags highest bid at Rs 40 lakh; check full list of players, squads

The Delhi Premier League (DPL) T20 Season 3 men's Auction concluded on Wednesday, with all eight franchises completing their squads across multiple rounds. The auction which took place in the national capital opened with the Marquee round, in which eight players were sold across teams.
Tejaswi Dahiya was the highest-sold player of the auction at Rs 40 lakhs, with South Delhi Superstarz using their RTM card to secure him. On the other hand, New Delhi Tigers invoked their RTM to pick up Himmat Singh for Rs 38 lakhs, while North Delhi Strikers matched the Rs 17 lakh bid for Sarthak Ranjan.
Meanwhile, Anuj Rawat went to Puraani Dilli 6 for Rs 27 lakhs, while Kuldip Yadav, Suyash Sharma, Navdeep Saini and Simarjeet Singh were all picked up at base price by Central Delhi Kings, West Delhi Lions, Outer Delhi Warriors and East Delhi Riders respectively.
The remaining unsold players from the Marquee set were moved into the Category A pool at a revised base price of Rs 5 lakhs. By the time the hammer fell on the final lot, all eight franchises had assembled 23-to-26-player squads built around their retained Marquee names.
DPL Season 3 Squad Composition
Central Delhi Kings anchor their campaign around Kuldip Yadav, Yash Dhull and Vansh Bedi; East Delhi Riders around Simarjeet Singh, Mayank Yadav and Mayank Rawat; New Delhi Tigers around Himmat Singh and Prince Yadav; and North Delhi Strikers around Harshit Rana and Sarthak Ranjan.
Outer Delhi Warriors will lean on Navdeep Saini and Priyansh Arya, Puraani Dilli 6 on Anuj Rawat, Digvesh Rathi and Lalit Yadav, South Delhi Superstarz on Ayush Badoni and Tejasvi Dahiya, and West Delhi Lions on Nitish Rana, Suyash Sharma and Kulwant Khejroliya.
With squads now locked in, attention turns to the season ahead, as all eight franchises look to blend their experienced picks with a deep bench of uncapped and emerging players.
Marquee Round Overview
Tejasvi Dahiya - Rs 40L - South Delhi Superstarz (RTM)
Himmat Singh - Rs 38L - New Delhi Tigers (RTM)
Anuj Rawat - Rs 27L - Puraani Dilli 6
Sarthak Ranjan - Rs 17L - North Delhi Strikers (RTM)
Kuldip Yadav - Rs 10L - Central Delhi Kings
Suyash Sharma - Rs 10L - West Delhi Lions
Navdeep Saini - Rs 10L - Outer Delhi Warriors
Simarjeet Singh - Rs 10L - East Delhi Riders
Central Delhi Kings: Kuldip Yadav, Yash Dhull, Vansh Bedi, Divij Mehra, Money Grewal, Jonty Sidhu, Aayush Kumar, Vedant Sehwag, Yatish Singh, Yugal Saini, Aditya Bhandari, Siddharth Joon, Keshav Dabas, Aatrey Tripathi, Arun Pundir, Aryaveer Kohli, Gavnish Khurana, Jasvir Sehrawat, Tejas Baroka, Ojasdeep Singh, Samarth Singh, Rahul, Abhishek Kumar Yadav, Prathmesh Singh, Jai Sharma.
East Delhi Riders: Simarjeet Singh, Mayank Yadav, Mayank Rawat, Arpit Rana, Dhruv Kaushik, Rounak Waghela, Hardik Sharma, Sujal Rajiv Singh, Tanmay Chaudhary, Aradhya Chawla, Rohan Parchanda, Vansh Jetly, Yashwardhan Oberai, Deepak Punia, Ashish Meena, Kavya Gupta, Rohit Yadav, Vaibhav Baisla, Uday Chawla, Sunny Rawal, Suryansh Raina, Ankit Kumar, Vansh Mehra, Suryakant Chauhan, Harsh Bhardwaj.
New Delhi Tigers: Himmat Singh, Prince Yadav, Hritik Shokeen, Rahul Chaudhary, Lakshay Thareja, Vaibhav Rawal, Atulya Pandey, Dhruv Bindra, Laxman, Pradyuman Sanan, Aaryan Sharma, Keshav R. Singh, Manish Sehrawat, Parikshit Singh Bhati, Parth Kr. Bali, Shivam Gupta, Varun Vanjani, Tanuj Pawar, Rishabh Sharma, Revaant Rakyan, Saurabh Gupta, Yashjeet, Ayush Tanwar, Aditya Paweriya, Dev Chaudhary.
North Delhi Strikers: Harshit Rana, Sarthak Ranjan, Pranav Rajvanshi, Vaibhav Kandpal, Aayush Singh, Akhil Chaudhary, Arnav Bugga, Kirit Kaushik, Saurabh Deswal, Yash Bhatia, Parnit Tiwari, Prikshit Sehrawat, Arjun Rapria, Kaushal Suman, Vikas Dixit, Yash Dabas, Mayank Dagar, Bharat Sindhwani, Ajay Yadav, Anant Jain, Gaurav Sabharwal, Nikhil Kumar.
Outer Delhi Warriors: Navdeep Saini, Priyansh Arya, Aryan Rana, Harsh Tyagi, Shivam Sharma, Siddhant Sharma, Anant S. Sareen, Dhanya Nakra, Mohit Panwar, Saksham Gahlot, Shaurya Malik, Aman Chaudhary, Rushal Saini, Yajas Sharma, Dhruv Singh, Rishab Drall, Aditya Sharma, Akshay Saini, Monu Shukla, Pratham Saluja, Sammar Kohar, Garvit Grover, Shivam Bhan, Deepanshu Phore, Aditya Yadav.
Purani Dilli 6: Anuj Rawat, Digvesh Rathi, Lalit Yadav, Rohan Rana, Samarth Seth, Dev Lakra, Kush Nagpal, Mohak Kumar, Rajneesh Dadar, Udhav Mohan, Prince Mishra, Yug Gupta, Aditya Malhotra, Ajay Ahlawat, Gaurav Saroha, Kabir Sachdeva, Pankaj Jaswal, Yash Kumar, Aryan Gaur, Aditya Verma, Ashwini Chillar, Lakshay Verma, Harshvardhan Phogat, Vanam Aggarwal, Arjun Rexwal.
South Delhi Superstarz: Ayush Badoni, Tejasvi, Sanat Sangwan, Sumit Kumar, Sumit Mathur, Pranshu Vijayran, Aman Bharti, Divansh Rawat, Karan Garg, Pranav Pant, Anmol Sharma, Vivek Kumar Tiwari, Adviteeya Sinha, Ankur Kaushik, Anshuman Hooda, Deepanshu Gulia, Ekansh Dobal, Sagar Tanwar, Vision Panchal, Yamit Sehrawat, Ankit Dabas, Tushar Duggal, Kartik Yadav, Rishabh Sharma, Raghav Agarwal.
West Delhi Lions: Nitish Rana, Suyash Sharma, Kulwant Khejroliya, Ayush Doseja, Manan Bhardwaj, Mayank Gusain, Aaryavir Sehwag, Ankit Rajesh Kumar, Dhruv Kumar Chumbak, Krish Yadav, Ravneet Tanwar, Rudra Dev Yadav, Aarav Garg, Shubham Dubey, Ajay Rana, Anirudh Chowdhary, Hiten Dalal, Jitesh Singh, Tishant Dabla, Vikas Rana, Bhanu Yadav, Sombir Sheokand, Yash Bansal, Avinash Singh Manhas, Khushhal Yadav.
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