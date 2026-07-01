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DPL Season 3 Auction: Tejasvi Dahiya bags highest bid at Rs 40 lakh; check full list of players, squads

Tejaswi Dahiya was the highest-sold player of the Delhi Premier League (DPL) T20 Season 3 men's auction at Rs 40 lakhs, with South Delhi Superstarz using their RTM card to secure him.

Written ByAvinash Kumar
Published: Jul 02, 2026, 12:31 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:31 AM IST
DPL Season 3 Auction: Tejasvi Dahiya bags highest bid at Rs 40 lakh; check full list of players, squads
Image Credit: Delhi Premier League

About the Author

Avinash Kumar

Avinash Kumar

Avinash Kumar is a Senior Sub-Editor (Sports) with over 7 years of experience in the media industry. He specialises in conducting exclusive interviews, doing special stories and ground reporting across sports.  After starting his journalism career in 2018 at United News Of India (UNI) News Agency, he has worked at various reputed media organisations like IANS News Agency, Times Now before joining Zee News, one of India's largest News Network. Avinash has covered multiple tournaments like the Cricket World Cup, IPL, ILT20, PKL, Indian Open and others from the different venues across the globe. He has also interviewed renowned sportspersons like Virender Sehwag, Brett Lee, Joe Root, PV Sindhu, Cheteshwar Pujara, Shikhar Dhawan and others over the years.  He holds a degree in Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC) and brings his sports knowledge, experience and correct facts to stories that matter. He can be reached at Avinash.Kumar@India.com or @Avinashkmratish on X.

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