IPL 2026 Retentions: Full List Of Players Retained, Released And Traded; Remaining Slots And Purse Ahead Of Auction

Ahead of the IPL 2026 mini-auction, the 10 teams have confirmed their retention and releases and trades following the end of the player retention window on Saturday, November 15.

There were a few surprises in the retention list, with Chennai Super Kings parting ways with Matheesha Pathirana, Kolkata releasing Andre Russell and Lucknow Super Giants sending Ravi Bishnoi back into the auction pool.

Across teams, a total of 173 players have been retained, including 49 overseas players. A combined purse of Rs 237.55 crore will be available at the auction for a total of 77 player slots.

With each team allowed to have a maximum squad of 25 players, Punjab Kings have opted to retain 21 players, the most among the 10 franchises, while Mumbai Indians and Gujarat Titans have retained 20 players each.

The IPL Player Auction will take place on 16th December at the Etihad Arena in Abu Dhabi. The trade window is still open.

Here is the full list of players released, retained, traded by their respective franchises:

Chennai Super Kings

Players released: Ravindra Jadeja (traded to RR), Andre Siddarth, Deepak Hooda, Devon Conway, Rachin Ravindra, Matheesha Pathirana, Sam Curran (traded to RR), Kamlesh Nagarkoti, Rahul Tripathi, Shaikh Rasheed, Vansh Bedi, Vijay Shankar

Players retained: MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson (traded in from RR), Ayush Mhatre, Dewald Brewis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj

Purse remaining: INR 43.40 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 9 (4 overseas)

Delhi Capitals

Players released/traded out: Donovan Ferreira (traded to RR), Darshan Nalkande, Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Sediqullah Atal

Players retained/traded in: Nitish Rana (traded in from RR), Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam

Purse remaining: INR 21.80 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 8 (5 overseas)

Gujarat Titans

Players released/traded out: Sherfane Rutherford (traded to MI), Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Mahipal Lomror

Players retained/traded in: Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammed Siraj, Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, B Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar

Purse remaining: INR 12.90 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 5 (4 overseas)

Kolkata Knight Riders

Players released/traded out: Andre Russell, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Luvnith Sisodia, Moeen Ali, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Venkatesh Iyer

Players retained/traded in: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy

Purse remaining: INR 64.30 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 13 (6 overseas)

Lucknow Super Giants

Players released/traded out: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Ravi Bishnoi, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (traded to MI), Akash Deep, Shamar Joseph

Players retained/traded in: Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar (traded in from MI), Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami (traded in from SRH), Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed

Purse remaining: INR 22.95 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 6 (4 overseas)

Mumbai Indians

Players released/traded out: Arjun Tendulkar (traded to LSG), Bevon Jacobs, Karn Sharma, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Krishnan Shrijith, Satyanarayana Raju, Vignesh Puthur

Players retained/traded in: Shardul Thakur (traded in from LSG), Sherfane Rutherford (traded in from GT), Mayank Markande (traded in from KKR), AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks

Purse remaining: INR 2.75 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 5 (1 overseas)

Punjab Kings

Players released/traded out: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kyle Jamieson, Kuldeep Sen, Praveen Dubey

Players retained/traded in: Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal

Purse remaining: INR 11.50 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 4 (2 overseas)

Rajasthan Royals

Players released/traded out: Sanju Samson (traded to CSK), Nitish Rana (traded to DC), Akash Madhwal, Ashok Sharma, Fazalhaq Farooqi, Kumar Kartikeya, Kunal Singh Rathore, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga

Players retained/traded in: Donovan Ferreira (traded in from DC), Ravindra Jadeja (traded in from CSK), Sam Curran (traded in from CSK), Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh

Purse remaining: INR 16.05 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 9 (1 overseas)

Royal Challengers Bengaluru

Players released: Liam Livingstone, Lungi Ngidi, Mayank Agarwal, Manoj Bhandage, Swastik Chikara, Mohit Rathee

Players retained: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Jacob Bethell, Nuwan Thushara, Rasikh Dar, Swapnil Singh

Purse remaining: INR 16.40 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 8 (2 overseas)

Sunrisers Hyderabad

Players released/traded out: Mohammed Shami (traded to LSG), Atharva Taide, Sachin Baby, Abhinav Manohar, Wiaan Mulder, Adam Zampa, Simarjeet Singh, Rahul Chahar

Players retained/traded in: Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari

Purse remaining: INR 25.50 crore out of INR 125 crore

Slots remaining: 10 (2 overseas)