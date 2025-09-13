Bangladesh vs Sri Lanka Live Score, 5th T20I Asia Cup: Litton Das Vs Charith Asalanka
Bangladesh will lock horns with Sri Lanka in a high-voltage clash in the Asia Cup 2025, Match 5, scheduled at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi on Saturday
- Bangladesh carried confidence from their recent bilateral series wins over Pakistan and Sri Lanka, both by 2-1 margins.
- On the other side, Sri Lanka warmed up for the Asia Cup with a 2-1 T20I series win over Zimbabwe in Harare.
- Bangladesh, despite making three finals, are still searching for their maiden Asia Cup title, having finished runners-up in 2012, 2016 and 2018.
Following their morale-boosting seven-wicket win against Hong Kong in the tournament opener, Litton Das-led Bangladesh will be eager to continue their winning momentum. For Charith Asalanka's Sri Lanka, this will be their first outing of the campaign, and they will be determined to begin strongly. A win for Bangladesh will almost confirm their place in the Super 4s, while Sri Lanka, previous finalists, will also look to register an early breakthrough before taking on Hong Kong and Afghanistan in their remaining group matches.
Asia Cup Records
Bangladesh, despite making three finals, are still searching for their maiden Asia Cup title, having finished runners-up in 2012, 2016 and 2018. By contrast, Sri Lanka are one of the most successful teams in the competition, having clinched the trophy six times. Their last triumph came in 2022 when they defeated Pakistan in the final by 23 runs.
Squads
Bangladesh: Litton Das (c), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin
Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana, Janith Liyanage.
Predicted XIs
Bangladesh: Litton Das (c & wk), Tanzid Hasan Tamim, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed
Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Nuwanidu Fernando, Charith Asalanka (c), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Dushan Hemantha, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Binura Fernando
Bangladesh vs Sri Lanka Live Score, 5th T20I Asia Cup: Hello and welcome to the live coverage of Bangladesh vs Sri Lanka, Asia Cup 2025 Match No. 5 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi.
