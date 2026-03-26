IPL 2026 News LIVE Updates : Defending champions RCB to begin campaign vs SRH

IPL 2026 News LIVE Updates: The Indian Premier League 2026 is all set to get underway, with the tournament scheduled to begin on March 28. Defending champions Royal Challengers Bengaluru will kick off the season against Sunrisers Hyderabad in the opening match, as they look to retain their crown.

All ten franchises strengthened their line-ups during the IPL 2026 mini auction held in December. However, several teams have been dealt setbacks, with a few players ruled out due to injuries. In addition, some players will miss the early phase of the tournament as they continue their recovery or attend to personal commitments, while others have withdrawn entirely for personal reasons.

Here is a complete look at the updated squads and injury status of all ten teams.

Chennai Super Kings

Ruturaj Gaikwad (C), Dewald Brevis, MS Dhoni, Kartik Sharma, Sarfaraz Khan, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Sanju Samson, Aman Khan, Shivam Dube, Zak Foulkes, Ramakrishna Ghosh, Anshul Kamboj, Jamie Overton, Matthew Short, Prashant Veer, Khaleel Ahmed, Rahul Chahar, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Matt Henry, Akeal Hosein, Spencer Johnson, Mukesh Choudhary, Noor Ahmad

Ruled Out: Nathan Ellis (Injury)

Replacement Player: Spencer Johnson

Mumbai Indians

Hardik Pandya (C), Quinton de Kock, Danish Malewar, Robin Minz, Ryan Rickelton, Sherfane Rutherford, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Atharva Ankolekar, Raj Bawa, Corbin Bosch, Will Jacks, Mayank Rawat, Naman Dhir, Mitchell Santner, Shardul Thakur, Tilak Varma, Ashwani Kumar, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, AM Ghazanfar, Mayank Markande, Mohd Izhar, Raghu Sharma

Royal Challengers Bengaluru

Rajat Patidar (C), Jordan Cox, Tim David, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Jacob Bethell, Kanishk Chouhan, Venkatesh Iyer, Vihaan Malhotra, Mangesh Yadav, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Abhinandan Singh, Satvik Deswal, Jacob Duffy, Bhuvneshwar Kumar, Vicky Ostwal, Rasikh Salam, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Nuwan Thushara

In Rehab: Josh Hazlewood (To miss initial games)

Ruled Out: Yash Dayal (Personal reasons)

Kolkata Knight Riders

Ajinkya Rahane (C), Rinku Singh, Finn Allen, Tejasvi Dahiya, Manish Pandey, Rovman Powell, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Sarthak Ranjan, Tim Seifert, Rahul Tripathi, Daksh Kamra, Cameron Green, Sunil Narine, Rachin Ravindra, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Saurabh Dubey, Kartik Tyagi, Blessing Muzarabani, Prashant Solanki, Umran Malik, Varun Chakravarthy

Ruled Out: Akash Deep (Injury), Harshit Rana (Injury)

In Rehab: Matheesha Pathirana (Awaiting NOC)

Replacement Players: Blessing Muzarabani, Saurabh Dubey

Delhi Capitals

Axar Patel (C), Abishek Porel, David Miller, Karun Nair, Pathum Nissanka, Sahil Parakh, KL Rahul, Nitish Rana, Prithvi Shaw, Tristan Stubbs, Ajay Mandal, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Madhav Tiwari, Auqib Nabi, Dushmantha Chameera, Kyle Jamieson, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, T Natarajan, Lungi Ngidi, Vipraj Nigam, Tripurana Vijay

In Rehab: Mitchell Starc (Awaiting NOC from CA)

Pulled Out: Ben Duckett

Punjab Kings

Shreyas Iyer (C), Priyansh Arya, Pyla Avinash, Harnoor Singh, Prabhsimran Singh, Vishnu Vinod, Nehal Wadhera, Azmatullah Omarzai, Cooper Connolly, Marco Jansen, Musheer Khan, Mitchell Owen, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Suryansh Shedge, Arshdeep Singh, Xavier Bartlett, Yuzvendra Chahal, Praveen Dubey, Ben Dwarshuis, Lockie Ferguson, Harpreet Brar, Vishal Nishad, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur

Personal Reasons: Lockie Ferguson (To miss initial games)

Rajasthan Royals

Riyan Parag (C), Aman Rao, Shubham Dubey, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Lhuan-dre Pretorius, Ravi Singh, Vaibhav Sooryavanshi, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Dasun Shanaka, Sam Curran, Jofra Archer, Brijesh Sharma, Nandre Burger, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Adam Milne, Sushant Mishra, Vignesh Puthur, Ravi Bishnoi, Sandeep Sharma, Kuldeep Sen, Yash Raj Punja, Yudhvir Singh

Ruled Out: Sam Curran (Injury)

Replacement Player: Dasun Shanaka

Sunrisers Hyderabad

Ishan Kishan (C), Salil Arora, Travis Head, Heinrich Klaasen, Ravichandran Smaran, Aniket Verma, Abhishek Sharma, Brydon Carse, Harsh Dubey, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Harshal Patel, Shivam Mavi, Shivang Kumar, Jack Edwards, Amit Kumar, Praful Hinge, Eshan Malinga, David Payne, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Jaydev Unadkat, Zeeshan Ansari, David Payne

In Rehab: Pat Cummins (To miss initial games)

Ruled Out: Jack Edwards (foot injury)

Replacement Player: David Payne

Lucknow Super Giants

Rishabh Pant (C), Abdul Samad, Akshat Raghuwanshi, Ayush Badoni, Matthew Breetzke, Mukul Choudhary, Himmat Singh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Arshin Kulkarni, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Akash Singh, Avesh Khan, Mohammed Shami, Mohsin Khan, Anrich Nortje, Prince Yadav, Digvesh Rathi, Manimaran Siddharth, Arjun Tendulkar, Naman Tiwari, Mayank Yadav

Unavailable: Josh Inglis (To miss the first phase)

In Rehab: Wanindu Hasaranga (Awaiting NOC)

Gujarat Titans

Shubman Gill, Anuj Rawat, Tom Banton, Jos Buttler, Kumar Kushagra, Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Jason Holder, Glenn Phillips, Rashid Khan, Nishant Sindhu, Manav Suthar, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Arshad Khan, Ashok Sharma, Gurnoor Brar, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Prithvi Raj, Kagiso Rabada, Sai Kishore, Ishant Sharma, Luke Wood, Jayant Yadav

This comprehensive update reflects the latest squad compositions and player availability heading into IPL 2026, with teams already managing key absences even before the first ball is bowled.