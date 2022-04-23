हिन्दी मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News

Live TV

Videos

Photos

Blogs

Top News

Latest News

Entertainment

Lifestyle

Sports

Technology

Budget 2022

India

States

World

Business

Science & Environment

Health

CONTACT. PRIVACY POLICY. LEGAL. COMPLAINT. OUR TEAM. INVESTOR INFO. ADVERTISE With Us. CAREERS. WHERE TO WATCH

KKR vs GT IPL 2022 Live cricket score and updates Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Match 35 Live

Follow Live cricket score and updates for KKR vs GT IPL 2022 match no 35 being played at Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai.

By Zee Media Bureau | Last Updated: Saturday, April 23, 2022 - 14:46
Comments |
File image (Source: Twitter)

Two-time IPL champions Kolkata Knight Riders will be aiming to break-their three-match losing streak and get their 2022 campaign back on track when they face a tough test in table-toppers Gujarat Titans at the DY Patil Stadium on Saturday afternoon.

The Shreyas Iyer-led side needed 40 runs off 24 balls to win against Rajasthan Royals when leg-spinner Yuzvendra Chahal struck with a hat-trick to lose by seven runs. On the other hand, Gujarat didn't have regular captain Hardik Pandya but still won against Chennai Super Kings by three wickets on the back of an unbeaten 94 from David Miller and stand-in skipper Rashid Khan chipping in with a valuable cameo of 40.

For Kolkata, Shreyas has been the top run-scorer for them in IPL 2022, making 236 runs in seven matches at an average of 39.33 and strike-rate of 148.42 with two fifties. But he would hope for his opening combination to deliver. With Ajinkya Rahane out of the side after the initial five matches, Aaron Finch and Venkatesh Iyer were tried out.

On the other hand, Gujarat too have their issues with opening combination but Shubman Gill, the ex-Kolkata opener, has notched up impressive half-centuries in 84 and 96 and how he faces up against Narine will be an interesting battle. Replacing an out-of-sorts Matthew Wade with Wriddhiman Saha is yet to yield results while Vijay Shankar has been enduring a bad run at number three.

23 April 2022, 14:45 PM

Here are the two squads:

Kolkata Knight Riders Squad: Aaron Finch, Sunil Narine, Shreyas Iyer(c), Nitish Rana, Andre Russell, Venkatesh Iyer, Sheldon Jackson(w), Pat Cummins, Shivam Mavi, Umesh Yadav, Varun Chakaravarthy, Tim Southee, Ajinkya Rahane, Mohammad Nabi, Sam Billings, Chamika Karunaratne, Baba Indrajith, Rinku Singh, Anukul Roy, Pratham Singh, Abhijeet Tomar, Aman Hakim Khan, Ashok Sharma, Ramesh Kumar, Harshit Rana

Gujarat Titans Squad: Wriddhiman Saha(w), Shubman Gill, Hardik Pandya(c), Vijay Shankar, Abhinav Manohar, David Miller, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Alzarri Joseph, Lockie Ferguson, Mohammed Shami, Yash Dayal, Matthew Wade, Varun Aaron, Pradeep Sangwan, Jayant Yadav, Gurkeerat Singh Mann, Ravisrinivasan Sai Kishore, Darshan Nalkande, Rahmanullah Gurbaz, Dominic Drakes, Sai Sudharsan, Noor Ahmad

23 April 2022, 14:42 PM

Hello and welcome to LIVE blog coverage of 35th match between GT and KKR. 

Stay tuned for more updates!

Must Watch

PT13M48S

Hanuman Chalisa Politics: Navneet Rana adamant on going to Matoshree