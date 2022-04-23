23 April 2022, 14:45 PM
Here are the two squads:
Kolkata Knight Riders Squad: Aaron Finch, Sunil Narine, Shreyas Iyer(c), Nitish Rana, Andre Russell, Venkatesh Iyer, Sheldon Jackson(w), Pat Cummins, Shivam Mavi, Umesh Yadav, Varun Chakaravarthy, Tim Southee, Ajinkya Rahane, Mohammad Nabi, Sam Billings, Chamika Karunaratne, Baba Indrajith, Rinku Singh, Anukul Roy, Pratham Singh, Abhijeet Tomar, Aman Hakim Khan, Ashok Sharma, Ramesh Kumar, Harshit Rana
Gujarat Titans Squad: Wriddhiman Saha(w), Shubman Gill, Hardik Pandya(c), Vijay Shankar, Abhinav Manohar, David Miller, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Alzarri Joseph, Lockie Ferguson, Mohammed Shami, Yash Dayal, Matthew Wade, Varun Aaron, Pradeep Sangwan, Jayant Yadav, Gurkeerat Singh Mann, Ravisrinivasan Sai Kishore, Darshan Nalkande, Rahmanullah Gurbaz, Dominic Drakes, Sai Sudharsan, Noor Ahmad
23 April 2022, 14:42 PM
Hello and welcome to LIVE blog coverage of 35th match between GT and KKR.
Stay tuned for more updates!