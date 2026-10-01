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Naseem Shah, Noor Ahmad, Dasun Shanaka among draft picks for Abu Dhabi T10 League 2026

All teams completed their squads ahead of the upcoming Abu Dhabi T10 League 2026 season, which begins on November 7.

Reported ByIANS
Published: Oct 01, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 06:40 PM IST
Naseem Shah, Noor Ahmad, Dasun Shanaka among draft picks for Abu Dhabi T10 League 2026
Image Credit: Abu Dhabi T10 League 2026

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IANS

IANS

Indo-Asian News Service (IANS) is a private Indian news agency. 

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