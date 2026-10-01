/Naseem Shah, Noor Ahmad, Dasun Shanaka among draft picks for Abu Dhabi T10 League 2026

Several leading UAE players also joined the squads, with the likes of Alishan Sharafu (Arabian Aces), Aayan Afzal Khan (Royal Desert Champions), Muhammad Waseem (Royal Desert Champions), Haider Razzaq (Emirates Eagles), Muhammad Rohid (UAE Bulls), Ansh Tandon (Yas Lions) and Luqman Faisal (Emirates Eagles) set to be in action in the upcoming season.