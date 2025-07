Priyansh Arya, Harshit Rana To Ayush Badoni : Complete Squads Of Team In Delhi Premier League Season 2

Delhi Premier League season 2 is all set to be played from August 2nd 2025. The eight teams of the Delhi Premier League have finalized their squads ahead of the DPL 2025 season. The auction was held on Sunday, July 6, where franchises spent big on players. Sunrisers Hyderabad bowler Simarjeet Singh became the highest-paid player, with Central Delhi Kings signing him for ₹39 lakh. IPL 2025 star Digvesh Rathi was another key acquisition, with South Delhi Superstarz securing him for ₹38 lakh.

East Delhi Riders clinched a thrilling three-run win over South Delhi Superstarz to win the inaugural Delhi Premier League T20 in New Delhi.

Ahead of the auction, eight players were retained, including notable names like Rishabh Pant and Harshit Rana. Punjab Kings sensation Priyansh Arya was also drafted by one of the two new teams introduced this season.

DPL 2025 Retained Players

New Delhi Tigers: Himmat Singh (Draft)

Purani Dilli 6: Rishabh Pant

North Delhi Strikers: Harshit Rana

South Delhi Superstarz: Ayush Badoni

Outer Delhi Warriors: Priyansh Arya (Draft)

East Delhi Riders: Anuj Rawat

West Delhi Lions: Ayush Doseja

Central Delhi Kings: Jonty Sidhu

Full Squads of All Eight Teams



Central Delhi Kings

Retained: Jonty Sidhu (₹10 Lakh)

Auction Buys: Simarjeet Singh (₹39 Lakh), Yash Dhull (₹15 Lakh), Pranshu Vijayran (₹10.50 Lakh), Money Grewal (₹18 Lakh), Aryan Rana (₹5 Lakh), Aarnav Koul (₹3 Lakh), Vivek Kumar Tiwari (₹3 Lakh), Aditya Bhandari (₹3 Lakh), Aaryavir Sehwag (₹8 Lakh), Yugal Saini (₹3.80 Lakh), Siddharth Joon (₹3 Lakh), Gavnish Khurana (₹1 Lakh), Jasvir Sehrawat (₹1 Lakh), Sampooran Tripathi (₹1 Lakh), Sumit Chhikara (₹1 Lakh), Nikhil Malik (₹1 Lakh), Harshit Sethi (₹1 Lakh), Arun Pundir (₹1 Lakh), Yamit Sehrawat (₹1 Lakh), Tejas Baroka (₹19 Lakh), Rishi Sharma (₹1 Lakh)

East Delhi Riders

Retained: Anuj Rawat (₹21 Lakh)

Auction Buys: Navdeep Saini (₹10 Lakh), Akhil Chaudhary (₹12 Lakh), Mayank Rawat (₹26 Lakh), Arpit Rana (₹13.50 Lakh), Salil Malhotra (₹5 Lakh), Rounak Waghela (₹6.25 Lakh), Vansh Jetly (₹3 Lakh), Yashwardhan Oberai (₹3 Lakh), Sujal Singh (₹19 Lakh), Hardik Sharma (₹5.50 Lakh), Kavya Gupta (₹3.60 Lakh), Rohan Rathi (₹4 Lakh), Ashish Meena (₹1 Lakh), Ajay Ahlawat (₹1.10 Lakh), Kunal Sharma (₹1 Lakh), Rohit Yadav (₹4.20 Lakh), Mrinal Gulati (₹1 Lakh), Yuvraaj Rathi (₹1 Lakh), Shivam Kumar Tripathi (₹1 Lakh), Vaibhav Baisla (₹1 Lakh)

New Delhi Tigers



Retained: Himmat Singh (₹21 Lakh)

Auction Buys: Prince Yadav (₹33 Lakh), Hiten Dalal (₹6.25 Lakh), Deepak Punia (₹5 Lakh), Dhruv Kaushik (₹14 Lakh), Vaibhav Rawal (₹5.50 Lakh), Keshav Dalal (₹10.50 Lakh), Aatrey Tripathi (₹3 Lakh), Aayush Kumar (₹3 Lakh), Rahul Dagar (₹3 Lakh), Ruveer Kheterpal (₹3 Lakh), Piyash Chhikara (₹2.60 Lakh), Nitesh Sharma (₹1 Lakh), Pratap Basista (₹1 Lakh), Ajay Rana (₹1 Lakh), Parikshit Singh Bhati (₹1 Lakh), Pankaj Jaiswal (₹24 Lakh), Aryan Dalal (₹3 Lakh), Shivam Gupta (₹1 Lakh), Pradyuman Sanan (₹1 Lakh), Rahul Chaudhary (₹3 Lakh), Varun Vanjani (₹1 Lakh)

North Delhi Strikers

Retained: Harshit Rana (₹21 Lakh)

Auction Buys: Kuldip Yadav (₹10 Lakh), Sarthak Ranjan (₹12.50 Lakh), Vaibhav Kandpal (₹13 Lakh), Pranav Rajvanshi (₹5 Lakh), Gagan Vats (₹5 Lakh), Yash Bhatia (₹6.75 Lakh), Yash Dabas (₹8.50 Lakh), Arnav Bugga (₹7.75 Lakh), Yajas Sharma (₹12.50 Lakh), Deepanshu Gulia (₹1 Lakh), Deepak Khatri (₹6.50 Lakh), Vikas Dixit (₹2 Lakh), Samyak Jain (₹1 Lakh), Siddhartha Solanki (₹9 Lakh), Noor Ilahi (₹1 Lakh), Arjun Rapria (₹11.50 Lakh), Dhanya Nakra (₹3 Lakh), Prabhjot Singh (₹1 Lakh), Siddhant Bansal (₹3 Lakh), Aryan Sejwal (₹1 Lakh)

Outer Delhi Warriors

Retained: Priyansh Arya (₹21 Lakh)

Auction Buys: Suyash Sharma (₹15 Lakh), Shivam Sharma (₹5 Lakh), Sanat Snagwan (₹5 Lakh), Harsh Tyagi (₹18 Lakh), Siddhant Sharma (₹12.50 Lakh), Dev Kashyap (₹3 Lakh), Shaurya Malik (₹6.25 Lakh), Keshav Dabas (₹5.25 Lakh), Aman Choudhary (₹4 Lakh), Karan Garg (₹3 Lakh), Atulya Pandey (₹3 Lakh), Mohit Panwar (₹3 Lakh), Shreshth Yadav (₹3 Lakh), Aarav Gautam (₹1 Lakh), Kamal Bhairwa (₹1 Lakh), Aadi Agarwal (₹1 Lakh), Vivaan Jindal (₹1 Lakh), Jitesh Singh (₹1 Lakh), Ashwin Hooda (₹1 Lakh), Anshuman Hooda (₹12.50 Lakh), Aryan Dhupar (₹1 Lakh), Varun Yadav (₹1 Lakh), Anant S Sareen (₹3 Lakh), Dhruv Singh (₹13.50 Lakh)

South Delhi Superstarz

Retained: Ayush Badoni (₹21 Lakh)

Auction Buys: Digvesh Rathi (₹38 Lakh), Tejasvi (₹13.50 Lakh), Kunwar Bidhuri (₹5 Lakh), Sumit Mathur (₹5 Lakh), Himanshu Chauhan (₹14 Lakh), Anmol Sharma (₹6.50 Lakh), Saksham Gahlot (₹3 Lakh), Aman Bharti (₹5.75 Lakh), Yatish Singh (₹3 Lakh), Divansh Rawat (₹3 Lakh), Sarthak Ray (₹3.20 Lakh), Prikshit Sehrawat (₹3 Lakh), Sumit Kumar (₹5.50 Lakh), Aryaveer Kohli (₹1 Lakh), Gulzar Sandhu (₹1.30 Lakh), Adviteya Sinha (₹1 Lakh), Rohan Rana (₹1 Lakh), Sagar Tanwar (₹1.20 Lakh), Manish Sehrawat (₹2 Lakh), Ankur Kaushik (₹1 Lakh), Vision Panchal (₹4.20 Lakh), Abhishek Khandelwal (₹1 Lakh)

West Delhi Lions

Retained: Ayush Doseja (₹10 Lakh)

Auction Buys: Nitish Rana (₹34 Lakh), Ishant Sharma (₹13 Lakh), Hritik Shokeen (₹5 Lakh), Mayank Gusain (₹17 Lakh), Shivank Vashisth (₹5 Lakh), Ankit Rajesh Kumar (₹10 Lakh), Laxman (₹5.50 Lakh), Shubham Dubey (₹6 Lakh), Krish Yadav (₹7 Lakh), Manan Bhardwaj (₹6.50 Lakh), Shantanu Yadav (₹3 Lakh), Tishant Dabla (₹1 Lakh), Vishal Abhua (₹1 Lakh), Vikas Rana (₹1 Lakh), Anirudh Chowdhary (₹6.25 Lakh), Akshay Kapoor (₹1 Lakh), Ravneet Tanwan (₹1 Lakh), Naman Tiwari (₹2.60 Lakh), Bhagwan Singh (₹2.10 Lakh), Rishabh Rana (₹1 Lakh), Kabir Sachdeva (₹1 Lakh), Vedant Sehwag (₹4 Lakh)

Purani Dilli 6

Retained: Rishabh Pant (₹21 Lakh)

Auction Buys: Lalit Yadav (₹10 Lakh), Vansh Bedi (₹16 Lakh), Dev Lakra (₹14 Lakh), Aayush Singh (₹9 Lakh), Samarth Seth (₹9 Lakh), Aarush Malhotra (₹3 Lakh), Sarthak Pal (₹3 Lakh), Vivek Yadav (₹3.40 Lakh), Yug Gupta (₹4.20 Lakh), Agrim Sharma (₹3 Lakh), Udhav Mohan (₹6.50 Lakh), Prince Mishra (₹3 Lakh), Aryan Kapoor (₹1 Lakh), Pardeep Parashar (₹1 Lakh), Manjeet (₹1 Lakh), Ekansh Dobal (₹3.80 Lakh), Rushal Saini (₹3 Lakh), Aditya Malhotra (₹1 Lakh), Rajneeh Dadar (₹19 Lakh), Ashish Chaurasiya (₹1 Lakh), Gaurav Saroha (₹1 Lakh), Pranav Pant (₹6 Lakh), Kush Nagpal (₹3 Lakh), Dhruv Chauhan (₹1 Lakh