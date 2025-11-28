Advertisement
Cricket
WPL AUCTION 2026

WPL 2026 Auction: Alyssa Healy Unsold, Amelia Kerr, Deeepti Sharma Hits Jackpot; Check Full List Of Sold And Unsold Players

UP Warriorz made the biggest splash as they used their RTM card to secure all-rounder Deepti Sharma for ₹3.20 crore.

Written By Varul Chaturvedi|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:52 AM IST
  • One of the evening’s biggest surprises came when Australia captain Alyssa Healy, with a base price of ₹50 lakh, went unsold.
  • In total, the auction produced a mix of big-name buys, domestic value picks, and notable players missing out on contracts.
WPL 2026 Auction

The Women’s Premier League 2026 player auction concluded on Thursday in New Delhi, with all five franchises picking a total of 67 players. Mallika Sagar once again served as the auctioneer for the mega event. The auction featured high-profile signings, surprising omissions, and multiple Right to Match (RTM) uses that shaped the teams ahead of the new season.

UP Warriorz made the biggest splash as they used their RTM card to secure all-rounder Deepti Sharma for ₹3.20 crore, making her the most expensive player of the auction. Mumbai Indians also strengthened their squad significantly, signing New Zealand star Amelia Kerr for ₹3 crore. One of the evening’s biggest surprises came when Australia captain Alyssa Healy, with a base price of ₹50 lakh, went unsold. In total, the auction produced a mix of big-name buys, domestic value picks, and notable players missing out on contracts.

The dates and venues for the upcoming Women’s Premier League (WPL) season have now been revealed. According to a report by Sports Tak, the 2026 edition is expected to kick off on January 8 or 9, with Mumbai and Baroda finalised as the two host cities.

One of the confirmed venues is the D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai, which recently witnessed history as the Indian women’s team defeated South Africa in the ODI World Cup final to lift the coveted trophy for the first time in their history.

Meanwhile, the Kotambi Stadium in Baroda is likely to serve as the second venue for the tournament. The ground is also set to host the first ODI between India and New Zealand on January 11.

SOLD PLAYERS
BATTERS

Read as: Player – Base Price – Selling Price – Team

Meg Lanning – 50 lakh – 1.90 crore – UP Warriorz

Laura Wolvaardt – 30 lakh – 1.10 crore – Delhi Capitals

Bharti Fulmali – 30 lakh – 70 lakh – Gujarat Giants (RTM)

Phoebe Litchfield – 50 lakh – 1.20 crore – UP Warriorz

Georgia Voll – 40 lakh – 60 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Kiran Navgire – 40 lakh – 60 lakh – UP Warriorz (RTM)

Deeya Yadav – 10 lakh – 10 lakh – Delhi Capitals

Simran Shaikh – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz

Dani Wyatt-Hodge – 50 lakh – 50 lakh – Gujarat Giants

BOWLERS

Read as: Player – Base Price – Selling Price – Team

Renuka Singh – 40 lakh – 60 lakh – Gujarat Giants

Sophie Ecclestone – 40 lakh – 85 lakh – UP Warriorz (RTM)

Lauran Bell – 30 lakh – 90 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Kranti Goud – 50 lakh – 50 lakh – UP Warriorz (RTM)

Shabnim Ismail – 40 lakh – 60 lakh – Mumbai Indians

Titas Sadhu – 30 lakh – 30 lakh – Gujarat Giants

Linsey Smith – 30 lakh – 30 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Asha Sobhana – 30 lakh – 1.10 crore – UP Warriorz

Happy Kumari – 10 lakh – 10 lakh – Gujarat Giants

Nandini Sharma – 20 lakh – 20 lakh – Delhi Capitals

Saika Ishaque – 30 lakh – 30 lakh – Mumbai Indians

Milly Illingworth – 10 lakh – 10 lakh – Mumbai Indians

Rajeshwari Gayakwad – 40 lakh – 40 lakh – Gujarat Giants

ALL-ROUNDERS

Read as: Player – Base Price – Selling Price – Team

Sophie Devine – 50 lakh – 2 crore – Gujarat Giants

Deepti Sharma – 50 lakh – 3.20 crore – UP Warriorz (RTM)

Amelia Kerr – 50 lakh – 3 crore – Mumbai Indians

Chinelle Henry – 30 lakh – 1.30 crore – Delhi Capitals

N. Sree Charani – 30 lakh – 1.30 crore – Delhi Capitals

Nadine de Klerk – 30 lakh – 65 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Sneh Rana – 30 lakh – 50 lakh – Delhi Capitals

Radha Yadav – 30 lakh – 65 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Harleen Deol – 50 lakh – 50 lakh – UP Warriorz

Sanskriti Gupta – 20 lakh – 20 lakh – Mumbai Indians

Prema Rawat – 10 lakh – 20 lakh – Royal Challengers Bengaluru (RTM)

Deandra Dottin – 50 lakh – 80 lakh – UP Warriorz

Kashvee Gautam – 30 lakh – 65 lakh – Gujarat Giants (RTM)

Shikha Pandey – 40 lakh – 2.40 crore – UP Warriorz

Arundhati Reddy – 30 lakh – 75 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Sajeevan Sajana – 30 lakh – 75 lakh – Mumbai Indians

Pooja Vastrakar – 50 lakh – 85 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Kanika Ahuja – 30 lakh – 30 lakh – Gujarat Giants

Tanuja Kanwar – 30 lakh – 45 lakh – Gujarat Giants

Georgia Wareham – 50 lakh – 1 crore – Gujarat Giants

Anushka Sharma – 10 lakh – 45 lakh – Gujarat Giants

Nicola Carey – 30 lakh – 30 lakh – Mumbai Indians

Grace Harris – 30 lakh – 75 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Kim Garth – 50 lakh – 50 lakh – Gujarat Giants

Poonam Khemnar – 10 lakh – 10 lakh – Mumbai Indians

Tara Norris – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz

Chloe Tryon – 30 lakh – 30 lakh – UP Warriorz

Lucy Hamilton – 10 lakh – 10 lakh – Delhi Capitals

Triveni Vasistha – 20 lakh – 20 lakh – Mumbai Indians

Suman Meena – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz

Gautami Naik – 10 lakh – 10 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Nalla Reddy – 10 lakh – 10 lakh – Mumbai Indians

G. Trisha – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz

Minnu Mani – 40 lakh – 40 lakh – Delhi Capitals

Pratika Rawal – 50 lakh – 50 lakh – UP Warriorz

D. Hemalatha – 30 lakh – 30 lakh – Royal Challengers Bengaluru

Ayushi Soni – 30 lakh – 30 lakh – Gujarat Giants

WICKETKEEPERS

Read as: Player – Base Price – Selling Price – Team

Lizelle Lee – 30 lakh – 30 lakh – Delhi Capitals

Taniyaa Bhatia – 30 lakh – 30 lakh – Delhi Capitals

Rahila Firdous – 10 lakh – 10 lakh – Mumbai Indians

Shipra Giri – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz

Mamatha Madiwala – 10 lakh – 10 lakh – Delhi Capitals

Yastika Bhatia – 30 lakh – 50 lakh – Gujarat Giants

Shivani Singh – 10 lakh – 10 lakh – Gujarat Giants

Pratyusha Kumar – 10 lakh – 10 lakh – Royal Challengers Bengaluru

UNSOLD PLAYERS
BATTERS

Read as: Player – Base Price

Alyssa Healy – 50 lakh

S. Meghana – 30 lakh

Tazmin Brits – 30 lakh

Pranavi Chandra – 10 lakh

Davina Perrin – 20 lakh

Vrinda Dinesh – 10 lakh

Disha Kasat – 10 lakh

Arushi Goel – 10 lakh

Sanika Chalke – 10 lakh

Sneha Deepthi – 30 lakh

Mona Meshram – 30 lakh

Priya Punia – 30 lakh

Courtney Webb – 10 lakh

Heather Knight – 50 lakh

BOWLERS

Read as: Player – Base Price

Darcie Brown – 30 lakh

Lauren Cheatle – 30 lakh

Priya Mishra – 30 lakh

Amanda-Jade Wellington – 30 lakh

Alana King – 40 lakh

Komalpreet Kour – 10 lakh

Shabnam Shakil – 10 lakh

Prakashika Naik – 10 lakh

Bharti Rawal – 10 lakh

Priyanka Koushal – 10 lakh

Parunika Sisodia – 10 lakh

Jagravi Pawar – 10 lakh

Marufa Akter – 30 lakh

Lea Tahuhu – 30 lakh

Eden Carson – 30 lakh

Fran Jonas – 30 lakh

Shuchi Upadhyay – 30 lakh

Komal Zanzad – 10 lakh

Sahana Pawar – 10 lakh

Shanu Sen – 10 lakh

Gargi Wankar – 10 lakh

ALL-ROUNDERS

Read as: Player – Base Price

Humairaa Kaazi – 10 lakh

Amandeep Kaur – 20 lakh

Jintimani Kalita – 10 lakh

S. Yashasri – 10 lakh

Salonee Dangore – 10 lakh

Laura Harris – 10 lakh

Heather Graham – 50 lakh

Tejal Hasabnis – 30 lakh

Rabeya Khan – 30 lakh

Nazma Khan – 10 lakh

Alice Capsey – 30 lakh

Saima Thakor – 30 lakh

Ashwani Kumari – 10 lakh

Vaishnavi Sharma – 10 lakh

Sayali Satghare – 30 lakh

Issy Wong – 30 lakh

Pragati Singh – 10 lakh

Aayushi Shukla – 10 lakh

WICKETKEEPERS

Read as: Player – Base Price

Izzy Gaze – 40 lakh

Amy Jones – 50 lakh

Uma Chetry – 50 lakh

Khushi Bhatia – 10 lakh

Prathyoosha Kumar – 10 lakh

Nandini Kashyap – 10 lakh

Nuzhat Parween – 30 lakh

Theertha Satish – 10 lakh

Shivali Shinde – 10 lakh

Varul Chaturvedi

A true-blue sports buff, for me, sports is not just a part of life, but my whole life instead. Cricket remains my forte, but I am also enthusiastic about other sports such as American Football

