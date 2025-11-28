WPL 2026 Auction: Alyssa Healy Unsold, Amelia Kerr, Deeepti Sharma Hits Jackpot; Check Full List Of Sold And Unsold Players
UP Warriorz made the biggest splash as they used their RTM card to secure all-rounder Deepti Sharma for ₹3.20 crore.
- One of the evening’s biggest surprises came when Australia captain Alyssa Healy, with a base price of ₹50 lakh, went unsold.
- In total, the auction produced a mix of big-name buys, domestic value picks, and notable players missing out on contracts.
The Women’s Premier League 2026 player auction concluded on Thursday in New Delhi, with all five franchises picking a total of 67 players. Mallika Sagar once again served as the auctioneer for the mega event. The auction featured high-profile signings, surprising omissions, and multiple Right to Match (RTM) uses that shaped the teams ahead of the new season.
The dates and venues for the upcoming Women’s Premier League (WPL) season have now been revealed. According to a report by Sports Tak, the 2026 edition is expected to kick off on January 8 or 9, with Mumbai and Baroda finalised as the two host cities.
One of the confirmed venues is the D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai, which recently witnessed history as the Indian women’s team defeated South Africa in the ODI World Cup final to lift the coveted trophy for the first time in their history.
Meanwhile, the Kotambi Stadium in Baroda is likely to serve as the second venue for the tournament. The ground is also set to host the first ODI between India and New Zealand on January 11.
SOLD PLAYERS
BATTERS
Read as: Player – Base Price – Selling Price – Team
Meg Lanning – 50 lakh – 1.90 crore – UP Warriorz
Laura Wolvaardt – 30 lakh – 1.10 crore – Delhi Capitals
Bharti Fulmali – 30 lakh – 70 lakh – Gujarat Giants (RTM)
Phoebe Litchfield – 50 lakh – 1.20 crore – UP Warriorz
Georgia Voll – 40 lakh – 60 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Kiran Navgire – 40 lakh – 60 lakh – UP Warriorz (RTM)
Deeya Yadav – 10 lakh – 10 lakh – Delhi Capitals
Simran Shaikh – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz
Dani Wyatt-Hodge – 50 lakh – 50 lakh – Gujarat Giants
BOWLERS
Read as: Player – Base Price – Selling Price – Team
Renuka Singh – 40 lakh – 60 lakh – Gujarat Giants
Sophie Ecclestone – 40 lakh – 85 lakh – UP Warriorz (RTM)
Lauran Bell – 30 lakh – 90 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Kranti Goud – 50 lakh – 50 lakh – UP Warriorz (RTM)
Shabnim Ismail – 40 lakh – 60 lakh – Mumbai Indians
Titas Sadhu – 30 lakh – 30 lakh – Gujarat Giants
Linsey Smith – 30 lakh – 30 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Asha Sobhana – 30 lakh – 1.10 crore – UP Warriorz
Happy Kumari – 10 lakh – 10 lakh – Gujarat Giants
Nandini Sharma – 20 lakh – 20 lakh – Delhi Capitals
Saika Ishaque – 30 lakh – 30 lakh – Mumbai Indians
Milly Illingworth – 10 lakh – 10 lakh – Mumbai Indians
Rajeshwari Gayakwad – 40 lakh – 40 lakh – Gujarat Giants
ALL-ROUNDERS
Read as: Player – Base Price – Selling Price – Team
Sophie Devine – 50 lakh – 2 crore – Gujarat Giants
Deepti Sharma – 50 lakh – 3.20 crore – UP Warriorz (RTM)
Amelia Kerr – 50 lakh – 3 crore – Mumbai Indians
Chinelle Henry – 30 lakh – 1.30 crore – Delhi Capitals
N. Sree Charani – 30 lakh – 1.30 crore – Delhi Capitals
Nadine de Klerk – 30 lakh – 65 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Sneh Rana – 30 lakh – 50 lakh – Delhi Capitals
Radha Yadav – 30 lakh – 65 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Harleen Deol – 50 lakh – 50 lakh – UP Warriorz
Sanskriti Gupta – 20 lakh – 20 lakh – Mumbai Indians
Prema Rawat – 10 lakh – 20 lakh – Royal Challengers Bengaluru (RTM)
Deandra Dottin – 50 lakh – 80 lakh – UP Warriorz
Kashvee Gautam – 30 lakh – 65 lakh – Gujarat Giants (RTM)
Shikha Pandey – 40 lakh – 2.40 crore – UP Warriorz
Arundhati Reddy – 30 lakh – 75 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Sajeevan Sajana – 30 lakh – 75 lakh – Mumbai Indians
Pooja Vastrakar – 50 lakh – 85 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Kanika Ahuja – 30 lakh – 30 lakh – Gujarat Giants
Tanuja Kanwar – 30 lakh – 45 lakh – Gujarat Giants
Georgia Wareham – 50 lakh – 1 crore – Gujarat Giants
Anushka Sharma – 10 lakh – 45 lakh – Gujarat Giants
Nicola Carey – 30 lakh – 30 lakh – Mumbai Indians
Grace Harris – 30 lakh – 75 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Kim Garth – 50 lakh – 50 lakh – Gujarat Giants
Poonam Khemnar – 10 lakh – 10 lakh – Mumbai Indians
Tara Norris – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz
Chloe Tryon – 30 lakh – 30 lakh – UP Warriorz
Lucy Hamilton – 10 lakh – 10 lakh – Delhi Capitals
Triveni Vasistha – 20 lakh – 20 lakh – Mumbai Indians
Suman Meena – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz
Gautami Naik – 10 lakh – 10 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Nalla Reddy – 10 lakh – 10 lakh – Mumbai Indians
G. Trisha – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz
Minnu Mani – 40 lakh – 40 lakh – Delhi Capitals
Pratika Rawal – 50 lakh – 50 lakh – UP Warriorz
D. Hemalatha – 30 lakh – 30 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Ayushi Soni – 30 lakh – 30 lakh – Gujarat Giants
WICKETKEEPERS
Read as: Player – Base Price – Selling Price – Team
Lizelle Lee – 30 lakh – 30 lakh – Delhi Capitals
Taniyaa Bhatia – 30 lakh – 30 lakh – Delhi Capitals
Rahila Firdous – 10 lakh – 10 lakh – Mumbai Indians
Shipra Giri – 10 lakh – 10 lakh – UP Warriorz
Mamatha Madiwala – 10 lakh – 10 lakh – Delhi Capitals
Yastika Bhatia – 30 lakh – 50 lakh – Gujarat Giants
Shivani Singh – 10 lakh – 10 lakh – Gujarat Giants
Pratyusha Kumar – 10 lakh – 10 lakh – Royal Challengers Bengaluru
UNSOLD PLAYERS
BATTERS
Read as: Player – Base Price
Alyssa Healy – 50 lakh
S. Meghana – 30 lakh
Tazmin Brits – 30 lakh
Pranavi Chandra – 10 lakh
Davina Perrin – 20 lakh
Vrinda Dinesh – 10 lakh
Disha Kasat – 10 lakh
Arushi Goel – 10 lakh
Sanika Chalke – 10 lakh
Sneha Deepthi – 30 lakh
Mona Meshram – 30 lakh
Priya Punia – 30 lakh
Courtney Webb – 10 lakh
Heather Knight – 50 lakh
BOWLERS
Read as: Player – Base Price
Darcie Brown – 30 lakh
Lauren Cheatle – 30 lakh
Priya Mishra – 30 lakh
Amanda-Jade Wellington – 30 lakh
Alana King – 40 lakh
Komalpreet Kour – 10 lakh
Shabnam Shakil – 10 lakh
Prakashika Naik – 10 lakh
Bharti Rawal – 10 lakh
Priyanka Koushal – 10 lakh
Parunika Sisodia – 10 lakh
Jagravi Pawar – 10 lakh
Marufa Akter – 30 lakh
Lea Tahuhu – 30 lakh
Eden Carson – 30 lakh
Fran Jonas – 30 lakh
Shuchi Upadhyay – 30 lakh
Komal Zanzad – 10 lakh
Sahana Pawar – 10 lakh
Shanu Sen – 10 lakh
Gargi Wankar – 10 lakh
ALL-ROUNDERS
Read as: Player – Base Price
Humairaa Kaazi – 10 lakh
Amandeep Kaur – 20 lakh
Jintimani Kalita – 10 lakh
S. Yashasri – 10 lakh
Salonee Dangore – 10 lakh
Laura Harris – 10 lakh
Heather Graham – 50 lakh
Tejal Hasabnis – 30 lakh
Rabeya Khan – 30 lakh
Nazma Khan – 10 lakh
Alice Capsey – 30 lakh
Saima Thakor – 30 lakh
Ashwani Kumari – 10 lakh
Vaishnavi Sharma – 10 lakh
Sayali Satghare – 30 lakh
Issy Wong – 30 lakh
Pragati Singh – 10 lakh
Aayushi Shukla – 10 lakh
WICKETKEEPERS
Read as: Player – Base Price
Izzy Gaze – 40 lakh
Amy Jones – 50 lakh
Uma Chetry – 50 lakh
Khushi Bhatia – 10 lakh
Prathyoosha Kumar – 10 lakh
Nandini Kashyap – 10 lakh
Nuzhat Parween – 30 lakh
Theertha Satish – 10 lakh
Shivali Shinde – 10 lakh
