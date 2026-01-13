Advertisement
trendingNowenglish3006113https://zeenews.india.com/culture/happy-lohri-2026-50-best-wishes-in-punjabi-to-share-with-your-loved-ones-3006113.html
NewsLifestyleCultureHappy Lohri 2026: 50 Best Wishes In Punjabi To Share With Your Loved Ones
HAPPY LOHRI 2026

Happy Lohri 2026: 50 Best Wishes In Punjabi To Share With Your Loved Ones

Happy Lohri Punjabi Wishes 2026: Lohri 2026 is all about warmth, gratitude, and new beginnings—what better way to celebrate than by sharing heartfelt Punjabi wishes that capture the true spirit of this harvest festival.

Written By Ananya Kaushal|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:38 AM IST|Source: Bureau
Follow Us

Trending Photos

Happy Lohri 2026: 50 Best Wishes In Punjabi To Share With Your Loved OnesPic Credit: Freepik

Lohri marks the joy of togetherness, prosperity, and hope. Celebrated with bonfires, folk songs, peanuts, rewari, and gajak, the festival holds deep cultural significance in Punjab and North India. On this auspicious day, sending wishes in Punjabi adds an emotional and traditional touch that truly resonates with loved ones.

Happy Lohri 2026: 50 Punjabi Wishes To Share

1. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ।

Add Zee News as a Preferred Source

2. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੜ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣ।

3. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਿਆਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ।

4. ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ।

5. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਮਕੇ।

ALSO READ | Happy Lohri 2026: 100 Best Wishes, Messages, Quotes, And Images To Share With Loved Ones

6. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।

7. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।

8. ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾ।

9. ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ—ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ।

10. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਮਿੱਠਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

11. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ।

12. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

13. ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਹੜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ।

14. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਕਾ ਦੇਣ।

15. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ-ਮੁਸਕਰਾਂਦੇ ਰਹੋ।

16. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧੇ।

17. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਿਆਵੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ।

18. ਰੱਬ ਕਰੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇ।

19. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗ਼ਮ ਸੜ ਜਾਣ।

20. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।

Happy Lohri 2026, Lohri wishes in Punjabi, Punjabi Lohri wishes, Lohri 2026 greetings, Happy Lohri messages, Lohri wishes for family, Lohri Punjabi quotes, Lohri festival wishes, Indian festivals 2026, Punjabi culture celebrations

21. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਫਲੇ-ਫੂਲੇ।

22. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ।

23. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ—ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠੀ।

24. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

25. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਫਲਤਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।

26. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ।

27. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ।

28. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਿਆਵੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ।

29. ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ।

30. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਘਰ ਆੰਗਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ।

31. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ।

32. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ।

33. ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ।

34. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।

35. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਮਿੱਠਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ।

36. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧੇ।

37. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੇਵੇ।

38. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ।

39. ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇ।

40. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ।

41. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ।

42. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ।

43. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਵੋ।

44. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚਮਕੇ।

45. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ।

46. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਰਜਾ ਮਿਲੇ।

47. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

48. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

49. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਿਆਰ ਵਧਾਏ।

50. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ 2026! ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।

Lohri is not just a festival, it’s an emotion rooted in warmth, gratitude, and togetherness. Sharing wishes in Punjabi keeps traditions alive and makes your greetings feel more personal and heartfelt.

Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in india news andworld News on Zee News.

About the Author
authorImg
Ananya Kaushal

Sub Editor - Lifestyle and Entertainment

... Read more
Advertisement

Live Tv

Advertisement

Trending news

China
People's Police Day Farce: China's Camps Crush Uyghur and Tibetan Hope
G7 Critical minerals meeting
Union Minister Ashwini Vaishnaw Attends Critical Minerals Ministerial Meet
United State
US Issues Fresh Alert Urging Americans To 'Leave Iran Now'
China air defence zone
Microwave 'Drone Killer': How China's Hurricane 3000 Whips Out Drone Swarm
Weather Update
Bone-Chilling Cold Grips North India; IMD Issues Red Alert For Punjab, Haryana
US-Cuba Relations History
Explained: The Century-Long Feud Between The US And Cuba
Trump Iran Tariff
Trump Escalates Iran Pressure, Hits Tehran’s Trade Partners With 25% Tariff
BJP CPC Meeting
CPC Walks Into BJP HQ: Inside The Rare China-India Party-Level Talks In Delhi
Iran protests
Diplomacy Or Disaster? White House Says Trump Keeps Airstrike Option On Iran
Trump Tariffs
Trump’s Tariff Tantrum: Supreme Court Could Expose Him To Trillions In Chaos