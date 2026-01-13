Happy Lohri 2026: 50 Best Wishes In Punjabi To Share With Your Loved Ones
Happy Lohri Punjabi Wishes 2026: Lohri 2026 is all about warmth, gratitude, and new beginnings—what better way to celebrate than by sharing heartfelt Punjabi wishes that capture the true spirit of this harvest festival.
Lohri marks the joy of togetherness, prosperity, and hope. Celebrated with bonfires, folk songs, peanuts, rewari, and gajak, the festival holds deep cultural significance in Punjab and North India. On this auspicious day, sending wishes in Punjabi adds an emotional and traditional touch that truly resonates with loved ones.
Happy Lohri 2026: 50 Punjabi Wishes To Share
1. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ।
2. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੜ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣ।
3. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਿਆਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ।
4. ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ।
5. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਮਕੇ।
6. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।
7. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
8. ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾ।
9. ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ—ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ।
10. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਮਿੱਠਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
11. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ।
12. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
13. ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਹੜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ।
14. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਕਾ ਦੇਣ।
15. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ-ਮੁਸਕਰਾਂਦੇ ਰਹੋ।
16. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧੇ।
17. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਿਆਵੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ।
18. ਰੱਬ ਕਰੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇ।
19. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗ਼ਮ ਸੜ ਜਾਣ।
20. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।
21. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਫਲੇ-ਫੂਲੇ।
22. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ।
23. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ—ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠੀ।
24. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
25. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਫਲਤਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।
26. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ।
27. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ।
28. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਿਆਵੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ।
29. ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ।
30. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਘਰ ਆੰਗਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ।
31. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ।
32. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ।
33. ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ।
34. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
35. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਮਿੱਠਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ।
36. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧੇ।
37. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੇਵੇ।
38. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ।
39. ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇ।
40. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ।
41. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ।
42. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ।
43. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਵੋ।
44. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚਮਕੇ।
45. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ।
46. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਰਜਾ ਮਿਲੇ।
47. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
48. ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।
49. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਿਆਰ ਵਧਾਏ।
50. ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ 2026! ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।
Lohri is not just a festival, it’s an emotion rooted in warmth, gratitude, and togetherness. Sharing wishes in Punjabi keeps traditions alive and makes your greetings feel more personal and heartfelt.
