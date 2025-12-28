Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

Gardening Tips: મરતાં છોડને પણ લીલો કરી તેવા છે આ 5 ખાતર, ફુલ પણ વધારે આવશે અને ગ્રોથ પણ ઝડપી થશે

Gardening Tips: છોડને પોષણ ન મળે તેના કારણે છોડ સુકાવા લાગે છે. સુકાતા છોડને ફરીથી લીલો કરવા માટે અને તેનો ગ્રોથ વધારવા માટે તેમાં તમે આ 5 માંથી કોઈ 1 ખાતર ઉમેરી શકો છો. આ ખાતર ઉમેરવાથી સુકાતા છોડમાં પણ પ્રાણ ફુંકાઈ જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:56 PM IST

Gardening Tips: મરતાં છોડને પણ લીલો કરી તેવા છે આ 5 ખાતર, ફુલ પણ વધારે આવશે અને ગ્રોથ પણ ઝડપી થશે

Gardening Tips: હોમગાર્ડનિંગનો શોખ ઘણા બધાને હોય છે. ગૃહિણીઓ અલગ અલગ પ્રકારના છોડ લાવીને ઘરમાં રાખતી પણ હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે ઘરની બાલકનીમાં રાખેલા છોડનો ગ્રોથ અટકી જાય અથવા તો જો ફૂલ છોડવા આવ્યા હોય તો તેમાં જોઈએ એટલા ફૂલ ન આવે. આવું એટલા માટે થાય છે કે માટીમાં પોષક તત્વોની ખામી સર્જાઈ હોય છે. છોડનો ગ્રોથ સારી રીતે થાય તે માટે રોજ તેને પાણી આપવું પૂરતું નથી. પરંતુ તેને પોષક તત્વ મળે તેવી વસ્તુઓ પણ આપવી પડે છે. 

આજે તમને 5 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને માટીમાં ઉમેરવાથી છોડનો ગ્રોથ પણ વધી જાય છે. તેમાં ફળ અને ફૂલ પણ સારા એવા પ્રમાણમાં આવવા લાગે છે. તો ચાલો જણાવીએ એવી 5 કઈ વસ્તુ છે જે છોડનો ગ્રોથ વધારે છે. 

સીવીડ ફર્ટિલાઇઝર 

સીવીડ ફર્ટિલાઇઝર છોડ માટે ટોનિક છે. આ એક ઠંડુ ખાતર છે જે છોડને ધીરે ધીરે પોષણ આપે છે. આ દાણા દેખાવમાં નાના લાગે છે પરંતુ તે છોડને ભરપૂર માત્રામાં પોષક તત્વ આપે છે. 1 લીટર પાણીમાં 100 ગ્રામ સીવીડ મિક્સ કરી સામાન્ય પાણીની જેમ જ છોડમાં નાખી દો. સીવીડ પાણી છ મહિને એકવાર છોડમાં નાખવું. તેનાથી છોડનો ગ્રોથ ઝડપથી વધે છે. 

ડીએપી 

જો ઘરમાં રાખેલો છોડ એકદમ સુકાવા લાગે તો તે વધારે ખરાબ થઈ જાય તે પહેલા ડીએપીનો ઉપયોગ કરો. આ વસ્તુ એવી છે જે તુરંત જ છોડને એનર્જી આપે છે અને સૂકાતો છોડ પણ ફરીથી લીલો થઈ જાય છે. આ દાણાને પણ પાણીમાં મિક્સ કરી છોડમાં ઉમેરો. આ ખાતર ફુલવાળા છોડમાં સૌથી વધુ અસર કરે છે. આ ખાતર ઉમેરવાથી ફૂલ પણ વધારે આવે છે. 

રોક ફાસ્ફેટ

જો તમે ડીએપીનો ઉપયોગ કરવા ન માંગતા હોય તો રોક ફાસ્ફેટ પણ એક પ્રાકૃતિક વિકલ્પ છે. આ ખાતરને ડાયરેક્ટ તમે માટીમાં ઉમેરી શકો છો અથવા પાણીમાં મિક્સ કરી છોડમાં ઉમેરી શકો છો. તેને નાખતા જ કુંડામાં માટી સોફ્ટ થઈ જાય છે. આ ખાતર છોડમાં ઉમેરવાની સાથે જ સક્રિય થઈ જાય છે અને છોડનો ગ્રોથ થવા લાગે છે. 

એપ્સમ સોલ્ટ 

જો તમારા ઘરમાં વેલ હોય તો તેના માટે એપ્સમ સોલ્ટ વરદાન સમાન છે. તેનાથી છોડ લીલો રહે છે અને ગ્રોથ પણ ઝડપથી થાય છે. એપ્સમ સોલ્ટ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા વધારવામાં મદદ કરે છે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે 1 લીટર પાણીમાં ત્રણથી પાંચ ગ્રામ સોલ્ટ ઉમેરો. ત્યાર પછી તેને છોડમાં ઉમેરી દો. એપ્સમ સોલ્ટ મની વેલ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. 

સરસવનો ખોળ 

ફળ અને ફૂલ બંને વધારવા હોય તો સરસવનો ખોળ સૌથી તાકતવર ખાતર છે. આ ખાતરની અસર 5 દિવસમાં જ દેખાવા લાગે છે. સરસવની ખલીને પાણીમાં ત્રણ દિવસ સુધી પલાળો. ત્યાર પછી આ મિશ્રણમાં વધારે પાણી ઉમેરીને તેને પાતળું કરી દો. ત્યાર પછી પાતળું મિશ્રણ છોડમાં ઉમેરી દો. જોકે આ ખાતર શિયાળા દરમિયાન જ ઉપયોગમાં લેવું કારણકે તે ગરમ ખાતર ગણાય છે તેનાથી છોડ બળી પણ શકે છે તેથી ઠંડા વાતાવરણમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Gardening Tipshome remediesFertilizerછોડ માટે સારું ખાતર

