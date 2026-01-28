Home Garden: ઠંડીમાં ઝડપથી ઉગે અને વધે તેવા 5 શાક-ભાજી, ઘરમાં પણ ઉગી જાય છે સરળતાથી
Tips For Home Garden: જો તમને ગાર્ડનિંગનો શોખ છે તો તમે ઘરની બાલકનીમાં કુંડા રાખી શાકભાજી વાવી શકો છો. આજે તમને એવા 5 શાકભાજી વિશે જણાવીએ જે ઠંડા વાતાવરણમાં ઉગી પણ જાય છે અને ઝડપથી વધે પણ છે. આ શાકભાજીની દેખરેખમાં તમારે વધારે મહેનત પણ નહીં કરવી પડે.
Trending Photos
Tips For Home Garden: સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વરસાદ પછી કે થોડા સમય પહેલા છોડ વાવવામાં આવે તો તે ઝડપથી ઉગી જાય છે. પરંતુ શિયાળો પણ છોડ વાવવાની દ્રષ્ટિએ સારો સમય છે. જો તમે આ ઋતુમાં ઘરમાં કોઈ છોડ કે શાકભાજી વાવવા માંગો છો તો આ કામ કરી શકાય છે. જો તમારા મનમાં ગાર્ડન બનાવવાનો વિચાર છે તો તેને અમલમાં મુકવા માટે શિયાળો યોગ્ય સમય છે. તમે હોમ ગાર્ડનિંગની શરુઆત કેટલાક શાકભાજી સાથે કરી શકો છો.
લગભગ દરેક ઘરમાં ઉપયોગમાં આવતા 5 શાકભાજી એવા છે જે શિયાળામાં પણ ઝડપથી ઉગી જાય છે. જો તમે આ શાકભાજીથી ગાર્ડનિંગની શરુઆત કરશો તો તમને 2 ફાયદા થશે. એક તો આ છોડ ઝડપથી ઉગી જશે એટલે તમને કોન્ફિડન્સ આવશે કે તમે સારું ગાર્ડન તૈયાર કરી શકશો. અને બીજો ફાયદો એ થશે કે તમને ઘરે ઉગાડેલી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ ખાવા મળશે.
ઘણા શાકભાજી એવા હોય છે જે ઠંડા તાપમાનમાં સારી રીતે ઉગે છે અને ઝડપથી વધે છે. આ શાકભાજીને વાવવા માટે મોટી જગ્યા કે ખુલ્લી જગ્યાની જરૂર પડતી નથી. તમે કુંડામાં પણ આ શાક વાવી શકો છો. ખાસ વાત એ છે કે આ શાકભાજી ઉગી જાય પછી તેને વધારે દેખરેખની જરૂર પડતી નથી. તમારા ઘરમાં સ્ટેન્ડિંગ બાલકની હોય તો તેમાં પણ આ શાકભાજી ઉગી શકે છે. ટુંકમાં કહીએ તો આ શાક ઉગાડવા માટે મોટું ગાર્ડન હોવું જરૂરી નથી. બસ તમારી ઈચ્છા હોવી જોઈએ.
ઠંડીમાં વાવી શકાય તેવા શાકભાજી
પાલક
શિયાળામાં તમે ઘરમાં પાલક સરળતાથી વાવી શકો છો. પાલક ઉગાડવામાં વધારે મહેનત કરવી નહીં પડે. પાલક ઓછા તડકા સાથે ઠંડા વાતાવરણમાં ઉગી જાય છે. પાલક વાવ્યા પછી 30 દિવસમાં તમે તેના પાન ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.
ધાણા
લીલા ધાણા દરેક વાનગીની શાન હોય છે. ધાણાનો ઉપયોગ ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે થાય છે. ધાણા તમે ઘરમાં સરળતાથી ઉગાડી શકો છો. ઘરમાં વાવશો તો દર વખતે તાજા, સુગંધિત ધાણા ઉપયોગ કરવા મળશે. ધાણા પણ ઠંડા વાતાવરણમાં ખીલી જાય છે. ધાણાને વધારે પાણીની જરૂર પણ પડતી નથી.
ટમેટા
ટમેટા ઠંડા વાતાવરણમાં ઉગાડવા માટે બેસ્ટ શાક છે. ટમેટાના બી કે તેના છોડને ડાયરેક્ટ કુંડામાં વાવી શકો છો. બસ આ કુંડા એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં દિવસમાં થોડીવાર તડકો આવતો હોય સાથે પાણી આપતા રહો. બસ આટલું કામ કરશો તો ઘરમાં ટમેટાનો છોડ ઉગી જશે.
મેથીની ભાજી
શિયાળામાં મેથીની ભાજી ખાવામાં મજા આવતી હોય તો ઘરમાં કુંડામાં વાવી જ દો. મેથીની ભાજીને આ ઠંડા વાતાવરણમાં કુંડામાં ઉગાડવી સરળ હોય છે. કુંડામાં મેથી વાવી સમયે સમયે પાણી અને થોડો તડકો આપો. 2 થી 3 સપ્તાહમાં જ મેથી ખાવા યોગ્ય ઉગવા લાગશે.
લસણ
લસણ પણ શિયાળામાં સરળતાથી ઉગી જાય છે. લસણ વાવવું હોય તો માટી ભેજવાળી લેવી અને તડકો મળે એવી જગ્યાએ કુંડું રાખો. ઘરમાં જે સુકુ લસણ હોય તે ઉગવા લાગે તો તેને ડાયરેક્ટ કુંડામાં વાવી દો. તેનાથી ઝડપથી લસણ ઉગી જશે. ઘરમાં વાવશો તો લીલું લસણ બારે માસ ખાવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે