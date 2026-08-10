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ગુજરાતમાં ખરીફ સિઝનનું 85% વાવેતર પૂર્ણ, તેલીબિયાં અને ધાન્ય પાકોના વાવેતરમાં તેજી, જાણો વિગતવાર આંકડા

Gujarat Agriculture: ગુજરાતમાં ખરીફ સિઝનનું વાવેતર હવે સંપન્ન થવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ 21 લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે, જ્યારે બીજા ક્રમે મગફળીની 20 લાખથી વધુ હેક્ટરમાં વાવણી થઈ છે. જે કુલ વાવેતરના 57% થી વધુ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:44 PM IST
ગુજરાતમાં ખરીફ સિઝનનું 85% વાવેતર પૂર્ણ, તેલીબિયાં અને ધાન્ય પાકોના વાવેતરમાં તેજી, જાણો વિગતવાર આંકડા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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