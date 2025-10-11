Prev
Next

PMDDKY: ખેડૂતોને ₹35,440 કરોડની ભેટ, કેન્દ્ર સરકારની મોટી જાહેરાત

PMDDKY: પ્રધાનમંત્રી મોદીની ધન ધાન્ય કૃષિ યોજના હેઠળ, સરકારનો ઉદ્દેશ્ય કૃષિ ઉત્પાદન વધારવા, ખેડૂતોને ધિરાણ પૂરું પાડવા, સિંચાઈ અને પાક વૈવિધ્યકરણમાં સુધારો કરવા અને દેશભરના 100 જિલ્લાઓમાં પાક વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો કરવાનો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:19 PM IST

Trending Photos

PMDDKY: ખેડૂતોને ₹35,440 કરોડની ભેટ, કેન્દ્ર સરકારની મોટી જાહેરાત

PMDDKY: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે કૃષિ ક્ષેત્ર માટે બે મુખ્ય યોજનાઓ શરૂ કરી. આ યોજનાઓ દિલ્હીમાં ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થા (IARI) ખાતે શરૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રધાનમંત્રીએ 11,440 કરોડ રૂપિયાની કઠોળ ઉત્પાદન મિશન યોજના અને 24,000 કરોડ રૂપિયાની પ્રધાનમંત્રી ધન ધાન્ય કૃષિ યોજનાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. 

ઘણી અન્ય યોજનાઓ પણ શરૂ કરી

Add Zee News as a Preferred Source

તેમણે 815 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બાંધવામાં આવનાર આંધ્રપ્રદેશમાં સંકલિત કોલ્ડ ચેઇન અને મૂલ્યવર્ધન સેવા, ઉત્તરાખંડમાં ટ્રાઉટ એક્વાકલ્ચર, નાગાલેન્ડમાં સંકલિત એક્વા પાર્ક, પુડુચેરીમાં સ્માર્ટ ફિશિંગ હાર્બર અને ઓડિશાના હીરાકુડમાં એડવાન્સ્ડ એક્વા પાર્ક સહિત ઘણી અન્ય યોજનાઓ પણ શરૂ કરી હતી.

પ્રધાનમંત્રીએ હજારો કરોડની ભેટો આપી

ધન ધન ધન કૃષિ યોજના હેઠળ, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દેશના 100 જિલ્લાઓમાં કૃષિ ઉત્પાદન વધારવા, ખેડૂતોને લોન આપવા, સિંચાઈ અને પાક વૈવિધ્યકરણમાં સુધારો કરવા અને પાક વ્યવસ્થાપનનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. તેમણે દેશને કઠોળમાં આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે 6 વર્ષનો મિશન પ્લાન પણ શરૂ કર્યો. આ યોજના 11440 કરોડ રૂપિયાની છે. પ્રધાનમંત્રીએ 17 વિવિધ પશુપાલન પ્રોજેક્ટ્સ માટે આશરે 1166 કરોડ રૂપિયા પણ જાહેર કર્યા છે.

ખેતી આપણી વિકાસ યાત્રાનો એક ભાગ છે: PM મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ખેતી અને ખેતી હંમેશા આપણી વિકાસ યાત્રાનો એક ભાગ રહી છે. સમય બદલાતો રહે તેમ કૃષિ અને ખેતીને સરકારી સમર્થન મળતું રહે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કમનસીબે, પાછલી સરકારોએ ખેતી અને ખેતીને પોતાના હાથમાં છોડી દીધી, જેના કારણે ભારતની કૃષિ વ્યવસ્થા ધીમે ધીમે નબળી પડી. 

બે મહાન રત્નોની જન્મજયંતિ

તેમણે કહ્યું કે આજે, 11 ઓક્ટોબર, એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. આજે ભારત માતાના બે મહાન રત્નોની જન્મજયંતિ છે જેમણે ઇતિહાસ રચ્યો. ભારત રત્ન શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણ અને ભારત રત્ન શ્રી નાનાજી દેશમુખ, બંને મહાન પુત્રો, ગ્રામીણ ભારતના અવાજ, લોકશાહી ક્રાંતિના નેતાઓ અને ખેડૂતો અને ગરીબોના કલ્યાણ માટે સમર્પિત હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojanapm modiKrishi YojanaGujarati NewsBusiness Newsfarmercentral government

Trending news