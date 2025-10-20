Prev
Tulsi Plant: શિયાળામાં તુલસીનામાં છાંટો આ સફેદ પાણી, છોડ સુકાશે નહીં અને ગ્રોથ પણ ઝડપથી થશે

Tulsi Plant Winter Care: ઠંડીમાં તુલસીના છોડની સંભાળ ખાસ રીતે રાખવી જોઈએ નહીં તો છોડ સુકાઈ જાય છે અને તેનો ગ્રોથ પણ અટકી જાય છે. આજે તમને તુલસીના છોડનો ગ્રોથ વધારે તેવી ટીપ્સ વિશે જણાવીએ. આ ટીપ્સ ફોલો કરશો તો છોડ ઠંડીમાં પણ સુકાશે નહીં.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:42 AM IST

Tulsi Plant Winter Care: બદલતા વાતાવરણની અસર છોડ પર પણ થાય છે. ખાસ કરીને ઠંડીની ઋતુમાં કેટલાક છોડનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. આજે તમને તુલસીના છોડ માટેની ટીપ્સ જણાવીએ. તુલસીના છોડનો ગ્રોથ ઠંડીમાં અટકી જતો હોય છે અને ઘણીવાર ઠંડીના કારણે છોડ સુકાઈ પણ જાય છે. આ વર્ષે શિયાળામાં આવું ન થાય તે માટે કઈ ટીપ્સ ફોલો કરવી ચાલો જાણીએ. 

વધારે પાણી ન આપો

શિયાળામાં તુલસીના છોડમાં વધારે પાણી ન આપવું. વધારે ભેજના કારણે તુલસીના મૂળ સડી જાય છે. જેના કારણે છોડ સુકાવા લાગે છે. તેથી પાણી આપતા પહેલા માટી ચેક કરી લેવી. માટી સુકાઈ ગઈ હોય તો જ પાણી આપવું. આ ઉપરાંત શિયાળામાં તુલસીમાં હુંફાળુ પાણી આપવું.

છોડને ઢાંકી દો

શિયાળામાં તુલસીના છોડને ઢાંકી પણ શકો છો. જો વધારે ઠંડી પડતી હોય તો તુલસીના છોડને કપડા વડે ઢાંકી દો તેનાથી છોડને નુકસાન નહીં થાય અને છોડ સુકાશે પણ નહીં.

લીમડાનો સ્પ્રે

શિયાળામાં તુલસીના છોડને સુકાવાથી બચાવવા માટે લીમડાના પાનનો સ્પ્રે યુઝ કરી શકો છો. આ સ્પ્રે તુલસીના છોડને જીવાતથી બચાવે છે અને તેના પાન સારા રહે છે. જો ઘરમાં ફટકડી હોય તો તેનું પાણી પણ તુલસીમાં છાંટી શકો છો. 

કરમાયેલા પાનની સફાઈ

ઠંડીમાં તુલસીના પાન વધારે સુકાઈ જતા હોય છે. તુલસીના જે પાન પીળા થઈ ગયા હોય અથવા કરમાઈ ગયા હોય તેને છોડમાંથી કાઢી નાખવા જોઈએ. સાથે જ તુલસીના માંજર પણ દુર કરવા જોઈએ. તેનાથી તુલસીનો ગ્રોથ સારો થશે. 

તડકો ખૂબ જ જરૂરી

શિયાળામાં છોડ કરમાઈ જાય તેનું કારણ હોય છે કે તેને તડકો નથી મળતો. તુલસીના છોડને રોજ 1, 2 કલાક તડકો મળે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. શિયાળામાં તુલસીના છોડને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં તેને તડકો મળે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

