ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

Potato Peel: બટેટાની છાલમાંથી બનશે બેસ્ટ દેશી ખાતર, બટેટાની છાલ નાખવાથી ફળ, ફુલ આવવાનું પ્રમાણ ડબલ થઈ જશે

Potato Peel Uses For Plants: દરેક ઘરમાં બટેટાનો ઉપયોગ રોજ થતો હોય છે. બટેટાનો ઉપયોગ મોટાભાગે છાલ વિના જ કરવામાં આવે છે. બટેટાની જે છાલ કાઢી નાખવામાં આવે તે છાલને જો તમે ટમેટા સહિતના 5 છોડની માટીમાં મિક્સ કરો તો ફળ અને ફુલ આવવાનું પ્રમાણ ડબલ થઈ શકે છે. તો ચાલો વિસ્તારપૂર્વક જાણીએ બટેટાની છાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:45 PM IST

Potato Peel Uses For Plants: ગૃહિણીઓને ઘરમાં અલગ અલગ પ્રકારના છોડ વાવવાનો શોખ હોય છે. આજના સમયમાં તો કિચન ગાર્ડનનો ટ્રેન્ડ પણ વધ્યો છે. નાના-નાના કુંડામાં રસોડામાં ઉપયોગી થાય તેવા શાકભાજી પણ ઉગાડવામાં આવતા હોય છે. શોખીન ગૃહિણીઓ ઘરમાં ટમેટા, પાલક, લીલા મરચાં, ધાણા જેવા શાકભાજી ઉગાડે છે.  આ શાકભાજી એવા છે જેનો છોડ નાનકડો હોય છે જેથી ઓછી જગ્યામાં પણ તેને વાવી શકાય છે. આ સિવાય ઘરમાં અલગ અલગ સુગંધી ફૂલો પણ ઉગાડવામાં આવતા હોય છે. જો તમે પણ ઘરમાં નાનકડું ગાર્ડન બનાવ્યું છે તો આજે તમને એવી ટીપ્સ જણાવીએ જેની મદદથી તમારા ઘરમાં ઉગાડેલા છોડમાં વધારે ફળ અને ફૂલ આવવા લાગશે. 

દરેક ઘરમાં બટેટાનો ઉપયોગ લગભગ રોજ થતો હોય છે. બટેટાનો ઉપયોગ જ્યારે પણ કરવામાં આવે છે ત્યારે મોટાભાગે તેની છાલ કાઢી નાખવામાં આવે છે. બટેટાની છાલને નકામી ગણીને કચરામાં ફેંકી દેવામાં આવે છે પરંતુ આ છાલ તમારા કિચન ગાર્ડન ને વધારે સુંદર બનાવી શકે છે. 

બટેટાની છાલમાં એવા પોષક તત્વ હોય છે જેના કારણે છોડનો ગ્રોથ ઝડપથી થાય છે અને તેમાં ફળ અને ફૂલ પણ સારી એવી માત્રામાં આવવા લાગે છે. બટેટાની છાલનો ઉપયોગ ખાતર તરીકે જો તમે ટમેટા, મરચા, લીલા ધાણા, પાલક જેવા શાકભાજીના છોડમાં અથવા તો ફૂલવાળા છોડમાં કરો છો તો બેસ્ટ રીઝલ્ટ જોવા મળે છે. 

બટેટાની છાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ? 

બટેટાની છાલમાંથી દેશી ખાતર બનાવવા માટે સૌથી પહેલા બટેટાની છાલને પાણીથી સાફ કરી લો અને તેને નાની બાલટી અથવા ટબમાં રાખો. ત્યાર પછી તેમાં ફળદ્રુપ માટી મિક્સ કરો અને થોડા સૂકા પાન એડ કરી દો. બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી તેમાં થોડું પાણી છાંટી દો. ધ્યાન રાખો કે બાલ્ટીમાં વધારે પડતું પાણી ભરવું નહીં. માટી અને બટેટાની છાલ પલળી જાય એટલું પાણી ઉમેરી બાલટીને ઢાંકી છાયામાં રાખી દો. આ મિશ્રણને દર 3 દિવસે લાકડીની મદદથી મિક્સ કરો. બટેટાની છાલને બે અઠવાડિયા સુધી આ રીતે રાખશો એટલે તે દેશી ખાતર બની જશે..

બટેટાનું ખાતર છોડમાં કેવી રીતે ઉમેરવું ?

એક વખત તમે બટેટાની છાલમાંથી દેશી ખાતર બનાવી લીધું તો તેને છોડમાં ઉમેરવું પણ ઇઝી છે. જે ખાતર તૈયાર કર્યું હોય તેને છોડના મૂળ પાસે પાથરી દો. ત્યાર પછી મૂળ પાસેની માટીને થોડી ખોદી ખાતરને તેમાં મિક્સ કરી દો. આ દેશી ખાતરને અઠવાડિયામાં એક વખત છોડની માટીમાં મિક્સ કરો. બટેટાનું ખાતર ઉમેરવાની શરૂઆત કરશો એટલે તમારા કુંડામાં ઉગેલા છોડના પાન ચમકદાર મોટા અને લીલા થવા લાગશે. સાથે જ તેમાં ફળ અને ફૂલનું પ્રમાણ પણ વધી જશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Kitchen GardenLifehackspotato peelબટેટાની છાલ

