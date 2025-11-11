ગુજરાતમાં બટાકાની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે મોટી માહિતી : સરકાર આપશે બિયારણ
Banas Dairy Initiative : જી હા,,, ખેડૂતો માટે વધુ એક સારા સમાચાર છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા સહિત ગુજરાતમાં બટાકાંની ખેતી કરતા ખેડૂતોને હવે બટાકાની સુધારેલી જાતનું બિયારણ સહકાર મંત્રાલય તૈયાર કરીને આપશે.
Agriculture News ; બટાકા પકવતા ખેડૂતો માટે ભારત સરકારના સહકાર મંત્રાલયની ઐતિહાસિક પહેલ જોવા મળી. સહકાર મંત્રી અમિત શાહના નેતૃત્વમાં બટાકાના પાક માટે સહકાર મંત્રાલય બટાકાના બિયારણનું ઉત્પાદન કરાવશે. ભારત બીજ સહકારી સમિતિ અને બનાસ ડેરી સંયુક્ત રીતે બટાકાના બિયારણનું ઉત્પાદન કરશે. નવી દિલ્હીમાં સહકાર સચિવ અને બનાસ ડેરી વચ્ચે આ ઐતિહાસિક કરાર થયા છે.
- ભારત સરકારના સહકાર મંત્રાલયની ઐતિહાસિક પહેલ
- સહકાર મંત્રાલય અને બનાસ ડેરી સાથે મળીને બટાકાના બિયારણનું ઉત્પાદન કરશે.
- બટાકાની સુધારેલી જાતનું ઉત્પાદન કરશે અને ખેડૂતોને આપશે.
- અત્યાર સુધી ખેડૂતો બટાકાના બિયારણ માટે ખાનગી કંપનીઓ પર નિર્ભર હતા અને ઊંચા ભાવ ચૂકવવા પડતા હતા.
- હવે ગુજરાતના ખેડૂતોને સહકાર મંત્રાલય અને બનાસ ડેરી ખુદ ખેડૂતોને બટાકાનું બિયારણ પૂરું પાડશે.
- દિલ્લીમાં સહકાર સચિવ અને બનાસ ડેરી વચ્ચે થયા કરાર.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના "સહકારથી સમૃદ્ધિ"ના વિઝન હેઠળ કેન્દ્રીય ગૃહ તથા સહકાર મંત્રી અમિત શાહના માર્ગદર્શન હેઠળ દેશ સતત વિકાસના પંથે આગળ વધી રહ્યો છે. સહકારિતા થકી સમૃદ્ધિ આવે તે માટે ભારત સરકાર અને બનાસ ડેરીએ બટાકાના બિયારણને લઈને ઐતિહાસિક પહેલ કરી છે.
બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરીના નેતૃત્વમાં બનાસ ડેરી અને ભારતીય બીજ સહકારી સમિતિ લિમિટેડ BBSSL વચ્ચે નવી દિલ્હીમાં સહકાર મંત્રાલયના સચિવ આશિષ ભૂતાનીની ઉપસ્થિતિમાં ઐતિહાસિક એમ.ઓ.યુ કરાયા છે. આ કરાર પર BBSSના પ્રબંધ નિયામક ચેતન જોષી અને બનાસ ડેરીના એમ.ડી સંગ્રામ સિંહે હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.
આ ભાગીદારીનો મુખ્ય હેતુ બટાટા માટે બીજથી લઈને બજાર સુધીની સંપૂર્ણ વેલ્યુ ચેઈન વિકસાવવાનો અને ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરવાનો છે. આ પહેલ હેઠળ બનાસ ડેરી તેની અધ્યતન ટિશ્યૂ કલ્ચર અને એયરોપોનિક ટેકનોલોજી BBSSL સાથે શેર કરશે, જેનાથી ખેડૂતોને રોગમુક્ત બીજ બટાટાનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત થશે. આ સાથે, ખેડૂતોને વૈજ્ઞાનિક ખેતી, તાલીમ, કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ અને સુનિશ્ચિત બજાર જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થશે, જેના પરિણામે ગ્રામ્ય અર્થતંત્રમાં નવી ઊર્જા ઉમેરાશે.
બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરીએ આ નવીન પહેલને એક અનન્ય ભાગીદારી ગણાવી છે, જેના થકી બનાસ ડેરીનો 'Harvesting Happiness'નો ઉદ્દેશ્ય વધુ સાર્થક બનશે. આ પગલું સહકારિતાના પાયાને વધુ સુદૃઢ બનાવશે અને બનાસકાંઠા જિલ્લા તેમજ સમગ્ર રાષ્ટ્રના બટાકા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. હવે, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા બટાકાના ઉચ્ચ ગુણવત્તાના બીજ સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવી શકાશે. બનાસ ડેરી અને બનાસકાંઠાના ખેડૂતો માટે આ એક અત્યંત સરાહનીય અને ગૌરવપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ છે.
