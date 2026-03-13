બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પર આભ તૂટવા જેવી સ્થિતિ : મહેનત કરીને વાવેલા બટાકાનો માર્કેટ ભાવ 2-3 રૂપિયે કિલો થઈ ગયો
Potato Farmers Tension : મોંઘુ બિયારણ અને મહામહેનતથી વાવેલા બટાકાના 2-3 રૂપિયે કિલો ભાવ થઈ જતા બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પર આભ તૂટવા જેવી સ્થિતિ બની. આ ભાવમાં ખેડૂતોને બટાટા માર્કેટયાર્ડમાં વચવા જવું અને કોલ્ડસ્ટોરેજમાં સ્ટોરેજ કરાવવા માટે બટાટાને ખેતરોમાંથી ભાડું ખર્ચીને લઈ જવું પોષાય તેમ નથી. વચેટિયા ખેડૂતોની પરસેવાની કમાણી ખાઈ રહ્યા છે, જુઓ ઝી 24 કલાકની ટીમનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ.
- ખેડૂતો બટાટા 2 થી 3 રૂપિયે કિલોના ભાવે વેચવા મજબુર બન્યા
- માર્કેટમાં ગ્રાહકોને બટાટા 20 થી 22 રૂપિયે કિલોના ભાવે મળી રહ્યા છે
- ખેડૂતોની પરસેવાની કમાણી ખાઈને વચેટિયાઓ માલામાલ થઈ રહ્યા છે
Agriculture News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બટાટાની ખેતી કરતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. બટાટાના ભાવ તળિયે બેસી જતા ખેડૂતોને બટાટા વેચવા તો ક્યાં તે એક સવાલ ઉભો છે. આ વચ્ચે ખેડૂતોના ખેતરોમાં બટાટાના ઢગ ખડકાઈ રહેતા ખેડૂતો બટાટા 2 થી 3 રૂપિયે કિલોના ભાવે વેચવા મજબુર બન્યા છે. તો માર્કેટમાં ગ્રાહકોને બટાટા 20 થી 22 રૂપિયે કિલોના ભાવે મળી રહ્યા છે. જેથી ખેડૂત અને ગ્રાહક ખુશ નથી રહી. ખેડૂતોની પરસેવાની કમાણી ખાઈને વચેટિયાઓ માલામાલ થઈ રહ્યા છે તો ગ્રાહકો વધુ ભાવ ચુકવીને લૂંટાવવા મજબુર બન્યા છે.
બટાકા કાઢવાના સમયે ભાવ તળિયે બેસી ગયા
સમગ્ર રાજ્યમાં બટાટાની ખેતીમાં બનાસકાંઠા જિલ્લો એ મહત્વનું સ્થાન ધરાવતો જિલ્લો છે આ જિલ્લામાં મોટાભાગના લોકો જે ખેતીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે તે ખેડૂતો બટાટાની ખેતી પર મુખ્યત્વે ભાર રાખતા હોય છે. જોકે ચાલુ સાલે પણ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અંદાજિત 64,948 હેક્ટર વિસ્તારમાં બટાટાની ખેતી થઈ હતી. જોકે બટાટાની ખેતી પાછળ ખેડૂતોએ અથાગ પરિશ્રમ કર્યા બાદ હવે બટાટાનું ઉત્પાદન પણ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થયું છે. જોકે ખેડૂતોના ખેતરોમાં ઊગી નીકળેલા બટાકાના ઉત્પાદન અને લઈ ખેડૂતોમાં એક ખુશીની લહેર પ્રસરી હતી. પરંતુ બટાટા કાઢવાને સમયે તેના ભાવ તળિયે બેસી જતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
પ્રતિ કિલોએ 2-3 રૂપિયા મળે છે
બટાટાના ભાવ પ્રતિ કિલોએ 2-3 રૂપિયા જેટલા ખેડૂતોને મળતાં હોવાથી ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. અને ખેડૂતોના ખેતરોમાં બટાટાના ઢગ ખડકાયા છે. મોંઘા ભાવના બિયારણ અને ખાતર લાવીને રાત ઉજાગરા કરીને બટાટાનું વાવેતર કર્યું હતું. જોકે હવે બટાટા સરસ પાક્યા હોવા છતાં પણ ખેડૂતોને બટાટાના માર્કેટયાર્ડમાં ફક્ત 2થી 3 રૂપિયા કિલોએ ભાવ મળતા હોવાથી ખેડૂતોને બટાટા માર્કેટયાર્ડમાં વચવા જવું અને કોલ્ડસ્ટોરેજમાં સ્ટોરેજ કરાવવા માટે બટાટાને ખેતરોમાંથી ભાડું ખર્ચીને લઈ જવું પોષાય તેમ નથી.
ટ્રેક્ટર ભાડાના પણ ખર્ચ નથી નીકળી રહ્યો
જો ખેડૂતો ટ્રેકટર ભાડું ખર્ચે તો તેમને ભાડા જેટલો ખર્ચ પણ નીકળે તેમ નથી. જેથી ખેડૂતો પોતાના ખેતરોમાં જ કિલો બટાટાના 3 રૂપિયા ભાવ લખીને વેચવા માંગતા હોવા છતાં પણ કોઈ જ વેપારી બટાટા ખરીદવા આવતા નથી. જેથી ખેડૂતોને હવે બટાટા વીણીને ખેતર બહાર લઈ જવાની મજૂરોની મજૂરી પણ પોષાય તેમ ન હોવાથી ખેડૂતો દેવાદાર બની જતા સરકાર પાસે સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે.
બટાકાના ખેડૂતના ખેતરમાંથી સીધી વાત
ખેડૂત હરદેવભાઈ ગેહલોતે જણાવ્યું કે, આ એ જ બટાટા છે, જે ખેડૂતોએ કાળી મજૂરી કરીને પકવ્યા છે. ખેડૂતના હાથમાં 3 રૂપિયે કિલો બટાટાની ભાવ પટ્ટી છે. છતાં પણ કોઈ વેપારી બટાટા ખરીદવા આવતું નથી. એક ચોકલેટ કરતા પણ ઓછી કિંમત બટાટાની ખેડૂતોને મળી રહી છે.
તો અન્ય ખેડૂત મોહનલાલ માળીએ કહ્યું કે, ખેતરમાં બટાટાના ઢગ પડ્યા છે હાલ કિલોએ 2-3 રૂપિયા ભાવ થઈ ગયો છે. હું 3 રૂપિયે કિલો બટાટાના ભાવની પટ્ટી લઈને ઉભો છું પણ કોઈ ખરીદવા આવતું નથી.
ખેડૂત કનૈયાલાલ પ્રજાપતિએ કહ્યું કે, અમે મોંઘભાવના બિયારણ અને ખાતર લાવીને બટાટાનું વાવેતર કર્યું હતું. હવે અમને માર્કેટયાર્ડ કે સ્ટોર સુધી બટાટા લઈ જવાનું ભાડું પણ અમને પોષાય તેમ નથી, અમે દેવાદાર થઈ ગયા છીએ. અમારા પરિવારનું ગુજરાન કેવી રીતે કરવુ. બટાટા ખેતર માંથી વીણવા માટે મજૂરોની મજૂરી પણ હવે પોષાય તેમ નથી.
2-3 રૂપિયાના બટાકાના માર્કેટમાં સીધા 20 રૂપિયા થઈ ગયા, વચ્ચેના રૂપિયા કોના ખિસ્સામાં ગયા
રાત-દિવસ કાળી મજૂરી કરીને જગતના તાતે બટાટાનું ઉત્પાદન કર્યું છતાં ખેડૂતોને કિલોએ 2 થી 3 રૂપિયા મળી રહ્યા છે. પણ ખેતરોથી માત્ર 10 થી 30 કિલોમીટર બજારમાં બટાટા આવતા જ બટાટાના તેવર બદલાઈ જતા ગ્રાહકોને શાકભાજી માર્કેટમાં 20 થી 22 રૂપિયે કિલોના ભાવે બટાટા મળી રહ્યા છે. અમારી ટીમ પાલનપુર શાકભાજી માર્કેટમાં પહોંચી તો વેપારીઓ બટાટા 20 રૂપિયે કિલોનું બોર્ડ મારીને વેચી રહ્યા હતા જેથી બટાટા 20 રૂપિયે કિલો ખરીદનાર ગૃહિણી અને ગ્રાહકે બટાટાના બહુ ભાવ હોવાનો બળાપો કાઢતા કહ્યું કે, એક બાજુ ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે બટાટાના ભાવ નથી મળતાં તો અહીં કેમ અમને 20 રૂપિયે કિલો બટાટા મળી રહ્યા છે. જે ખેડૂતે 2-3 રૂપિયે કિલોના ભાવે બટાટા વેચ્યા તે ગ્રાહકો સુધી પહોંચતા 20 રૂપિયાના થઇ ગયા એટલે સીધો 1000 ટકાનો વધારો થયો એટલે સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે. વચ્ચેના 17 થી 20 રૂપિયા કોના ખિસ્સામાં જતા રહ્યા? ન ખેડૂત સુખી છે, ન ગ્રાહકને બટાટા સસ્તા મળી રહ્યા છે તો પછી આ વચેટિયાઆની લૂંટ ક્યાં જઈને અટકશે એ મોટો સવાલ છે.
માર્કેટમાં ખરીદી કરવા આવેલા રૂકસાના પઠાણ કહે છે કે, ખેડૂતના ખેતર માંથી 10 થી 30 કિલોમીટર દૂર શાકભાજી માર્કેટમાં આવતા આ બટાટાના તેવર બદલાઈ જતા ખેડૂતે 2થી 3 રૂપિયે વેચેલા બટાટાનો ભાવ 20 રૂપિયે કિલો થઈ ગયા છે.
તો અન્ય ગ્રાહક મુકેશભાઈ જોશીએ કહ્યું કે, હું બટાટા ખરીદવા આવી તો કિલોના 20 રૂપિયા ભાવ છે. ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે બટાટાના ભાવ મળતાં નથી તો આટલા મોંઘા બટાટા કેમ વેચાઈ રહ્યા છે. હું બટાટા ખરીદવા આવ્યો છું.મને 20 રૂપિયે કિલો બટાટા આપ્યા છે.ખેડૂતને કિલોએ 2-3 રૂપિયા મળે છે અહીં 20 રૂપિયા વેચાઈ રહ્યા છે તો આટલો ભાવ કોણ વધારી રહ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ખેડૂતોએ 2 થી 3 રૂપિયે વેચેલા બટાટા માર્કેટમાં 20 થી 22 રૂપિયે કિલોએ વેચાઈ રહ્યા છે. જોકે બટાટાનો માર્કેટમાં આટલો ઉંચો ભાવ હોવા છતાં ન ગ્રાહકોને સંતોષ આપી રહ્યો છે કે ન ખેડૂતોને વધુ ભાવ મળી રહ્યો છે. ત્યારે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે 2 રૂપિયે કિલો બટાટાનું એવું તો શુ વેલ્યુ એડિગ થયું કે તેનો સીધો 20 થી 22 રૂપિયા ભાવ થઈ ગયો.
બટાટા એવો પાક છે જેને અનાજની જેમ ન તો ગ્રેડિંગની જરૂર છે, ના એમાં કાંકરા છે કે ના એમાં કોઈ ખાસ બગાડ જોવા મળે છે. તો પછી 2 રૂપિયાના કિલો બટાકાનું એવું તો શું વેલ્યુ એડિંગ થયું કે તેનો ભાવ સીધો જ 22 રૂપિયા થઈ ગયો?
