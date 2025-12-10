પૈસા છાપવાનું મશીન છે આ ખેતી, બસ 1 એકરમાં થશે બમ્પર કમાણી, ખર્ચ, સબસિડી અને નફાનું ગણિત સમજો
મખાનાની ખેતી હવે "સફેદ સોનું" તરીકે ઓળખાય છે. હા, ઓછા ખર્ચે ખેતરમાં ઉગાડીને, ખેડૂતો પ્રતિ એકર 1.5-2 લાખ રૂપિયા સુધી કમાઈ શકે છે. સરકાર સબસિડી પણ આપી રહી છે. તો, સંપૂર્ણ ખર્ચ, નફો અને ખેતી પ્રક્રિયા શીખો.
Farming News: ઘઉં-ધાનની પાછળ શું કામ ભાગવું, જ્યારે ખેતી જ સફેદ સોનું (White Gold) ઉગાડવાની તક આપે છે. અહીં સફેદ ખેતીનો મતલબ મખાનાની ખેતી (Makhana Farming) છે. આજે તે સમય આવી ગયો છે જ્યારે આ ખેતી માત્ર તળાવોની મોહતાજ નથી, પરંતુ તમારા ખેતરમાં જ થશે સારૂ ઉત્પાદન. ખાસ વાત છે કે સરકાર પણ તેના માટે સબ્સિડી આપી રહી છે. આવો જાણીએ મખાનાની ખેતી કેવી રીતે થાય છે, તેમાં કેટલો નફો મળે છે અને સરકાર કઈ રીતે મદદ કરે છે.
1. તળાવ નહીં, હવે ખેતરમાં ઉગે છે મખાના
પહેલા મખાના માત્ર તળાવમાં ઉગતા હતા, હવે નવી તકનીકથી ખેત પદ્ધતિમાં પણ ઉગાડી શકાય છે.
જ્યાં ધાનની ખેતી થાય છે, તે ખેતરમાં 1-1.5 ફૂટ પાણી ભરી મખાના ઉગાડી શકાય છે.
વાવણીનો સાચો સમય ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી છે, એપ્રિલમાં ફૂલ આવે છે અને ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં પાક તૈયાર થાય છે.
2. સરકાર આપી રહી છે છપ્પરફાડ સબસિડી
મખાનાની માંગ સતત વધી રહી છે, તેથી સરકાર પણ ખેડૂતોને મદદ કરી રહી છે.
બિહાર અને યુપીમાં મખાના વિકાસ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 75 ટકા સુધી સબસિડી મળે છે.
બિહાર સિવાય યુપી, એમપી અને અન્ય રાજ્ય સરકારો સબ્સિડી આપી રહી છે.
3. ખર્ચ અને નફાની સીધી ગણતરી
ખર્ચઃ એક એકરમાં બીજ, ખાતર, પાણી, મજૂરી સહિત બધો ખર્ચ લગભગ 80 હજારથી 1 લાખ આવે છે.
ઉત્પાદનઃ એક એકરમાં આશરે 10-12 ક્વિન્ટલ મખાના (Raw Nut) નીકળે છે.
બજાર ભાવઃ સારી ક્વોલિટીના મખાણા ₹15,000–₹20,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ વેચાઈ છે.
કુલ કમાણીઃ 10-12 ક્વિન્ટલ પર ખેડૂતોને 1.5 લાખથી 2.5 લાખ સુધીની કમાણી થઈ શકે છે.
ટોટલ નફોઃ ખર્ચ બાદ કર્યા બાદ ખેડૂતોને એક એકરમાં દોઢથી બે લાખની કમાણી થઈ શકે છે.
તુલનાઃ આ નફો ઘઉં-ધાનની પરંપરાગત ખેતીથી લગભગ ત્રણ ગણો વધુ છે.
બોનસઃ Processin) બાદ મખાનાની કિંમત વધી જાય છે અને તેનાથી સારી કમાણી કરી શકાય છે.
4. મખાનાની ખેતી કેમ?
પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોવાથી, તેની માંગ અખૂટ છે.
મખાનાની લણણી કર્યા પછી, તમે તે જ ખેતરમાં સરસવ અથવા શાકભાજીની ખેતી પણ કરી શકો છો.
સૂકા ફળોની જેમ, તેને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહિત કરી શકાય છે અને વેચી શકાય છે.
થોડી મહેનત અને પછી પુષ્કળ નફો મળે છે.
થોડી મહેનત અને આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે, મખાનાની ખેતી અત્યંત નફાકારક બને છે.
જો યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે, તો આ ખેતી તમને ધનવાન બનાવી શકે છે.
100% નફા માટે, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રનું માર્ગદર્શન લો.
સરકારી સબસિડી માટે બાગાયત વિભાગને અરજી કરવાનું ભૂલશો નહીં. (નોંધ: આ સમાચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે; કમાણીની ગણતરીઓ અલગ અલગ હોઈ શકે છે.)
સમાચારના Top 5 FAQs
1. મખાણાની ખેતી ક્યાં કરી શકાય?
નવી ટેકનોલોજી સાથે, મખાણા હવે તળાવ સિવાયના ખેતરોમાં પણ ઉગાડી શકાય છે. 1-1.5 ફૂટ પાણી ધરાવતા વિસ્તારો, જેમ કે ડાંગરના ખેતરો, આ માટે સૌથી યોગ્ય છે.
2. મખાણાની ખેતી કરવાનો યોગ્ય સમય કયો છે?
વાવણી ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરીમાં થાય છે, ફૂલો એપ્રિલમાં આવે છે અને પાક ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર સુધીમાં તૈયાર થઈ જાય છે.
3. મખાણાની ખેતી માટે સરકાર કેટલી સબસિડી આપે છે?
બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં, ખેડૂતોને 75% સુધીની સબસિડી આપવામાં આવે છે. સુધારેલા બીજની જાતો પર પણ સબસિડી ઉપલબ્ધ છે.
4. 1 એકર પર મખાણા ઉગાડવાનો ખર્ચ કેટલો છે?
બીજ, ખાતર, પાણી અને મજૂરીનો કુલ ખર્ચ ₹80000 થી ₹100,000સુધીનો છે.
5. મખાણાની ખેતી કેટલો નફો આપે છે?
પ્રતિ એકર ઉત્પાદન 10-12 ક્વિન્ટલ છે. ભાવ ₹15,000-20,000/ક્વિન્ટલ સુધી વધવાથી, ખેડૂતો સરળતાથી ₹1.5-2 લાખનો ચોખ્ખો નફો કમાઈ શકે છે - જે ઘઉં અને ડાંગર કરતાં 3 ગણો વધારે છે.
