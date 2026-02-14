Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

ભાવનગરના એન્જિનિયર યુવકે કર્યો કમાલ, બંધ રૂમમાં શરૂ કરી મશરૂમની ખેતી, હવે લાખોની કમાણી

Agriculture News: આજના સમયમાં યુવાનો ખેતી કરવાનું છોડી દૂર જઈ રહ્યાં છે ત્યારે ભાવનગરના એક એન્જિનિયર યુવકે ઉદાહરણ પૂરુ પાડ્યું છે. ભાવનગરના આ યુવકે મશરૂમની ખેતી કરી કમાલ કર્યો છે. આજે મશરૂમની ખેતી દ્વારા યુવક સારી કમાણી પણ કરી રહ્યો છે. આવો તેના વિશે તમને જણાવીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 14, 2026, 05:29 PM IST

સરકારી નોકરીની દોડ અને મોંઘા શિક્ષણ વચ્ચે આજના યુવાનો જ્યારે દિશાહીન બની રહ્યા છે, ત્યારે ભાવનગરના એક એન્જિનિયર યુવાને અનોખો રસ્તો અપનાવ્યો. જેણે એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી લીધા પછી એસી કેબિનમાં બેસવાને બદલે અંધારા રૂમમાં 'સફેદ સોનું' ઉગાડવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારે સોની યુવકે મશરૂમની ખેતીમાંથી કેવી રીતે કરી લાખોની કમાણી, જોઈએ જનતાની વાતમાં...

એન્જિનિયર યુવાનો કરી કમાલ 
આજના યુગમાં યુવાનો માત્ર સરકારી નોકરી પાછળ દોડી રહ્યા છે, ત્યારે ભાવનગરના 27 વર્ષીય ઋત્વિક સોનીએ ચીલાચાલુ માનસિકતા તોડી છે. જે લોકો માને છે કે ખેતી માટે વીઘાના વીઘા જમીન જોઈએ, તેવા લોકો માટે ઋત્વિક એક ઉદાહરણ છે. ભાવનગરના અધેવાડા વિસ્તારમાં માત્ર 17x32 ફૂટના એક ભાડાના શેડમાં ઋત્વિકે મશરૂમનું સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું. 3 લાખના રોકાણ સામે માત્ર 4 મહિનામાં દોઢ લાખની આવક મેળવી ઋત્વિકે સાબિત કર્યું છે કે જો દાનત હોય તો ડાંગરના પરાળમાંથી પણ સોનું પેદા કરી શકાય છે.

મશરૂમની ખેતી માટે કર્યું રિસર્ચ
ઋત્વિક સોનીએ મિત્રો પાસેથી મશરૂમ વિશે જાણ્યું અને પછી શરૂ થયો રિસર્ચનો દોર. બિયારણ ક્યાંથી મળશે? માર્કેટ ક્યાં છે? આ બધું જ ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન શીખ્યા બાદ પિતા પરેશભાઈને વાત કરી. પુત્રની ધગશ જોઈ પિતાએ પણ લીલી ઝંડી આપી અને મહારાષ્ટ્રથી 300 બેડ મંગાવી આધુનિક 'ઓઈસ્ટર મશરૂમ' ફાર્મિંગનો પાયો નખાયો.
 

આવકમાં પણ વધારો
20 થી 30 ડિગ્રી તાપમાન જાળવવું, ઘઉંના કુંવળમાં બિયારણનું વાવેતર કરવું અને સૂર્યપ્રકાશથી બચાવવા બ્લુ લાઈટ અને શાવરનો ઉપયોગ કરવો. અંધકારમય વાતાવરણમાં 20-25 દિવસમાં મશરૂમ તૈયાર થાય છે. આજે ફાર્મમાં એક-એક બેડમાંથી 5 થી 6 કિલો ઉત્પાદન મળી રહ્યું છે. જે ઋત્વિક સોનીને આર્થિક રીતે સધ્ધર બનાવી રહ્યું છે.

પરિવારનો મળ્યો સાથ
ગુજરાતમાં મશરૂમનો ઉપયોગ ભલે ઓછો હોય, પણ ઋત્વિકનું વિઝન મોટું છે. તે ફ્રેશ મશરૂમ મહારાષ્ટ્ર મોકલે છે. આ કામમાં તેનો પરિવાર પણ ખભેખભા મિલાવીને ઉભો છે. ઘરની અગાસીમાં મશરૂમ સૂકવવાથી લઈ પેકિંગ સુધીની જવાબદારી પરિવાર સંભાળે છે. કહેવાય છે કે ‘મન હોય તો માળવે જવાય’. ઋત્વિક સોનીએ સાબિત કર્યું છે કે ખેતી કરવા માટે ખેતર નહીં પણ એક ચોક્કસ વિચારની જરૂર હોય છે. ત્યારે પારિવારિક ધંધો છોડીને મશરૂમની ખેતી કરનારો એન્જિનિયર યુવાન મહિનામાં લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યો છે.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

mushroom farmingBhavnagar

