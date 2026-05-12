/PM-કિસાન યોજનાના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર, આ કામ ન કર્યું તો ખાતામાં નહીં આવે 2000નો હપ્તો; જાણો

PM-Kisan Samman Nidhi: ખેડૂતો માટે મહત્ત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાના નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે PM-કિસાન યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે હવે વાર્ષિક e-KYC ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે કરવું e-KYC.
PM-Kisan Samman Nidhi: ભારત સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાના નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફાર મુજબ હવેથી PM કિસાન યોજના હેઠળ હપ્તો મેળવવા માટે તમામ નોંધાયેલા લાભાર્થી ખેડૂત મિત્રોએ દર વર્ષે બાયોમેટ્રિક અથવા ફેસ ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા વાર્ષિક e-KYC ફરજીયાતપણે કરાવવાનું રહેશે.
હવેથી આ યોજના હેઠળ સહાય માત્ર એવા જ લાભાર્થીઓને મળશે જેમણે બાયોમેટ્રિક ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા e-KYC પૂર્ણ કરેલું હશે. ખેતી નિયામક કચેરી દ્વારા જણાવ્યા મુજબ લાભાર્થીઓએ દર નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ હપ્તા પહેલા આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની રહેશે. ચાલુ વર્ષ 2026-27 માટે વાર્ષિક e-KYCની પ્રક્રિયા શરુ કરી દેવામાં આવી છે. રાજ્યના દરેક લાભાર્થી ખેડૂતોએ તા. 30 જૂન 2026 સુધીમાં e-KYC પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
લાભાર્થીઓ નીચે મુજબની 3 સરળ પદ્ધતિઓ પૈકી કોઇપણ રીતે સરળતાથી e-KYC કરી શકશે:
1. ફેસ ઓથેન્ટિકેશન: ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામસેવક અથવા વિલેજ નોડલ ઓફિસરનો સંપર્ક કરીને PM કિસાન મોબાઈલ એપ દ્વારા ફેસ ઓથેન્ટિકેશન કરાવી શકાશે.
2. બાયોમેટ્રિક ઓથેન્ટિકેશન: નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) અથવા "ઈ-ગ્રામ" કેન્દ્ર પર જઈને પણ e-KYC કરાવી શકાશે.
3. PM કિસાન મોબાઈલ એપ (સ્વયં): લાભાર્થી પોતે મોબાઈલ એપમાં 'Beneficiary' તરીકે લોગિન કરી પોતાના આધાર નંબર અથવા રજીસ્ટ્રેશન નંબર દ્વારા ફેસ ઓથેન્ટિકેશન કરી શકે છે. આ પદ્ધતિ દ્વારા એક લાભાર્થી પોતાનું અને અન્ય ૧૦૦ લાભાર્થીઓનું e-KYC પણ કરી શકશે.
કોઈ લાભાર્થીઓ બહારગામ હોય અથવા અન્ય સ્થળે સ્થળાંતરિત થયા હોય, તેઓ પણ ત્યાંથી ઉપર મુજબની કોઈપણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને નિર્ધારિત સમયમાં e-KYC કરાવી લેવા ખેતી નિયામકની કચેરી દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવી છે.