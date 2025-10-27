21મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહેલા કરોડો ખેડૂતો માટે મોટા સમાચાર, સરકારે આપ્યો આદેશ
PM Kisan 21sth Installment Date: કેન્દ્ર સરકારે કેટલાક રાજ્યોમાં 21મો હપ્તો પહેલેથી જ આપી દીધો છે. 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, કૃષિ મંત્રીએ પંજાબ, હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશના ખેડૂતોના ખાતામાં આ હપ્તો જાહેર કર્યો. આ રાજ્યોને પૂર અને ભૂસ્ખલનથી થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે અગાઉથી રાહત ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું.
21sth Installment: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM-KISAN) ના 21મા હપ્તા માટે ખેડૂતો વધુને વધુ ચિંતિત છે. દેશભરના 10 કરોડથી વધુ ખેડૂતો આ હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્દેશોને અનુસરીને, રાજ્ય સરકારો યોગ્ય ખેડૂતોને યોજનાનો લાભ સમયસર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક વિશાળ નોંધણી અને ચકાસણી અભિયાન ચલાવી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને નોંધણી કરાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ યોજના હેઠળ, કેન્દ્ર સરકાર ત્રણ સમાન હપ્તામાં ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં દર વર્ષે 6,000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય સીધી મોકલે છે.
હવે, ચર્ચા નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયા પર
અગાઉ, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે દિવાળી પહેલા 2,000 રૂપિયાનો આગામી હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. જો કે, તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર હવે નવેમ્બરના પ્રથમ અઠવાડિયામાં આ હપ્તો જાહેર કરી શકે છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા (6 નવેમ્બર) ના થોડા દિવસો પહેલા આ જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. જોકે, સરકાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી રાજ્યોને અપીલ
કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે 2,000 રૂપિયાનો આગામી હપ્તો પાત્ર ખેડૂતોના ખાતામાં ટૂંક સમયમાં જમા કરવામાં આવશે. તેમણે તમામ રાજ્ય સરકારોને આધાર સીડિંગ, e-KYC અને અન્ય ઔપચારિકતાઓ તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવા અને ચુકવણી પ્રક્રિયામાં વિલંબ ટાળવા માટે ચકાસાયેલ લાભાર્થીઓની યાદી કેન્દ્ર સરકારને મોકલવા વિનંતી કરી છે.
જમ્મુ અને કાશ્મીરની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે સરહદી વિસ્તારોમાં ઘણા ખેડૂતો પાકની ખેતી કરે છે, પરંતુ તેમના જમીન માલિકીના રેકોર્ડ અધૂરા છે. જો રાજ્ય સરકારો આવા ખેડૂતોના નામ ચકાસે છે અને સબમિટ કરે છે, તો તેઓ પણ યોજનાના લાભો માટે પાત્ર બનશે. તેમની મુલાકાતના લગભગ 18 દિવસ પછી, કેન્દ્ર સરકારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના 8.5 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં 171 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા.
બિહારમાં આચાર સંહિતા
બિહારમાં આદર્શ આચાર સંહિતા અમલમાં છે, જેના કારણે સરકાર આ સમયગાળા દરમિયાન ચુકવણી કરી શકશે કે કેમ તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. નિયમો અનુસાર, આચાર સંહિતા દરમિયાન નવી યોજનાઓની જાહેરાત કરી શકાતી નથી, પરંતુ પીએમ કિસાન યોજના જેવી અગાઉ મંજૂર યોજનાઓ હેઠળ ચૂકવણી ચાલુ રાખી શકાય છે. તેથી, જો ટેકનિકલ ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થાય, તો નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં ખેડૂતોના ખાતામાં ભંડોળ જમા થઈ શકે છે.
કેટલાક રાજ્યોમાં 21મો હપ્તો પહેલાથી જ આપવામાં આવ્યો
રસપ્રદ વાત એ છે કે, કેન્દ્ર સરકારે કેટલાક રાજ્યોમાં 21મો હપ્તો જાહેર કરી દીધો છે. 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, કૃષિ મંત્રીએ પંજાબ, હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશના ખેડૂતોના ખાતામાં આ હપ્તો જારી કર્યો હતો. પૂર અને ભૂસ્ખલનથી થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે આ રાજ્યોને અગાઉથી રાહત ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના ખેડૂતોને પણ 7 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ આ હપ્તો મળ્યો. આ સૂચવે છે કે સરકાર તબક્કાવાર હપ્તા છોડવાની પ્રક્રિયા આગળ ધપાવી રહી છે, અને બાકીના રાજ્યોને નવેમ્બરમાં ચુકવણી થવાની અપેક્ષા છે.
કયા ખેડૂતોને 21મા હપ્તાનો લાભ મળશે નહીં?
કૃષિ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જે ખેડૂતોએ હજુ સુધી e-KYC, આધાર સીડિંગ અને બેંક ખાતા લિંકિંગ પૂર્ણ કર્યું નથી તેમને આ હપ્તો મળશે નહીં. રાજ્ય સરકારોને ચૂકવણીમાં કોઈપણ વિક્ષેપ ટાળવા માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે લાયક ખેડૂતોની અપડેટ કરેલી યાદી કેન્દ્ર સરકારને મોકલવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના શું છે?
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ફેબ્રુઆરી 2019 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને દર વર્ષે ₹6,000 સહાય મળે છે, જે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા ત્રણ સમાન હપ્તામાં સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. હાલમાં, દેશભરના 10 કરોડથી વધુ ખેડૂતો આ યોજનાના લાભાર્થી છે.
