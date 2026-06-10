/Farmer News: 5.75 લાખ ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા સુધીના દેવા માફ કરવાની તૈયારીમાં છે સરકાર, જાણો શું છે શરતો

વિપક્ષના ભારે દબાણ અને ચારેબાજુથી આલોચનાના પગલે હવે મહારાષ્ટ્ર સરકાર પોતાની પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાદેવી હોલ્કર શેતકારી (ખેડૂત) કરજમુક્તિ યોજના 2026ના દાયરાને વધારવા પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મંગળવારે થયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં કૃષિ વિભાગને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ એવા 5.75 લાખ ખેડૂતોને પણ આ યોજનામાં સામેલ કરવાનો પ્રસ્તાવ તૈયાર કરે જે વર્ષ 2017 અને 2019ની પાછલી કરજમાફી યોજનાઓનો લાભ મેળવવામાંથી વંચિત રહ્યા હતા.
કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ રહી ગયેલા ખેડૂતોને યોજનાઓમાં સામેલ કરવામાં આવે તો રાજ્યના ખજાના પર 1400 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો નાણાકીય બોજો પડશે. આ રકમ યોજના માટે જે પહેલેથી ફાળવેલી રકમ હતી તે 36585 કરોડના કુલ બજેટ ઉપરાંત હશે.
આ અગાઉ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસે પોતાના એક રિપોર્ટમાં એક સરકારી કેબિનેટ નોટના હવાલે એવો ખુલાસો કર્યો હતો કે કડક નિયમો અને શરતોના કારણે રાજ્યના એક મોટા ભાગના સંકટગ્રસ્ત ખેડૂતોને આ યોજનામાંથી બહાર રાખવામાં આવી રહ્યા છે જેથી કરીને સરકાર પર નાણાકીય બોજો ઓછો પડે. આ રિપોર્ટ બાદ વિપક્ષે સરકારે આડે હાથ લીધી હતી.
શિવસેનાએ પણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો
સૂત્રો મુજબ કેબિનેટ બેઠક દરમિયાન સત્તાધારી ગઠબંધનના સહયોગી પક્ષ શિવસેનાના એક મંત્રીએ પણ આ મુદ્દાને પ્રમુખતાથી ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે ફરિયાદ કરી કે 2017 અને 2019ની યોજનાઓમાં યોગ્યતા હોવા છતાં અનેક ટેક્નિકલ કારણોસર હજારો ખેડૂતો લાભથી વંચિત રહી ગયા હતા. જેમને આ વખતે ન્યાય મળવો જોઈએ. ત્યારબાદ કૃષિ મંત્રી દત્તાત્રય ભરણેએ પણ નિયમોમાં ઢીલ આપવાની અને શરતો પર પુર્નવિચાર કરવાના સંકેત આપ્યા.
યોજના વિશે
2 જૂન 2026ના રોજ મહારાષ્ટ્ર કેબિનેટે 36585 કરોડની આ મહત્વકાંક્ષી યોજનાને મંજૂરી આપી હતી જેનાથી લગભગ 55.72 લાખ ખેડૂતોને સીધો લાભ મળે તેવી આશા છે. 1 એપ્રિલ 2019થી 31 માર્ચ 2025 વચ્ચે લેવાયેલા પાક ઋણ આ યોજનાના દાયરામાં આવશે. 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી જે ખેડૂતોના બાકી દેવા છે તેમને 2 લાખ રૂપયિા સુધીની કરજમાફી મળશે. જે ખેડૂતોએ પોતાનું કરજ સમયસર અને નિયમિત રીતે ચૂકવ્યું છે તેમને સરકાર તરફથી 50,000 રૂપિયા સુધીનું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
જો કોઈ ખેડૂત પર 2 લાખ રૂપિયાથી વધુનું દેવું બાકી હશે તો તેમણે 2 લાખથી ઉપરની વધારાની રકમ પોતે ચૂકવવી પડશે. ત્યારબાદ સરકાર બાકીની 2 લાખ રૂપિયાની રકમ માફ કરશે. આ યોજનામાં સામેલ થવા માટે જમીનની ખેતી મુદ્દે કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નક્કી કરાઈ નથી.
કોને લાભ નહીં મળે
સરકારે કેટલીક કેટેગરીઓને કરજમાફીમાંથી બહાર રાખી છે. 25000 રૂપિયા પ્રતિ માસથી વધુ પગાર મેળવતા નોકરીયાતોને આ લાભ નહીં મળે. આ ઉપરાંત આવકવેરો ભરનારા, 25000 રૂપિયા પ્રતિ માસિકથી વધુ પેન્શન મેળવતા રિટાયર લોકોની સાથે સાથે વર્તમાન અને પૂર્વ જનપ્રતિનિધિ (સાંસદ, વિધાયક વગેરે) અને સરકારી કર્મચારીઓ પણ આ લાભ મેળવવા પાત્ર નહીં હોય.
સરકાર ભલે તે વધારવા માટે વિચાર કરી રહી હોય પરંતુ કિસાન સંગઠન અને વિપક્ષી દળ હજુ પણ સંતુષ્ટ નથી. સ્વાભિમાની શેતકારી સંગઠનના અધ્યક્ષ રાજુ શેટ્ટીએ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસને કહ્યું કે સરકારે કરજમાફી માટે આટલી બધી શરતો કેમ રાખી છે? સરકારે કોઈ પણ શરત વગર તમામ ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવામાફી કરવી જોઈએ. કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ હર્ષવર્ધન સપકાલે પણ આ માપદંડોની ટીકા કરતા દાવો કર્યો કે કડક નિયમોના પગલે રાજ્યનો એક મોટો ગરીબ અને દુષ્કાળ પીડિત ખેડૂત વર્ગ આ યોજનાના દાયરાથી બહાર રહી જશે.