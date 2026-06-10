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Farmer News: 5.75 લાખ ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા સુધીના દેવા માફ કરવાની તૈયારીમાં છે સરકાર, જાણો શું છે શરતો

Maharashtra Farmers: મહારાષ્ટ્રમાં જો કોઈ ખેડૂત પર 2 લાખથી વધુનું દેવું હશે તો તેમને 2 લાખ રૂપિયા સુધીની કરજમાફી મળે અને બાકીની રકમ તેમણે પોતે ચૂકવવી પડશે. સરકાર આ માટે તૈયારીઓ કરી રહી છે. પણ કેટલીક શરતો પણ લાગૂ હશે. ખાસ જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 10, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:40 PM IST
Farmer News: 5.75 લાખ ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા સુધીના દેવા માફ કરવાની તૈયારીમાં છે સરકાર, જાણો શું છે શરતો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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