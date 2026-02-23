22મા હપ્તા પહેલા મોટો ઝટકો ! લાખો ખેડૂતોના નામ હપ્તાની યાદીમાંથી કરાયા દુર, જાણો કારણ
Farmers Names Removed: 22મા હપ્તાની રાહ જોતા લાખો ખેડૂતોના નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે, કારણ જાહેર થયું છે; તમારું નામ છે કે નહીં?
- પીએમ કિસાન યોજનાના 22મા હપ્તાની રાહ અનેક સમયથી ખેડૂતો જોઈ રહ્યા છે
- સરકારે વિવિધ રાજ્યોના લાખો ખેડૂતોના નામ દૂર કર્યા
- એવા કિસ્સાઓ જ્યાં પરિવારના એક કરતાં વધુ સભ્યો લાભ મેળવી રહ્યા છે
Trending Photos
Farmers Names Removed: પીએમ કિસાન યોજનાના 22મા હપ્તાની રાહ વચ્ચે, લાખો ખેડૂતોના નામ લાભાર્થી યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
પીએમ કિસાન યોજનાના 22મા હપ્તાની રાહ અનેક સમયથી ખેડૂતો જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે એક પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે, સરકારે લાખો ખેડૂતોના નામ કેમ દૂર કર્યા? હકીકતમાં, 21મા હપ્તા દરમિયાન, સરકારે વિવિધ રાજ્યોના લાખો ખેડૂતોના નામ દૂર કર્યા.
સરકારે તે સમયે આ પાછળનું કારણ પણ સમજાવ્યું છે. પીએમ કિસાન યોજનામાંથી ખેડૂતોના નામ કેમ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અથવા દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે તેના બે મુખ્ય કારણો છે, જે સત્તાવાર કિસાન યોજના પોર્ટલ પર જણાવેલા છે.
કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો ક્યારે આવશે? આ પ્રશ્નો વચ્ચે, ખેડૂતોએ ચોક્કસપણે તપાસ કરવી જોઈએ કે તેમના નામ લાભાર્થી યાદીમાં છે કે નહીં, કારણ કે સરકાર સમયાંતરે લાભાર્થી યાદી અપડેટ કરે છે.
શું આ બે કારણોસર લાખો ખેડૂતોના નામ કાઢવામાં આવ્યા?
પીએમ કિસાન યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર આપેલી માહિતી અનુસાર, 01-02-2019 પછી જમીન માલિકી મેળવનારા ખેડૂતોના દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે આ તારીખ પહેલાં જેમની પાસે ખેતીની જમીન નહોતી તેમની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
અને એવા કિસ્સાઓ જ્યાં પરિવારના એક કરતાં વધુ સભ્યો લાભ મેળવી રહ્યા છે (દા.ત., પતિ અને પત્ની બંને, એક પુખ્ત સભ્ય અને એક સગીર, વગેરે)
આવા ખેડૂતો માટે હપ્તા બંધ કરવામાં આવ્યા
વેબસાઇટ જણાવે છે કે આવા કિસ્સાઓમાં લાભો ભૌતિક ચકાસણી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે આવા ખેડૂતો માટે હપ્તા બંધ કરવામાં આવ્યા છે. ખાતરી પૂર્ણ થયા પછી જ પૈસા તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે, જો તેઓ ખરેખર યોજના માટે લાયક છે.
કિસાન યોજના વેબસાઇટ વધુમાં જણાવે છે કે ખેડૂતોને વધુ માહિતી માટે પીએમ કિસાન વેબસાઇટ/મોબાઇલ એપ્લિકેશન અથવા કિસાન ઇ-મિત્ર ચેટબોટના નો યોર સ્ટેટસ (KYS) પર તેમની પાત્રતા સ્થિતિ તપાસવા કહેવામાં આવ્યું છે.
તમારૂ સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું?
પીએમ કિસાન યોજનાનું સ્ટેટસ કેવી રીતે તપાસવી? ઘણા ખેડૂતો આ અંગે મૂંઝવણમાં છે. ચાલો જાણીએ કે તમે તમારું સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરી શકો છો.
- સ્ટેપ 1: સત્તાવાર પીએમ કિસાન પોર્ટલ પર જાઓ.
- સ્ટેપ 2: ફાર્મર કોર્નરમાં, 'લાભાર્થી સ્ટેટસ પર ક્લિક કરો.
- સ્ટેપ 3: તમારો આધાર નંબર, એકાઉન્ટ નંબર, અથવા મોબાઇલ નંબર, અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો.
- સ્ટેપ 4: 'સ્ટેટસ મેળવો' ટેબ પર ક્લિક કરો.
- પીએમ કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો ક્યારે આવશે?
પીએમ કિસાન યોજનાના 22મા હપ્તાની આગમન તારીખ અંગે સરકાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. જો કે, મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ હપ્તો માર્ચના પહેલા અઠવાડિયામાં આવી શકે છે. તે હોળી પહેલા પણ આવવાની શક્યતા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે