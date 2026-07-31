/PM Kisanના 24મા હપ્તા પર મોટું અપડેટ! જાણો તમારા ખાતામાં ક્યારે આવશે 2000 ? જાણો

PM Kisan News: જો તમે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાનો 24મો હપ્તાની રાહ જોતા ખેડૂતો માટે આ સમાચાર મહત્વના હોઈ શકે છે. નવરાત્રિમાં સરકાર 24મો હપ્તો ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. જો કે, સરકાર દ્વારા આની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
નોંધનીય છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 20 જૂન, 2026ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લામાંથી PM-કિસાન યોજનાનો 23મો હપ્તો બહાર પાડ્યો હતો. આ અંતર્ગત, 9.44 કરોડ ખેડૂતોને 18,880 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
eKYC ફરજિયાત
PM-KISAN સાથે નોંધાયેલા ખેડૂતોએ eKYC પૂર્ણ કરવું જરૂરી છે. તમે યોજના હેઠળ eKYC પૂર્ણ કરવા માટે PM-KISAN મોબાઇલ એપ્લિકેશન અથવા પોર્ટલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. eKYC માટે હવે ફેસ ઓથેન્ટિકેશન ઉપલબ્ધ છે.
તમે મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર તમારો ફોટો સ્કેન કરીને ઘરે બેઠા eKYC પૂર્ણ કરી શકો છો. આનો અર્થ એ છે કે OTP અથવા ફિંગરપ્રિન્ટની જરૂર નથી. જો તમે મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી, તો તમે તમારા નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) પર પણ eKYC પૂર્ણ કરી શકો છો. eKYC પૂર્ણ થયા પછી, તમારી હપ્તાની રકમ સીધી તમારા આધાર-લિંક્ડ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
યોજના વિશે
આ યોજના ભારત સરકાર દ્વારા નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી. યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને ત્રણ સમાન હપ્તામાં દર વર્ષે 6,000 રૂપિયાની આવક સહાય મળે છે. વાસ્તવમાં, ખેડૂતોને દર ચાર મહિને 2,000 રૂપિયાનો હપ્તો મળે છે. પહેલો હપ્તો એપ્રિલ-જુલાઈમાં, બીજો ઓગસ્ટ-નવેમ્બરમાં અને ત્રીજો ડિસેમ્બર-માર્ચમાં ચૂકવવામાં આવે છે.
આ રકમ DBT (ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) દ્વારા લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. કિસાન પરિવાર યોજનાનો લાભ ફક્ત તે ખેડૂતો મેળવી શકે છે જેમના નામે જમીન છે અને નાના કે સીમાંત ખેડૂત છે. રાજ્ય સરકારો દ્વારા લાભાર્થીઓની ઓળખ કરવામાં આવે છે, અને ગ્રામ પંચાયત, કૃષિ વિભાગ અથવા સરકારી પોર્ટલ દ્વારા અરજીઓ કરી શકાય છે. અરજી કરવા માટે, ખેડૂતોએ તેમના જમીન સંબંધિત દસ્તાવેજો, બેંક ખાતું અને આધાર કાર્ડ સબમિટ કરવા પડશે.
હપ્તાનીરકમ સીધી ખેડૂતના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જેનાથી વચેટિયાઓની ભૂમિકા દૂર થાય છે. ખેડૂતો PM-KISAN પોર્ટલ અથવા મોબાઇલ એપ પર તેમનો નોંધણી નંબર દાખલ કરીને કોઈપણ હપ્તાની સ્થિતિ ચકાસી શકે છે. તેઓ PM-KISAN પોર્ટલ પર પણ ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે. ફરિયાદ નોંધાવવા માટે, નોંધણી કરાવવી અને સમસ્યાની વિગતો આપવી જરૂરી છે.