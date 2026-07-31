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PM Kisanના 24મા હપ્તા પર મોટું અપડેટ! જાણો તમારા ખાતામાં ક્યારે આવશે 2000 ? જાણો

PM Kisan News: જો તમે પીએમ-કિસાન યોજનાના 24મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો આ સમાચાર ઉપયોગી થઈ શકે છે. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો સરકાર નવરાત્રિ દરમિયાન 24મો હપ્તો ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 31, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:28 PM IST
PM Kisanના 24મા હપ્તા પર મોટું અપડેટ! જાણો તમારા ખાતામાં ક્યારે આવશે 2000 ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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