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ખેડૂતો ધ્યાન આપો... જમીન તમારા નામે છે છતાં નહીં મળે 6,000 રૂપિયા? આ કાર્ડ છે જરૂરી!

Bihar News: આગામી દિવસોમાં લાખો ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. જો તમારી પાસે ખેતી લાયક જમીન હોય પરંતુ કિસાન કાર્ડ નહીં હોય તો તમને પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ મળતા 6000 રૂપિયાનો લાભ ન પણ મળી શકે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:05 PM IST
ખેડૂતો ધ્યાન આપો... જમીન તમારા નામે છે છતાં નહીં મળે 6,000 રૂપિયા? આ કાર્ડ છે જરૂરી!
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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