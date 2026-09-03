/ખેડૂતો ધ્યાન આપો... જમીન તમારા નામે છે છતાં નહીં મળે 6,000 રૂપિયા? આ કાર્ડ છે જરૂરી!

આવનારા સમયમાં લાખો ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ શકે છે. જો તમારી પાસે ખેતીની જમીન હશે પરંતુ કિસાન કાર્ડ નહીં હોય તો તમને પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ મળતા 6000 રૂપિયાનો લાભ મળી શકશે નહીં. બિહાર સરકારે પીએમ કિસાન યોજના સંલગ્ન કેટલાક નિયમ કડક કર્યા છે. હવે ફક્ત તમારા નામ પર ખેતીની જમીન હોય તે પૂરતું નથી. પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ પૈસા મેળવવા માટે તમારા નામ પર જમીન હોવાની સાથે સાથે કિસાન કાર્ડ હોવું પણ જરૂરી છે.
કયા ખેડૂતોને થઈ શકે નુકસાન
રાજ્યના એવા ઘણા ખેડૂતો છે જેમનું રજિસ્ટ્રેશન અને કિસાન કાર્ડ બની શકતા નથી કારણ કે અનેક ખેડૂતો રાજ્યની બહાર કામ માટે ગયેલા છે. તેમને ઓળખપત્ર બનાવવામાં મુશ્કેલી નડી રહી છે. આવનારા દિવસોમાં ખાતર, બીજ સહિત વિવિધ યોજનાઓના લાભ લેવા માટે ફાર્મર આઈડી જરૂરી રહેશે. રજિસ્ટ્રેશન એવા ખેડૂતોના થઈ રહ્યા છે જેમના નામે ખેતીની જમીન છે. કૃષિ વિભાગના પોર્ટલ પર લગભગ 2 કરોડ રૈયત (જમીન ધરાવતા ખેડૂતો) અને બિન રૈયત (અન્યની જમીન પર ખેતી કરનારા ખેડૂતો) ખેડૂતોના નામ છે.
કોણ ઉઠાવી શકશે ફાયદો
પીએમ કિસાન સન્માન યોજના અંગે કેન્દ્ર સરકારે જે નિર્ણય લીધેલો છે તે મુજબ જેમના નામે જમીનના કાગળો હશે તેમને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
ખેડૂતોનું વિશિષ્ટ ઓળખ પત્ર હશે. એક પરિવારમાં પતિ અને પત્ની બંનેને આ અલગ અલગ રકમ મળશે નહીં.
આવકવેરો ભરતા કરદાતાને પણ લાભ મળશે નહીં.
સ્પષ્ટ છે કે જે ખેડૂતોના વિશિષ્ટ ઓળખ પત્ર (ફાર્મર આઈડી) નહીં બન્યા હોય તેઓ સરકારી યોજનાઓના લાભથી વંચિત રહી શકે છે. આવા ખેડૂતોની સંખ્યા હાલમાં 32 લાખથી વધુ છે.
32 લાખ ખેડૂતોને થશે નુકસાન?
પહેલા તબક્કામાં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિમાં 85.53 લાખ લાભાર્થીઓના ઓળખ પત્ર બનવાના છે. જેમાંથી 53.45 લાખના ઓળખપત્ર બની ગયા છે. એટલે કે લગભગ 32 લાખ ઓળખપત્ર બન્યા નથી. આ ખેડૂતો પર સરકારી યોજનાઓના લાભથી વંચિત રહેવાનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે. ત્રણવાર વિશેષ અભિયાન ચલાવવા છતાં સંખ્યા વધી નહીં. જેમાં સૌથી વધુ પરેશાની ખેડૂતોના પાસે પોતાના નામે જમીન ન હોવું જોવા મળી.
કઈ રીતે થશે રજિસ્ટ્રેશન
બિહાર ફાર્મર રજિસ્ટ્રી પોર્ટલ દ્વારા ખેડૂતો પોતાની ડિજિટલ ઓળખ બનાવડાવી શકે છે.
આ માટે જરૂરી દસ્તાવેજ, મોબાઈલ લિંક્ડ આધાર કાર્ડ, મોબાઈલ નંબર (ઓટીપી માટે), જમીન ખેડૂતના પોતાના નામે હોવી જોઈએ તેની વિગતો, જરૂરી છે.
રજિસ્ટ્રેશનમાં ક્યાં આવે પરેશાની
શું થશે લાભ
અખિલ ભારતીય કિસાન મહાસભાના સચિવ ઉમેશ સિંહે કહ્યું કે બિહારમાં 79 ટકા ખેડૂતો બીજાની જમીન પર ખેતી કરે છે. જે ખેડૂત પાસે ખેતીની જમીન હોય તો પણ તે તેમના પિતા અને દાદાના નામ પર હોય છે. સરકાર ફાર્મર આઈડીના આધારે જો યોજનાઓનો લાભ આપશે તો જે ખરેખર ખેતી કરતા ખેડૂતો છે તેમની મુશ્કેલીઓ વધશે. બિનરૈયત (બીજાની જમીન પર ખેતી કરનારા ખેડૂતો)એ પણ ફાર્મર આઈડી બનાવડાવી લેવું જોઈએ.