ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

ચંદન-કાજુ-કોકો-અખરોટ અને નાળિયેરની ખેતી કરનાર ખેડૂતોને થશે ફાયદો, સરકાર કરશે મદદ

યુનિયન બજેટ 2026મા સરકારે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે હવે ખેતી માત્ર પરંપરાગત પાકો પર નહીં, પરંતુ હાઈ વેલ્યુવાળા પાક પર ફોકસ વધારવામાં આવશે, જેથી ખેડૂતોની આવક વધારી શકાય.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 02, 2026, 12:42 PM IST

Farmers News: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં રવિવારે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટમાં ખેડૂતો અને ખેતી માટે મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય બજેટ 2026મા સરકારે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો કે હવે ખેતીમાં માત્ર પરંપરાગત પાકો પર નહીં પરંતુ હાઈ વેલ્યુવાળા પાક પર ફોકસ વધારવામાં આવશે, જેનાથી ખેડૂતોની આવક વધારી શકાય. તો નાણામંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર કૃષિ ઉત્પાદનમાં વિવિધતા લાવવા, ઉત્પાદકતા વધારવા અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રોજગારના નવા અવસર પેદા કરવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે. તેવામાં આવો તમને જણાવીએ કે ચંદન, કાજુ-કોકો-અખરોટ-બદામ અને નાળિયેરની ખેતી કરનાર ખેડૂતોને કેટલો ફાયદો થશે અને સરકાર પાસેથી કઈ રીતે મદદ મળશે.

નાળિયેર-કાજુ અને કોકો પર સરકારનું ફોકસ
બજેટ ભાષણ દરમિયાન નાણા મંત્રીએ જણાવ્યું કે ભારત દુનિયાનો સૌથી મોટો નાળિયેર ઉત્પાદક દેશ છે અને આશરે ત્રણ કરોડ લોકો તેની ખેતી અને કામ પર નિર્ભર છે. તેને ધ્યાનમાં રાખતા સરકારે નાળિયેર ઉત્પાદનને વધારવા અને ઉત્પાદકતા સુધારવા માટે વિશેષ યોજનાની જાહેરાત કરી છે. આ યોજના હેઠળ મુખ્ય નાળિયેર ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નોન ઉત્પાદક ઝાડને હટાવી નવા અને સારી જાતના છોડ લગાવવામાં આવશે. સાથે કાજુ અને કોકો માટે પણ અલગથી કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ભારત કાચા કાજુ અને કોકોના ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભર બની શકે અને નિકાસને પ્રોત્સાહન મળે.

ચંદનની ખેતીને મળશે જૂનું ગૌરવ
નાણામંત્રીએ ભારતીય ચંદનના સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક મહત્વ પર ભાર આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ચંદન માત્ર એક પાક નહીં પરંતુ દેશની સાંસ્કૃતિક ઓળખનો ભાગ છે. સરકાર રાજ્યની સાથે મળી ચંદનની ખેતી, સંરક્ષણ અને વેલ્યુ ચેનના વિકાસ પર કામ કરશે, જેથી તેણે ગુમાવેલી ગરિમાને ફરી બહાલ કરી શકાય. તેનાથી ખેડૂતો અને વન ક્ષેત્ર પર નિર્ભર સમુદાયોની આવક વધવાની આશા છે.

અખરોટ અને બદામ જેવા પાકને મળશે સમર્થન
યુનિયન બજેટ 2026મા નટ્સ અને હાઈ વેલ્યુવાળા પાક પર પણ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. નાણામંત્રીએ કહ્યું કે અખરોટ, પાઇનનટ્સ અને બદામ જેવા પૌષ્ટિક અને વધુ કિંમતવાળા પાકમાં ખેડૂતોને રોકાણ માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. ખાસ કરી નોર્થ ઈસ્ટ અને અન્ય યોગ્ય ક્ષેત્રમાં તે માટે ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરશે. તો નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે આ બજેટમાં નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યા છે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય એવી યોજનાઓ દ્વારા ખેડૂતોની આવકને સ્થાયી રૂપથી વધારવાનો છે, જેથી ખેતી એક ફાયદાકારક અને ટકાઉ વ્યવસાય બની શકે.

 

