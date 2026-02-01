Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

Budget 2026 : બજેટમાં ખેડૂતોને શું મળ્યું ? જાણો કૃષિ ક્ષેત્રે સરકારે શું કરી જાહેરાત

Budget 2026 : નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ નવમી વખત બજેટ રજૂ કર્યું. તેમણે દેશના ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમના બજેટ ભાષણમાં તેમણે નાના અને સીમાંત ખેડૂતો પર ખાસ ધ્યાન આપવાની વાત કરી. નાણામંત્રીએ ઉત્પાદકતા વધારવા માટે નાળિયેર ઉત્પાદન યોજનાની જાહેરાત કરી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 01, 2026, 02:36 PM IST

Budget 2026 : કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં નવમી વખત નાણાકીય બજેટ રજૂ કર્યું. પરિવહનથી લઈને માળખાગત સુવિધાઓ, આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ખેડૂતો માટે પણ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. 

બજેટમાં ખેડૂતોને શું મળ્યું ?

કૃષિ ક્ષેત્રેની વાત કરીએ તો, નાળિયેર ઉત્પાદનમાં સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે 'નાળિયેર સંવર્ધન યોજના' શરૂ કરાશે, જેથી વિવિધ પદ્ધતિઓ દ્વારા ઉત્પાદન વધારી શકાય અને ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરી શકાય. આ યોજનામાં મુખ્ય નાળિયેર ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નકામા (જૂના) વૃક્ષોને સ્થાને નવી જાતના છોડ રોપવાનો સમાવેશ થાય છે.

1 કરોડ ખેડૂતો સહિત 30 કરોડ લોકોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે નારિયેળ પ્રોત્સાહન યોજનાનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. 500 જળાશયો અને અમૃત સરોવરોને એકીકૃત કરીને મત્સ્યઉદ્યોગ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવામાં આવશે.

ભારતીય કાજુ અને કોકો માટે એક ખાસ પ્રોગ્રામનો પ્રસ્તાવ છે, જેથી ભારત કાચા કાજુ અને નાળિયેરના ઉત્પાદન તથા પ્રોસેસિંગમાં આત્મનિર્ભર બની શકે. નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા વધે અને 2020 સુધીમાં ભારતીય કાજુ અને ભારતીય કોકોને 'પ્રીમિયમ ગ્લોબલ બ્રાન્ડ'માં બદલી શકાય.

પશુપાલન ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગસાહસિકતા વિકાસ દ્વારા રોજગારની તકોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોને AI-સહાયિત ખેતી પૂરી પાડવા માટે ભારત વિસ્તાર યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 

આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય ફાઇબર યોજના, કાપડ વિસ્તરણ અને રોજગાર યોજના, રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ અને હસ્તકલા કાર્યક્રમ અને મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

