ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

Budget 2026: ખેડૂતોને મળશે મોટી રાહત? પીએમ કિસાન યોજનાની રકમમાં થઈ શકે છે વધારો, જાણો વિગત

બસ હવે ગણતરીની કલાકોમાં બજેટ રજૂ થવાનું છે. તેવામાં આજે રજૂ થનાર બજેટમાં ખેડૂતો સૌથી મોટી આશા રાખીને બેઠા છે. ત્યારે જાણો બજેટમાં ખેડૂતોને કઈ-કઈ આશા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:59 AM IST

Budget 2026: ખેડૂતોને મળશે મોટી રાહત? પીએમ કિસાન યોજનાની રકમમાં થઈ શકે છે વધારો, જાણો વિગત

Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થવાનું છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે લોકસભામાં નાણાકીય વર્ષ 2026-2027નું બજેટ રજૂ કરશે. કેન્દ્ર સરકારના બજેટ પર ખેડૂતોની ખાસ નજર રહેલી છે. સતત વધી રહેલા ખર્ચ અને મોંઘવારીની વચ્ચે ખેડૂતો સરકાર પાસે રાહતની આશા કરી રહ્યાં છે.

ખેડૂતો સરકાર પાસે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ મળતી સહાયતામાં વધારાની આશા કરી રહ્યાં છે. હાલ આ યોજનામાં વાર્ષિક 6000 રૂપિયાની સહાયતા મળે છે. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં આ રકમ ખેડૂતોને ઓછી લાગી રહી છે. તેથી બજેટમાં આશા કરવામાં આવી રહી છે કે આ રકમ વધારી 10000 રૂપિયા કરવાની જાહેરાત થઈ શકે છે.

કેમ થઈ રહી છે વધારાની માગ?
ખેડૂતો પ્રમાણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં ખેતી પર થનાર ખર્ચમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ખાતર, બીજ, કીટનાશક, ડીઝલ અને ખેતીમાં ઉપયોગ થનાર ઓજાર પહેલાના મુકાબલે ખૂબ મોંઘા થઈ ગયા છે. આવી સ્થિતિમાં વર્ષે 6000ની સહાય ખૂબ ઓછી છે. જો સરકાર આ રકમમાં વધારો કરે છે તો ખેડૂતોને ખેતરમાં રોકાણ કરી અને ઉત્પાદન વધારવામાં સહાયતા મળી શકે છે.

તેવામાં દેશના ખેડૂતો આ વર્ષે બજેટ પર આશા રાખીને બેઠા છે. જો સરકાર તરફથી આર્થિક સહાયતા વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે તો તેનો સીધો ફાયદો ખેડૂતોને થસે. સાથે ખેડૂતોના હાથમાં વધુ પૈસા આવવાથી ખર્ચ કરવાની ક્ષમતા પણ વધશે. જેનાથી ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થામાં ગતિ મળવાની આશા છે.

ક્યારે થઈ હતી યોજનાની શરૂઆત?
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની શરૂઆત વર્ષ 2018ના ડિસેમ્બર મહિનામાં થઈ હતી. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય નાના અને એવા ખેડૂત જેની પાસે ખેતી લાયક જમીન નથી, તેને આર્થિક સહાયતા પહોંચાડવાનો છે. યોજના હેઠળ ખેડૂતોને વર્ષે 6000 રૂપિયાની મદદ કરવામાં આવે છે. પૈસા સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

budget 2026Agriculture Budget 2026

