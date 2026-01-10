Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

Budget 2026: કરોડો ખેડૂતોના સીધા ખાતામાં આવતી PM કિસાનની રકમમાં 2000નો વધારો થશે?

PM Kisan Samman Nidhi: નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ થતા પહેલા કેન્દ્રીય બજેટ સંસદમાં રજૂ થશે. ખેડૂતોને આ વખતે બજેટથી અનેક આશાઓ છે. જેમાંથી એક આશા એ પણ છે કે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિમાં સરકાર રકમમાં વધારો કરે. હાલ આ યોજના હેઠળ 6000 રૂપિયા મળે છે. તો શું 8000 રૂપિયા કરશે સરકાર?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 10, 2026, 11:23 AM IST

Budget 2026: કરોડો ખેડૂતોના સીધા ખાતામાં આવતી PM કિસાનની રકમમાં 2000નો વધારો થશે?

વધતી મોંઘવારી, કૃષિમાં થતા ખર્ચામાં વધારો...વધતી સમસ્યાઓના કારણે જગતનો તાત હેરાન પરેશાન છે. ખેડૂતોને રાહત મળે એટલે સરકાર પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 6000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ કરે છે. આ રકમ વર્ષમાં 2000ના 3 હપ્તામાં સીધી યોગ્યતા ધરાવતા ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચતી કરાય છે. ફેબ્રુઆરીમાં સંસદમાં બજેટ રજૂ થશે. આ વખતે ખેડૂતોને એવી અપેક્ષા છે કે સરકાર આ યોજના હેઠળ અપાતી રકમમાં વધારો કરી 8000 સુધી કરે. ત્યારે શું સરકાર બજેટમાં આ ફેરફાર કરશે ખરી?

રકમમાં વધારો થશે?
વર્તમાન સ્થિતિમાં ખેડૂત સંગઠનો અને કૃષિ નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે આ યોજના હેઠળ જે 6000 રૂપિયા ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે તે પૂરતા નથી. જેના કરાણે બજેટ 2026માં આ વખતે 6000 રૂપિયાની આ રકમને વધારીને વાર્ષિક 8000 રૂપિયા કરવાની માંગણી થઈ રહી છે. 

કેમ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે આ માંગણી
ખેડૂતોનું કહેવુ છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં ખેતી સંલગ્ન ખર્ચા જેમ કે બીજ, ખાતર, કીટનાશક, ડીઝલ, વીજળી, સિંચાઈ, મશીનો વગેરેમાં ધરખમ મોંઘવારી નડી રહી છે. આવામાં સીમાંત અને નાના ખેડૂતો માટે 6000 રૂપિયાની રકમ ઓછી પડે છે. જો સરકાર આ રકમમાં વધારો કરે તો ખેડૂતોને રાહત મળી શકે છે. 

શું કહેવું છે એક્સપર્ટ્સનું 
ખેતી વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે ખેડૂતોની આવક વધવાથી ગ્રામીણ માંગણી પણ વધશે. જ્યારે ખેડૂતો પાસે ખર્ચ કરવા માટે પૈસા વધુ હશે તો ગામડાઓમાં બજારો પણ એક્ટિવ થશે. જેનાથી બીજ,  ખાતર, ટ્રેક્ટર, કૃષિ સાધનોની સાથે સાથે ગ્રામીણ વેપાર અને નાના વેપારીઓને પણ ફાયદો  થઈ શકે છે. એટલે કે પીએમ કિસાનમાં વધારો ફક્ત ખેડૂતો પૂરતો નહીં પરંતુ સમગ્ર ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂતી આપી શકે છે. 

પીએમ કિસાન યોજના વિશે
અત્રે જણાવવાનું કે આ યોજનાની શરૂઆત ડિસેમ્બર 2018માં થઈ હતી. જેનો હેતુ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને ન્યૂનતમ આર્થિક મદદ કરવાનો  છે. અત્યાર સુધી 21 હપ્તા ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચી ચૂક્યા છે અને કરોડો ખેડૂતોએ લાભ લીધો છે. આ પૈસા BDT દ્વારા સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચતા થાય છે. 

આ બધી જોકે ચર્ચાઓ છે. આ મુદ્દે હાલ તો સરકાર તરફથી કોઈ સંકેત મળ્યો નથી. પરંતુ અપેક્ષા જરૂર વધેલી છે. જો બજેટ 2026માં પીએમ કિસાન યોજનાની રકમ વધે તો ખેડૂતો માટે મોંઘવારીના સમયમાં મોટી રાહત સાબિત થઈ શકે છે. 

 

