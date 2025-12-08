ધાન કે ઘઉં નહીં, આ શાકભાજીની ખેતી કરી માલામાલ થયો ખેડૂત, એક એકરમાં કરી ₹5 લાખની કમાણી
Success Story: છત્તીસગઢના ખેડૂત સંતોષ કુમારે ગ્રાફ્ટેડ રીંગણ તકનીક (Grafted Brinjal Technique) અપનાવી માત્ર એક એકરમાં પાંચ લાખની કમાણી કરી છે.
Baigan ki Kheti: ખેતીમાં નવી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે અને તેની સીધી અસર ખેડૂતોની આવક પર જોવા મળી રહી છે. આધુનિક મોડલ, હાઈ-ટેક-નર્સરી અને ગ્રાફ્ટેડ શાકભાજી જેવી શાનદાર તકનીક હવે ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થામાં વધુ ઉત્પાદન અને સારા નફા માટે રસ્તો ખોલી રહી છે. આ ટ્રેન્ડ છત્તીસગઢના બાલોદ જિલ્લાના ખેડૂત સંકોષ કુમારની સફળતામાં પણ જોવા મળે છે. જેણે ગ્રાફ્ટેડ રીંગણ ટેકનિક (Grafted Brinjal Technique) અપનાવી માત્ર 1 એકરમાં લાખોની કમાણી કરી છે.
શું છે ગ્રાફ્ટેડ રીંગણ તકનીક?
આ એક આધુનિક કૃષિ તકનીક છે જે રીંગણની બે અલગ અલગ જાતોને જોડીને એક નવો, મજબૂત છોડ બનાવે છે. મૂળ અને વંશજ વૈજ્ઞાનિક રીતે કલમી કરવામાં આવે છે.
તેમણે નવો રસ્તો કેવી રીતે શોધ્યો?
છત્તીસગઢ કૃષિ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સંતોષ કુમાર અગાઉ ખરીફ ઋતુ દરમિયાન ડાંગરની ખેતી કરતા હતા, પરંતુ ઓછા નફા અને ઘણા મહિનાઓ સુધી ખેતરો ખાલી રહેવાને કારણે તેમના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ અસંતોષકારક હતી. આ સમય દરમિયાન, તેમણે બાગાયત વિભાગની યોજનાઓ વિશે જાણ્યું, જે ખેડૂતોને સબસિડીના ધોરણે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કલમી છોડ પૂરા પાડે છે.
વિભાગના માર્ગદર્શનથી પ્રેરિત થઈને સંતોષે ધાનની ખેતી છોડી આધુનિક ગ્રાફ્ટેડ રીંગણ (Grafted Brinjal) ખેતી શરૂ કરી અને એક એકરમાં 30000 હજાર છોડ લગાવ્યા.
બમ્પર ઉત્પાદન, લાખોનો નફો
ખેડૂતે અત્યાર સુધીમાં આશરે 250 ક્વિન્ટલ રીંગણનું ઉત્પાદન કર્યું છે. હાલના બજાર ભાવ 20 થી 25 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર, તેમના એક એકરમાં કલમી રીંગણના વાવેતરથી આશરે 5 લાખ રૂપિયાની આવક થઈ છે. ખેડૂત સંતોષ કુમાર કહે છે કે બાગાયત વિભાગની યોજનાનો લાભ લઈને, તેઓ હવે વધુ આવક મેળવી રહ્યા છે અને તેમના પરિવારની આર્થિક મુશ્કેલીઓ દૂર કરી રહ્યા છે.
આ તકનીકનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે?
કલમી કરેલા રીંગણાના છોડ રોગો, જીવાતો અને ભેજ સંબંધિત સમસ્યાઓ પ્રત્યે વધુ સહિષ્ણુ હોય છે. પરિણામે, ખેડૂતોને વધુ ઉપજ, લાંબા સમય સુધી ફળ આપવાનો સમયગાળો, ઓછો વાવેતર ખર્ચ, રાસાયણિક છંટકાવ ઓછો અને માટીજન્ય રોગોથી રક્ષણ મળે છે.
કલમી કરેલ છોડ કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે?
રૂટસ્ટોક: એવી જાત પસંદ કરવામાં આવે છે જે માટીજન્ય રોગો, જીવાતો અને ભેજ સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકે.
સ્કિયોન: ઉચ્ચ ગુણવત્તા, તેજ અને બજાર માંગ ધરાવતી રીંગણાની જાત પસંદ કરવામાં આવે છે.
કલમી કરવાની પ્રક્રિયા: બે છોડને કાળજીપૂર્વક કાપીને એકસાથે જોડવામાં આવે છે અને થોડા દિવસો માટે નિયંત્રિત વાતાવરણમાં રાખવામાં આવે છે.
કઠણ અને રોપણી: એકવાર છોડ મજબૂત થઈ જાય, પછી તેને ખેતરમાં રોપવામાં આવે છે.
કલમી રીંગણ ટેકનોલોજીના ફાયદા
માટીજન્ય રોગો સામે ઉચ્ચ રક્ષણ
છોડનું આયુષ્ય વધે છે
ઉત્પાદન 20-40% વધી શકે છે
ઓછા રાસાયણિક જંતુનાશકોની જરૂર પડે છે
પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં વધુ સહનશીલતા
ફળનું કદ, ચમક અને ગુણવત્તામાં સુધારો
