કેસર-હાફુસની સુવાસ પર કુદરતનો માર: વલસાડમાં આંબાનો મોર બળીને ખાખ, ખેડૂતો લોહીના આંસુ રોયા!

ગુજરાતી ન્યૂઝAgricultureકેસર-હાફુસની સુવાસ પર કુદરતનો માર: વલસાડમાં આંબાનો મોર બળીને ખાખ, ખેડૂતો લોહીના આંસુ રોયા!

Mango Farmer Gujarat: વલસાડ અને કચ્છના કેરી ઉગાડતા ખેડૂતો પર આ વખતે મુશ્કેલીનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર અને માવઠાના કારણે હાફુસ-કેસરના 80 ટકા પાકને નુકસાની વેઠવી પડી છે. ખેડૂતોનું માનવું છે કે આ વર્ષે માત્ર 20 થી 30 ટકા જ ઉત્પાદન માંડ બચ્યું છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 05, 2026, 12:29 PM IST

Valsad News: દક્ષિણ ગુજરાતનું ગૌરવ અને જેની હાફુસ-કેસરની સુવાસ દેશ-વિદેશમાં ફેલાયેલી છે. તેવા વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતો આજે આસું સારી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી વાતાવરણમાં જે રીતે સતત પલટો આવી રહ્યો છે. તેણે આંબાવાડીઓના માલિકોની કમર તોડી નાખી છે. કમોસમી વરસાદ અને ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણને કારણે આંબા પર આવેલો મોર બળીને ખાખ થઈ ગયો છે. ખેડૂતોનું માનવું છે કે આ વર્ષે માત્ર 20 થી 30 ટકા જ ઉત્પાદન માંડ બચ્યું છે. શું છે વલસાડની આંબાવાડીઓની વર્તમાન સ્થિતિ?

વલસાડ જિલ્લો અત્યારે કુદરતી આફતનો સામનો કરી રહ્યો છે. જે આંબાવાડીઓ દર વર્ષે કેરીના વજનથી લચી પડતી હતી, ત્યાં આજે નરી આંખે નિરાશા દેખાઈ રહી છે. છેલ્લા એક મહિનામાં વાતાવરણમાં આવેલા અચાનક બદલાવ અને અતિશય ધુમ્મસને કારણે આંબા પર આવેલો કિંમતી 'મોર' એટલે કે ફૂલ સંપૂર્ણપણે બળી ગયા છે.ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 70 થી 80 ટકા પાકને નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે. 

હવે આંબા પર માત્ર 20 થી 30 ટકા જેટલી જ કેરીઓ બચી છે. આ સ્થિતિ ખેડૂતો માટે મોટો આર્થિક ફટકો સાબિત થઈ રહી છે. કારણ કે દવાના છંટકાવ અને મજૂરીનો ખર્ચ પણ નીકળવો મુશ્કેલ બન્યો છે.ઉત્પાદન ઘટવાને કારણે આ વર્ષે કેરીની સિઝન મોડી તો શરૂ થશે જ, સાથે સાથે બજારમાં આવક પણ ખૂબ ઓછી રહેશે. જ્યારે પુરવઠો ઓછો હોય અને માંગ વધારે હોય, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ ભાવમાં તોતિંગ વધારો જોવા મળી શકે છે. એટલે કે, આ વર્ષે સામાન્ય જનતા માટે ફળોનો રાજા ગણાતી કેરીનો સ્વાદ 'ખાટો' એટલે કે મોંઘો સાબિત થશે.

આમ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને બદલાતી ઋતુચક્રની સીધી અસર હવે આપણા ખેતરો પર દેખાઈ રહી છે. વલસાડનો ખેડૂત અત્યારે સરકાર સામે મદદની મીટ માંડીને બેઠો છે. જો યોગ્ય વળતર કે સહાય નહીં મળે, તો આ વર્ષ ખેતી ક્ષેત્ર માટે ઘણું કપરૂં સાબિત થશે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Mango Farmer GujaratGujarat Valsad mangoKautch kesarકચ્છી કેસરવલસાડની હાફુસગુજરાત કેરીના ખેડૂતો

