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Crop Insurance: માત્ર 2% પ્રીમિયમ ભરીને મેળવો ખેતી પાકનું સુરક્ષા કવચ, આ છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

Crop Insurance: પીએમ પાક વીમા યોજના હેઠળ ખેડૂતો ઓછા પ્રીમિયમ પર વ્યાપક વીમા સુરક્ષા મેળવી શકે છે, જેનાથી પાકમાં નુકસાન થવાની સ્થિતિમાં આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈમાં મદદ મળે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 03, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:19 PM IST
Crop Insurance: માત્ર 2% પ્રીમિયમ ભરીને મેળવો ખેતી પાકનું સુરક્ષા કવચ, આ છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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