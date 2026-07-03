/Crop Insurance: માત્ર 2% પ્રીમિયમ ભરીને મેળવો ખેતી પાકનું સુરક્ષા કવચ, આ છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

Fasal Bima Yojana: ખેડૂતોને પાક વીમા પ્રત્યે જાગૃત કરવા અને વધુમાં વધુ ખેડૂતો સુધી યોજનાનો ફાયદો પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્યથ 1 જુલાઈથી 31 જુલાઈ સુધી દેશફરમાં પાક વીમા મહિનાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ અભિયાન દરમિયાન ખેડૂતોને સમય પર પાક વીમો કરાવવા, યોજનાની જાણકારી આપવા અને પ્રાકૃતિક આપદાઓથી પાકની સુરક્ષા પ્રત્યે જાગૃત કરવામાં આવશે.
ખેતી સંપૂર્ણ રીતે હવામાન પર નિર્ભર હોય છે. તેવામાં પૂર, દુષ્કાળ, અતિવૃષ્ટિ અને તોફાન જેવી પ્રાકૃતિક આપદાઓ ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી શકે છે. પીએમ પાક વીમા યોજના હેઠળ ખેડૂતો ઓછા પ્રીમિયમ પર વ્યાપક વીમા સુરક્ષા મેળવી શકે છે, જેનાથી પાક ખરાબ થવાની સ્થિતિમાં આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈમાં મદદ મળે છે.
ક્યા જોખમોને કવર કરે છે પાક વીમો?
પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના હેઠળ ઘણા પ્રાકૃતિક જોખમોને કવર કરવામાં આવે છે, જેમાં સામેલ છે-
ભારે વરસાદ
દુષ્કાળ
અતિવૃષ્ટિ
તોફાન અને જોરદાર પવન
પૂર અને પાણીનો ભરાવો
અન્ય સૂચિત કુદરતી જોખમો
કેમ સમય પર વીમો જરૂરી છે?
પાક વીમો ખેડૂતોને માત્ર વળતર જ નથી આપતો, પરંતુ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખેતી જારી રાખવાનો આત્મવિશ્વાસ પણ આપે છે. સમય પર અરજી કરવાથી ખેડૂત પ્રાકૃતિક આપદાને કારણે થનાર આર્થિક નુકસાનથી સુરક્ષિત રહે છે.
ખેડૂતોએ શું કરવું?
1 જુલાઈથી 31 જુલાઈ વચ્ચે પાક વીમા માટે અરજી કરો. પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના હેઠળ ઉપલબ્ધ ફાયદાની જાણકારી લો. તમારા પાકને આપદાથી સુરક્ષિત કરો. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખની રાહ ન જુઓ સમય રહેતા રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ કરો.
પાક વીમામાં કેટલું આપવાનું હોય છે પ્રીમિયમ?
જો તમે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના હેઠળ તમારા પાકનો વીમો કરાવવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો તે માટે જાણવું જરૂરી છે કે અલગ-અલગ પાક માટે ખેડૂતોએ કેટલું પ્રીમિયમ આપવાનું હોય છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતો ઓછું પ્રીમિયમ આપી કુદરતી આપદાઓ, જીવાત અને અન્ય જોખમથી પોતાના પાકની સુરક્ષા કરી શકે છે.
ક્યા પાક પર કેટલું પ્રીમિયમ?
પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના હેઠળ ખરીફ, રવી અને બાગાયતી પાક માટે અલગ-અલગ પ્રીમિયમ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
ખરીફ પાક - 2%
રવી પાક - 1.5%
વાણિજ્યિક અને બાગાયતી પાક - 5%
યોજના હેઠળ બાકી પ્રીમિયમ રકમનું વહન કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર કરે છે, જેનાથી ખેડૂતો પર ઓછો આર્થિક ભાર પડે છે.
ક્યા કરશો અરજી?
પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાની અરજી કરવા માટે ખેડૂતો-
નજીકની બેંક શાખામાં અરજી કરી શકો છો.
કોમન સર્વિસ સેન્ટરના માધ્યમથી અરજી કરી શકો છો.
ઓનલાઈન PMFBY પોર્ટલ પર અરજી કરી શકો છો.
ખેડૂતો માટે ફાયદાકારક કેમ છે?
ઓછા પ્રીમિયમમાં મળનાર આ વીમો પાક ખરાબ થવાની સ્થિતિમાં ખેડૂતોને આર્થિક સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. તેનાથી પ્રાકૃતિક આપદાઓને કારણે થનાર નુકસાનની ભરપાઈમાં મદદ મળે છે અને ખેડૂતો આગામી પાકની તૈયારી આત્મવિશ્વાસ સાથે કરી શકે છે.
ક્યાં સંપર્ક કરવો?
આ પાક વીમા યોજના મહિનો, સમય પર પાક વીમો કરાવો, યોજનાની સાચી જાણકારી મેળવો અને તમારા પાકને દરેક જોખમથી સુરક્ષિત કરો. વધુ જાણકારી માટે ખેડૂત હેલ્પલાઇન 14447 પર સંપર્ક કરો.
આર્ટિકલના મહત્વપૂર્ણ સવાલ (FAQs)
Q1 પીએમ પાક વીમા યોજના શું છે?
આ કેન્દ્ર સરકારની યોજના છે. તે હેઠળ પ્રાકૃતિક આપદાથી પાકના નુકસાનની ભરપાઈ કરવામાં આવે છે.
Q2 શું ખેતરમાં સૂકવવા માટે રાખેલા કાપેલા પાકને થયેલા નુકસાનને પણ આવરી લેવામાં આવે છે?
હા, ખેતરમાં સૂકવવા માટે રાખવામાં આવેલા પાકને પ્રાકૃતિક આપદાથી નુકસાન થવા પર વળતર મળે છે.
Q3 વળતર કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે?
વિવિધ પાકના પ્રકાર, નુકસાનની માત્રા અને વીમા રકમના આધાર પર વળતર નક્કી થાય છે.
Q4 વળતર માટે કઈ રીતે અરજી કરવી?
પાકને નુકસાન પહોંચવાની 72 કલાકની અંદર સૂચના આપો.
Q5 યોજનામાં શું કવર કરવામાં આવતું નથી?
ખેતરમાં ઈરાદાપૂર્વક લગાવવામાં આવેલી આગ, બજારના ભાવમાં ઘટાડો, વ્યક્તિગત દુર્ઘટના કે મૃત્યુને કવર કરવામાં આવતું નથી.