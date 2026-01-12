તમારી ગાયો અને ભેંસો પુષ્કળ દૂધ આપશે! બસ તેના આહારમાં આ નાનો ફેરફાર કરો, પશુપાલનથી થશે મોટી કમાણી
Dairy Farming Tips: પશુપાલનથી દૂધ ઉત્પાદન અને નફો વધારવા ઈચ્છો છો? તો તે માટે સંતુલિત આહાર, સ્વચ્છ પાણી, ડીવર્મિંગ અને યોગ્ય દેખરેખથી ગાય-ભેંસનું દૂધ બમણું કરી શકાય છે. આવો જાણીએ પશુઓનું દૂધ વધારી કઈ રીતે કમાણી વધારી શકાય છે.
ભારતમાં ડેરી ફાર્મિંગ કે પશુપાલન એક એવો બિઝનેસ છે, જેમાં ક્યારેય મંદી આવતી નથી. આ કારણે વર્ષોથી ખેડૂત અને પશુપાલક તેમાંથી કમાણી કરી રહ્યાં છે. પરંતુ હંમેશા પશુપાલક તે વાતથી પરેશાન રહે છે કે સારી જાતિના પશુ હોવા છતાં દૂધનું ઉત્પાદન આશા પ્રમાણે વધતું નથી. હકીકતમાં પશુનું દૂધ આપવું માત્ર તેની જાતિ પર નિર્ભર નથી, પરંતુ તેના ખાન-પાન અને મેનેજમેન્ટ પર નિર્ભર કરે છે.
જો તમે પણ તમારી ગાય કે ભેંસનું દૂધ ઉત્પાદન વધારવા ઈચ્છો છો અને પશુપાલનથી મોટી કમાણી કરવા ઈચ્છો છો તો કેટલીક ખાસ ટિપ્સ વિશે જાણો જે તમને કામ આવી શકે છે.
1. સંતુલિત આહાર છે સૌથી જરૂરી
પશુનું દૂધ ઉત્પાદન વધારવા માટે માત્ર લીલો ચારો પૂરતો નથી.
આહારમાં સંતુલિત પશુ આહાર હોવો જોઈએ.
તેમાં તેલની કેક, ભૂસું, અનાજ અને ખનિજ ક્ષારનું મિશ્રણ હોવું જોઈએ.
દૂધાળા પશુને દરરોજ 50 ગ્રામ મિક્સ મિનરલ જરૂર આપો.
તેનાથી પ્રજનન ક્ષમતા અને દૂધ આપવાની ક્ષમતા બંને વધશે.
2. લીલા ચારા અને સૂકા ચારાનો યોગ્ય ગુણોત્તર
માત્ર સૂકો ચારો આપવાથી પાચન નબળું પડે છે.
તેની સીધી અસર દૂધ પર પડે છે.
હંમેશા60 ટકા લીલો અને 40 ટકા સૂકો ચારો સંતુલિત રહે છે.
લીલો ચારો વિટામિન અને પોષણ આપે છે.
બરસીમ, ઓટ્સ અને મકાઈ શ્રેષ્ઠ છે.
3. સ્વચ્છ પાણી
દૂધનો 85-87 ટકા હિસ્સો પાણીથી બને છે.
ઓછું પાણી આપવાથી દૂધની માત્રા ઘટી જાય છે.
દૂધારા પશુને ભરપૂર પાણી જરૂરી છે.
દિવસમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ-ચાર વખત પાણી આપવું જોઈએ.
પાણી સ્વચ્છ અને તાજું હોવું જોઈએ.
24 કલાક પાણી હાજર રહે તો સારૂ પરિણામ મળે છે.
4. ડીવર્મિંગ (પેટના કીડા મારવા) ન ભૂલો
વધુ ખાધા બાદ પણ દૂધ ઓછું આવવું સમસ્યા છે.
તેનું કારણ પેટમાં કીડા હોઈ શકે છે.
હંમેશા આ કીડા પોષણ શરીરમાં લાગવા દેતા નથી.
હંમેશા 3-4 મહિનામાં ડીવોર્મિંગ કરાવો.
તેનાથી પશુના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થાય છે.
દૂધ ઉત્પાદન તેની મદદથી વધારી શકાય છે.
5. આરામદાયક અને સારૂ વાતાવરણ
તણાવમુક્ત પશુ વધુ દૂધ આપે છે.
પશુને હવાઉજાશ વાળી અને સ્વચ્છ જગ્યામાં રાખો.
ગરમીમાં પંખા કે ફોગર્સ લગાવવા જોઈએ.
શિયાળામાં ઠંડી હવાથી બચાવ કરો.
ઘોંઘાટથી પશુને દૂર રાખો.
6. દૂધ કાઢવાનો યોગ્ય સમય
દૂધ કાઢવા માટે એક સમય નક્કી કરો
નક્કી સમયે દોવાથી દૂધ વધી શકે છે.
સવાર-સાંજનું શેડ્યુલ ન બદલો
દૂધ દોવા માટે Fist Method અપનાવો.
તેનાથી આંચળને નુકસાન થતું નથી.
દૂધની માત્રા અને ગુણવત્તામાં સુધાર થાય છે.
7. કેલ્શિયમ અને વિટામિનનું સપ્લીમેન્ટ
પ્રસૂતિ પછી, પ્રાણીમાં કેલ્શિયમની ઉણપ થઈ જાય છે.
ઉણપથી દૂધ અને સ્વાસ્થ્ય બંને પ્રભાવિત થાય છે.
ડોક્ટરની સલાહ પર લિક્વિડ કેલ્શિયમ આપો.
વિટામિન-એ જેવા સપ્લીમેન્ટ ફાયદાકારક થાય છે.
તેનાથી દૂધની માત્રા અને ફેટ વધે છે.
આ ટિપ્સને જરૂર યાદ રાખો
પશુપાલનમાં નફો કમાવો કોઈ મુશ્કેલ કામ નથી. જો તમે તમારા પશુના ખાન-પાન, સાફ-સફાઈ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો તો દૂધનું ઉત્પાદન સરળતાથી વધારી શકાય છે. તેવામાં હંમેશા યાદ રાખો એક સુખી અને સ્વસ્થ પશુ જ ખેડૂતને ધનવાન બનાવે છે. (નોટઃ આ જાણકારી સામાન્ય પશુપાલન પદ્ધતિઓ પર આધારિત છે. પશુઓના આહાર અને સ્વાસ્થ્યમાં કોઈ મોટો ફેરફાર કરતા પહેલા પશુ ચિકિત્સકની સલાહ જરૂર લો)
