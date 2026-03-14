PM કિસાનના 22માં હપ્તાના પૈસા તમારા ખાતામાં નથી આવ્યા? ફટાફટ આ કામ કરો અને આ રીતે કરો ફરિયાદ
PM Kisan 22nd Installment: પીએમ મોદીએ કરોડો ખેડૂતોના ખાતામાં પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો ટ્રાન્સફર કરી દીધો છે. જો હજુ પણ તમારા ખાતામાં આ પૈસા ન આવ્યા હોય તો શું કરવું અને કઈ રીતે ફરિયાદ કરવી તે ખાસ જાણો.
દેશના ખેડૂતો જે પળની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે આવી ગઈ અને 13 માર્ચના રોજ કરોડો ખેડૂતોના ખાતામાં પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો પણ ટ્રાન્સફર થઈ ગયો. આ વખતે 9 કરોડથી વધુ ખેડૂતોને તેનો લાભ મળ્યો. અત્રે જણાવવાનું કે આ યોજના હેઠળ સરકાર પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતોને વર્ષમાં 6000 રૂપિયા ત્રણ હપ્તે આપે છે. જો હજુ સુધી તમારા ખાતામાં 22મો હપ્તો ન પહોંચ્યો હોય તો આ માહિતી તમારા માટે છે. ફટાફટ આ રીતે ચેક કરો કે હપ્તો કેમ અટક્યો છે અને આ અંગે ફરિયાદ કઈ રીતે કરવી.
પીએમ મોદીએ ગુવાહાટીથી કર્યા હતા ટ્રાન્સફર
આ વખતે પીએમ મોદીએ પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો 13 માર્ચના રોજ ગુવાહાટીથી ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. પીએમ મોદીએ એક ક્લિકથી દેશના 9.32 કરોડ જેટલા ખેડૂતોના ખાતામાં 18640 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર ક ર્યા હતા. આ હપ્તો ટ્રાન્સફર થયા બાદ સરકાર દ્વારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર સંદેશો આવે છે. આ સાથે જ ખાતાધારકોને બેંક તરફથી પણ પૈસા જમા થયાનો મેસેજ આવે છે. આવામાં પાત્રતાવાળા ખેડૂતોના મોબાઈલમાં મેસેજથી ચેક શકાય છે કે હપ્તો આવ્યો કે નહીં.
લાભાર્થીની યાદીમાં કેવી રીતે નામ ચેક કરવું?
સૌ પ્રથમ તમે પીએમ કિસાનની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ pmkisan.gov.in પર જાઓ. ત્યાં તમારે Beneficiary List પર ક્લિક કરવાનું છે. હવે તમારા રાજ્ય, જિલ્લા, બ્લોક, ગામ વગેરેની વિગતો નાખો. પછી સર્ચ બટન પર ક્લિક કરશો તો વિગતો ખુલશે.
પૈસા ખાતામાં આવ્યા છે કે નહીં કેવી રીતે ચેક કરવું?
- - PM Kisan ના પોર્ટલ પર જાઓ.
- - અહીં તમે Beneficiary Status નો વિકલ્પ પસંદ કરો.
- - આધાર નંબર, બેંક ખાતા નંબર કે મોબાઈલ નંબરની વિગતો નાખો.
- - ત્યારબાદ Get Data આવશે જેના પર ક્લિક કરો.
- - આમ કર્યા બાદ તમને ખબર પડશે કે તમારા ખાતામાં પૈસા આવ્યા છે કે નહીં.
ખાતામાં પૈસા ન આવ્યા હોય તો ક્યાં ફરિયાદ કરવી?
- - જો તમારા ખાતામાં પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો ન આવ્યો હોય તો સૌ પ્રથમ પીએમ કિસાન પોર્ટલ પર જાઓ ત્યાં e-KYC, આધાર-બેંક લિંકિંગ અને Land Seeding ચેક કરો.
- - સમસ્યા હોય તો ટોલ ફ્રી નંબર 155261 કે 18001801551 પર કોલ કરો.
- - આ ઉપરાંત pmkisan-ict@gov.in પર ફરિયાદ પણ કરી શકો છો.
