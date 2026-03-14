ઉનાળામાં ઘટી જાય છે પશુનું દૂધ ઉત્પાદન? અપનાવો આ સરળ ઉપાય, દૂધમાં થશે વધારો !
Animals Milk Production Increasing Tips: ઉનાળો દૂધ આપનારા પ્રાણીઓ માટે ચિંતા જનક હોય છે. વધારે ગરમીના કારણે પ્રાણીઓ અસ્વસ્થ થઈ શકે છે, જેના કારણે દૂધ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે. જોકે, પશુપાલકો થોડા સરળ ઉપાયો કરીની આ સમસ્યાને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડો કરી શકે છે. યોગ્ય આહાર, લીલો ચારો, મિનરલ મિક્ષ્ચર અને પ્રાણીઓને નિયમિત સ્નાન કરાવવાથી ઉનાળા દરમિયાન પણ દૂધનું ઉત્પાદન વધુ રહે છે.
Trending Photos
Animals Milk Production Increasing Tips: ઉનાળાની ઋતુ શરૂ થતાં જ, દૂધ આપનારા પ્રાણીઓ દુધ ઓછુ આપવાનું શરૂ કરી દે છે. ભારે ગરમી તેમને અસ્વસ્થ બનાવી શકે છે, જેના કારણે તેમના દૂધ ઉત્પાદન પર મોટી અસર થાય છે. જો કે, થોડા સરળ પગલાં અપનાવીને, પશુપાલકો નોંધપાત્ર ખર્ચ કર્યા વિના તેમના પ્રાણીઓનું દૂધ ઉત્પાદન વધારી શકે છે.
શરીરના તાપમાનને માપમાં રાખવામાં મદદ
ઉનાળા દરમિયાન પ્રાણીઓ માટે સૌથી મોટી સમસ્યા ભારે ગરમી છે. જ્યારે પ્રાણીઓ વધુ પડતી ગરમીનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે તેઓ અસ્વસ્થતા અનુભવે છે અને ઓછું દૂધ કરી દે છે. તેથી, ઉનાળા દરમિયાન પ્રાણીઓને નિયમિતપણે નવડાવવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ તેમના શરીરના તાપમાનને માપમાં રાખવામાં મદદ કરે છે અને રાહત આપે છે.
જો પ્રાણીઓ સાંજે દૂધ આપે છે તો પશુપાલકોએ પશુઓને સાંજે પશુને દૂધ દોહતા પહેલા નવડાવવું જોઈએ. સવારે 6 વાગ્યા પહેલાં દૂધ દોહવું જોઈએ, કારણ કે તે સમય પછી તાપમાન વધવાનું શરૂ થાય છે, અને પ્રાણીઓ ગરમીની અસરો અનુભવવા લાગે છે. બજારમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ મિનરલ મિક્ષ્ચર પ્રાણીઓને દૂધ ઉત્પાદન વધારવા માટે પણ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
દૂધ ઉત્પાદન વધારવા માટે કેલ્શિયમ પણ જરૂરી
આનાથી પ્રાણીઓને જરૂરી પોષક તત્વો મળે છે અને તેમને પ્રજનન ક્ષમતામાં પણ સુધારો થાય છે. તેમના આહારમાં મીઠું અને લીલો ચારો પણ શામેલ કરવો જોઈએ. બરસીમ, જુવાર અને નેપિયર જેવા લીલા ઘાસ પ્રાણીઓ માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. તે શક્તિ પ્રદાન કરે છે અને દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો કરે છે. દૂધ ઉત્પાદન વધારવા માટે કેલ્શિયમ પણ જરૂરી છે.
ચૂનાનું પાણી તૈયાર કરી શકાય
ખેડૂતો ઘરે ચૂનાનું પાણી તૈયાર કરી શકે છે. પાણીમાં લગભગ 250 ગ્રામ ચૂનો ઉમેરો અને તેને રાતભર પલાળવા દો. બીજા દિવસે સવારે, પ્રાણીને અડધો કે એક ગ્લાસ સ્વચ્છ પાણી આપો. આ કેલ્શિયમ પૂરું પાડે છે, જે દૂધ ઉત્પાદન વધારવામાં મદદ કરે છે.
પ્રાણીઓને સમયસર સ્નાન કરાવે
જો ખેડૂતો તેમના પ્રાણીઓને સમયસર સ્નાન કરાવે, સંતુલિત આહાર આપે અને ખનિજ મિશ્રણ અને કેલ્શિયમ સાથે લીલા ચારા સાથે તેમના આહારમાં પૂરક બનાવે, તો ઉનાળામાં પણ દૂધ ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. વધુમાં, ઉનાળા દરમિયાન પ્રાણીઓને તડકામાં બાંધવા જોઈએ નહીં, તેમને હંમેશા ઠંડી જગ્યાએ રાખવા જોઈએ.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે