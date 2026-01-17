Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

તમારા ખેતરમાં કરો આ ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સની ખેતી, થશે જબરદસ્ત કમાણી, સમજો પ્રક્રિયા અને નફાની ગણતરી

જો ખેડૂતો લાંબા સમય સુધી કમાણી કરવા ઈચ્છે છે તો કાજુની ખેતી એક શાનદાર વિકલ્પ છે. એકવાર રોકાણ કર્યા બાદ વર્ષો સુધી કમાણી થઈ શકે છે. જાણો કાજુની ખેતીની પ્રોસેસ, ખર્ચ, ઉત્પાદન અને પ્રતિ એકર નફાની ગણતરી.
 

Jan 17, 2026

ખેડૂતો જો સારો નફો મેળવવા ઈચ્છે છે તો પછી ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સની ખેતી પર દાવ લગાવી શકે છે. ખેડૂતો કાજુની ખેતી દ્વારા જબરદસ્ત કમાણી કરી શકે છે. કાજુ ખેડૂતો માટે સફેદ સોનું સાબિત થઈ શકે છે. હકીકતમાં તેની વધતી માંગ અને માર્કેટમાં મળતા ભાવ તેને એક શાનદાર પાક બનાવે છે. ભારત દુનિયાના સૌથી મોટા કાજુ ઉત્પાદક અને ઉપભોક્તામાંથી એક છે. જો તમે પણ સારી કમાણી કરવા ઈચ્છો છો તો કાજુની ખેતી એક શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તો આવો જાણીએ કાજુની ખેતીની પ્રક્રિયા, તેની ખાસિયતો અને એક એકરમાં કેટલો નફો થઈ શકે છે. તેની ગણતરી સરળ શબ્દોમાં સમજો.

કાજુની ખેતીની ખાસિયતો અને કેમ તે ફાયદાકારક છે?
એકવાર કાજુના ઝાડ લગાવ્યા બાદ તેમાં વધુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેતી નથી. કાજુના ઝાડ વર્ષો સુધી ફળ આપે છે, જેનાથી એક વખતનું રોકાણ લાંબા સમય સુધી ફાયદો કરાવે છે. આ સિવાય કાજુ હંમેશાથી પ્રીમિયમ ડ્રાઈ ફ્રૂટ છે, જેની બજારમાં સારી કિંમત મળે છે.

કાજુની ખેતીની પ્રોસેસ
કાજુની ખેતી સામાન્ય રીતે ગરમ અને ભેજયુક્ત વાતાવરણમાં કરવામાં આવે છે. ભારતમાં ગોવા, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, કેરળ, તમિલનાડુ અને આંધ્ર પ્રદેશમાં તેની ખેતી ખૂબ થાય છે.

1. માટી અને વાતાવરણઃ રેતાળ-લોમ માટી શ્રેષ્ઠ છે, જેમાં પાણી સારી રીતે નીકળી શકે. તે માટે ગરમ અને ભેજયુક્ત વાતાવરણ સારૂ છે. પરંતુ વધુ ઠંડી તેને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

2. સુધારેલી જાતો અને વાવેતર: સારા પાક માટે સુધારેલી જાતની પસંદગી જરૂરી છે, જેમ કે VRI-3, VRI-4, H-130, H-1601, ગોવા-1 વગેરે. જૂન-જુલાઈ (ચોમાસાની શરૂઆત) માં રોપણ માટે 60x60x60 સેમી આકારના ખાડા ખોદી, દરેક એકરમાં 100થી 120 છોડ લગાવી શકાય છે, જે માટે છોડની વચ્ચે 7x7 મીટર કે 8x8 મીટરનું અંતર રાખો.

3. સિંચાઈઃ શરૂઆતી 2-3 વર્ષો સુધી છોડને નિયમિત સિંચાઈની જરૂર પડે છે. મોટા છોડને સામાન્ય રીતે ઓછા પાણીની જરૂર હોય છે, પરંતુ ફૂલ આવવા અને ફળ લાગવા સમયે સિંચાઈ ફાયદાકારક રહે છે.

4. કાપણીઃ કાજુના છોડ રોપ્યા બાદ ત્રણ-ચાર વર્ષ બાદ ફળ આપવાનું શરૂ કરે છે. માર્ચથી મે મહિના સુધી ફળ પાકે છે, જ્યારે કાજુના ફળ (cashew apple) અને બીજ સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત થઈ જાય, ત્યારે તેની કાપણી થાય છે.

તમને જણાવી દઈએ કે કાજુના ફળ પડ્યા બાદ જમીનથી ભેગા કરવામાં આવે છે અને પછી કાજુના બીજને ફળથી અલગ કરવામાં આવે છે.

એક એકરમાં કાજુની ખેતી અને નફાની ગણતરી
1. શરૂઆતી ખર્ચ- પ્રતિ એકર, પ્રથમ 3-4 વર્ષ
જમીનની તૈયારી અને ખાડા ખોદવાઃ ₹10,000 - ₹15,000
છોડ (100-120 ગ્રાફ્ટેડ છોડઃ  ₹15,000 - ₹25,000 (₹150-₹200 પ્રતિ છોડ)
ખાતર અને જૈવિક ઉપચારઃ ₹10,000 - ₹15,000 પ્રતિ વર્ષ (પ્રથમ 3-4 વર્ષ)
સિંચાઈ વ્યવસ્થા (ડ્રિપ): ₹20,000 - ₹30,000 (એક વખતનો ખર્ચ)
પ્રથમ 3-4 વર્ષમાં કુલ અંદાજિત રોકાણ (ફળ આપતા પહેલા) : ₹80,000 - ₹1,20,000

2. પ્રોડક્શન અને આવક (પ્રતિ એકર, જ્યારે ઝાડમાં ફળ આવવા લાગે)
પ્રોડક્શનઃ એક પૂર્ણ વિકસિત કાજુનું ઝાડ વાર્ષિક 5-10 કિલોગ્રામ કાચા કાજુ આપી શકે છે.
100 ઝાડમાંથી 500-1000 કિલોગ્રામ પ્રતિ એકર દર વર્ષે.
બજાર ભાવઃ કાચા કાજુની બજાર કિંમત ₹80 - ₹150 પ્રતિ કિલોગ્રામ હોય છે. (આ પ્રોસેસિંગ બાદના પેકેજ્ડ કાજુથી અલગ છે)
અહીં 100 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ એવરેજ ભાવ લઈએ.

3. નફાની ગણતરી (અંદાજિત, ઝાડ ફળ આપ્યા બાદ)
મધ્યમ ઉત્પાદન (700 કિલો પ્રતિ એકર), 700 કિલોગ્રામ ₹100 (એવરેજ મૂલ્ય) = ₹70,000
હાઈ ઉત્પાદન (1000 કિલો પ્રતિ એકર) 1000 કિલો ₹100 (સરેરાશ કિંમત) = ₹1,00,000

4. વાર્ષિક ખર્ચઃ ખાતર, જંતુ નિયંત્રણ, સારસંભાળઃ ₹20,000 - ₹30,000  પ્રતિ વર્ષ

5. ચોખો નફોઃ પ્રતિ એકર, પ્રતિ વર્ષ
મીડિયમ પ્રોડક્શન પરઃ ₹70,000 (આવક) - ₹25,000 (વાર્ષિક ખર્ચ) = ₹45,000 પ્રતિ એકર દર વર્ષે
હાઈ પ્રોડક્શન પર: ₹1,00,000 (આવક) - ₹25,000 (વાર્ષિક ખર્ચ) = ₹75,000 પ્રતિ એકર દર વર્ષે

ખાસ નોંધઃ આ નફો કાચા કાજુ વેચવા પર છે. જો ખેડૂત ખુદ કાજુનું પ્રોસેસિંગ કરી સીધા બજારમાં વેચે છે તો નફો અનેક ગણો વધી શકે છે, કારણ કે પ્રોસેસ્ડ કાજુની કિંમત 600-1000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ કે તેનાથી વધુ હોય છે.

અંતમાં....
કાજુની ખેતી એક પ્રકારનું રોકાણ માની શકો છો, જો ધૈર્ય અને સારી રીતે કરવામાં આવે તો ખેડૂતો માલામાલ બની શકે છે. પરંતુ શરૂઆતી કેટલાક વર્ષોની મહેનદ બાદ આ પાક ઘણા વર્ષો સુધી સારી કમાણી કરાવે છે. (નોંધઃ આ ગણતરી અંદાજિત છે, ખેડૂતો તેનાથી વધુ કમાણી કરી શકે છે)

