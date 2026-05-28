/1 વીઘામાં થશે 40 હજારથી 1 લાખ સુધીની કમાણી, ખેતરમાં આ બે ફળ કરશે પૈસાનો વરસાદ

Fruits Farming Tips: પરંપરાગત પાકને છોડી પપૈયા અને કેળાની ખેતી કરવાથી ખેડૂત 1 વીઘામાં લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. વાંચો સંપૂર્ણ સમાચાર....
Fruits Farming Tips: પરંપરાગત ખેતી જેમ કે ઘઉં અને ઘાનમાં હવે પહેલા જેવો નફો નથી રહ્યો, તેથી ઓછી જમીનમાંથી છપ્પર ફાડી કમાણી કરવા માટે ફળોની બાગબાની સૌથી બેસ્ટ વિકલ્પ બનીને ઉભરી છે. જો તમે પણ તમારા 1 વીઘા ખેતરમાં દર વર્ષે 40 હજારથી લઈને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની બમ્પર કમાણી કરવા ઈચ્છો છો. તો પપૈયા અને કેળાની ખેતી તમારા માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે.
આ બંને ફળની સૌથી સારી વાત છે કે તેની માંગ માર્કેટમાં આખું વર્ષ રહે છે, જેનાથી ખેડૂતોએ મંદીનો સામનો કરવો પડતો નથી. ખુબ ઓછા ખર્ચ અને યોગ્ય મેનેજમેન્ટની સાથે તમે નાના ખેતરને નોટ છાપવાના મશીનમાં બદલી શકો છો. આવો તમને જણાવીએ આ બંને પાકથી કઈ રીતે સારી કમાણી કરી શકાય છે.
જબરદસ્ત કમાણી કરાવશે પપૈયા
પપૈયા ઓછા સમયમાં સૌથી વધુ અને ઝડપી રિટર્ન આપતા ફળોમાં સૌથી ઉપર આવે છે. જો તમે 1 વીઘા જમીનમાં પપૈયાની ખેતી શરૂ કરો છો તો એક વર્ષમાં આરામથી 1 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી કરી શકો છો. તેમાં ખર્ચની વાત કરીએ તો ડિપ સિંચાઈ, બીજ અને ખાતર મળી પ્રતિ વીઘાનો ખર્ચ ઘણો ઓછો છે.
સારા ઉત્પાદન માટે તમારે રેડ લેડી 786 (તાઇવાન), પૂસા નન્હા કે અર્કા સૂર્યા જેવી ઉન્નત જાતના છોડ લગાવવા જોઈએ. આ પાક રોપ્યા બાદ આશરે 9થી 10 મહિના બાદ ફળ આપવા લાગે છે અને સૌથી સારી વાત છે કે એકવાર લગાવ્યા બાદ બેથી ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલે છે.
કેળાની ખેતીથી ધાંસૂ કમાણી
કેળાની કોમર્શિયલ ખેતી આજકાલ ખેડૂતો માટે નિયમિત અને પાક્કી આવકનું સૌથી મોટું માધ્યમ બની ચૂકી છે. 1 વીઘા ખેતરમાં કેળાનો પાક લગાવી તમે સરળતાથી 1 લાખની આવક કરી શકો છો. તેમાં છોડ લગાવવામાં વધુ ખર્ચ થતો નથી.
માર્કેટમાં સૌથી વધુ માંગ G-9 (ગ્રાન્ડ નૈન) જાતની છે, કારણ કે તેના ફળ લાંબા, મોટા અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે. કેળા 12થી 14 મહિનામાં તૈયાર થઈ જાય છે અને 3 વર્ષ સુધી પાક આપે છે. આ સાથે તમે શરૂઆતી મહિનામાં છોડની વચ્ચે ખાલી જગ્યામાં વટાણા, મરચા, કોબી કે હળદર જેવા સિઝનલ પાકની ખેતી કરી તમારો રોજિંદો ખર્ચ પણ કાઢી શકો છો.