/ખેતી પર અલ નીનોનું સંકટ! ખેડૂતોએ શું કરવું જોઈએ? જાણો કયા પાક અને બીજ રહેશે સુરક્ષિત

EL Nino Farming Safety Tips: ખેતી પર મંડરાતા અલ નીનોના સંકટ અને સતત વધતી હીટવેવને જોતા સરકાર અને કૃષિ વિભાગ પૂરેપૂરા એલર્ટ મોડ પર છે. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતોએ બચાવના આ ઉપાયો અપનાવવા જોઈએ.
EL Nino Farming Safety Tips: ઉનાળાની સિઝનમાં 'અલ નીનો'નું નામ સાંભળતા જ ભારતીય ખેડૂતો અને કૃષિ નિષ્ણાતોની ચિંતા વધી જાય છે. આ પ્રશાંત મહાસાગરમાં થતો એક એવો મોસમી બદલાવ છે જેનાથી સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન વધી જાય છે. તેની સીધી અસર ભારતના ચોમાસા પર પડે છે, જેના કારણે દેશના ઘણા ભાગોમાં મોસમી પવનો નબળા પડી જાય છે અને ઓછો વરસાદ જોવા મળે છે.
આ વર્ષે પણ પ્રી-મોન્સૂન સ્થિતિ અને સતત વધતી હીટવેવને જોતા સરકાર અને કૃષિ વિભાગ સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર છે. અલ નીનોના કારણે ખરીફ પાકની વાવણીમાં વિલંબ અને જમીનમાં ભેજ ઓછો થવાનો મોટો ખતરો રહેલો છે. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂત માટે સમયસર યોગ્ય રણનીતિ બનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી આ મોસમી સંકટ વચ્ચે પણ પોતાની મહેનતની કમાણી સુરક્ષિત રાખી શકાય. ચાલો જાણીએ કે, ખેડૂતોએ પાક બચાવવા માટે શું કરવું જોઈએ.
અલ નીનોથી પ્રભાવિત થનારા વિસ્તારો
અલ નીનો સક્રિય થવાથી દેશના મધ્ય, ઉત્તર-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ રાજ્યોમાં સામાન્ય કરતા ઘણો ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને કર્ણાટકના કેટલાક કૃષિ પ્રધાન વિસ્તારો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
અલ નીનોની આ પાકો પર થશે સીધી અસર
ચોમાસામાં વિલંબ અથવા પાણીની અછતને કારણે ખરીફના મુખ્ય પાકો જેવા કે ડાંગર, મકાઈ, સોયાબીન અને શેરડીના શરૂઆતી ગ્રોથ પર અસર પડે છે. સતત વધતી ગરમી અને તડકાને કારણે ખેતરની જમીનનો ભેજ વહેલો સુકાઈ જાય છે, જે છોડને કમજોર બનાવે છે. જો યોગ્ય સમયે સિંચાઈની વ્યવસ્થા ન હોય તો પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
સંકટથી બચવાના ઉપાયો
આ મોટા મોસમી સંકટથી પાકને સુરક્ષિત રાખવા માટે ખેડૂતોએ પરંપરાગત પદ્ધતિઓને બદલે સ્માર્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ ટેકનિક અપનાવવી પડશે. ખેતરમાં પાણીના દરેક ટીપાંનો બગાડ રોકવા માટે ડ્રિપ ઇરિગેશન (ટપક પદ્ધતિ) અને સ્પ્રિંકલર (ફુવારા પદ્ધતિ)નો ઉપયોગ બેસ્ટ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
આ સાથે જ ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરની માટીમાં ભેજ લાંબો સમય ટકાવી રાખવા માટે 'મલ્ચિંગ'નો સહારો લેવો જોઈએ, જેથી પાણીનું બાષ્પીભવન ઓછું થાય. સંકટના આ સમયમાં ખેતરની આસપાસ નાના તળાવ અથવા વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ બનાવાથી પણ મદદરૂપ સાબિત થાય છે, જેથી જરૂર પડે ત્યારે સંગ્રહિત પાણીનો ઉપયોગ કરી શકાય.
યોગ્ય બીજની પસંદગી
અલ નીનોની અસરથી બચવાનો સૌથી કારગર રસ્તો એ છે કે ખેડૂતો આ વખતે દુષ્કાળ સહન કરી શકે તેવા અને ટૂંકા ગાળામાં તૈયાર થતા સુધારેલા બીજની પસંદગી કરે. કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોએ એવી ઘણી જાતો વિકસાવી છે જે ઓછા પાણીમાં પણ સારું ઉત્પાદન આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
કયા પાક છે સુરક્ષિત?
આ સિઝનમાં ડાંગરને બદલે એવા અનાજનું વાવેતર કરવું જોઈએ, જેમ કે બાજરી, જુવારના વાવેતરને પ્રાથમિકતા આપી શકાય છે. આ ઉપરાંત કઠોળના પાક જેવા કે મગ અને અડદ પણ આ હવામાન માટે સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. સરકાર પણ બ્લોક સ્તર પર ખેડૂતોને આ ખાસ બીજની ઉપલબ્ધતા અને માર્ગદર્શન આપવાની તૈયારી કરી રહી છે.