ભારતનું અનોખુ ગામડું જ્યાં દરેક ખેડૂત છે કરોડપતિ! ઘેર ઘેર અપાર સંપત્તિ, જાણો કેવી રીતે બદલાયું ભાગ્ય?
Crorepati Village Of India: ભારતમાં એક એવું ગામ છે જ્યાં દરેક ખેડૂત કરોડપતિ છે. આ ગામ વિશે ખાસ જાણવા જેવું છે.
કેરળનું એલેવનચેરી ગામ દેશના તમામ ગામડાઓ માટે એક મિસાલ બનીને સામે આવ્યું છે. વાત જાણે એમ છે કે અહીં 300 પરિવારોએ શાકભાજીની ખેતીને 16 કરોડ રૂપિયાના સામ્રાજ્યમાં બદલી નાખ્યું. તે પણ સરકારી મદદ વગર. સ્માર્ટ ખેતીની પદ્ધતિથી અને બધાની મહેનતથી આ કમાલ કરી નાખ્યો.
દર વર્ષે 5000 ટન શાકભાજી
વર્ષ 1996થી અહીંના ખેડૂતો શાકભાજી અને ફળ સંવર્ધન પરિષદ (VFPCK) દ્વારા સામૂહિક ખેતી કરી રહ્યા છે. બધાનો ખર્ચ અને પ્રોફિટ વહેંચી નાખવામાં આવે છે અને તેમના વચ્ચે કોઈ વચેટિયા નથી જેના કારણે અહીંના ખેડૂતો દર વર્ષે 5000 ટન શાકભાજીનું વાવતર કરે છે.
આટલા પ્રકારના શાકભાજી ઉગાડે
એલેવનચેરીના ખેડૂત જમીન પટ્ટા પર લઈને 30થી વધુ શાકભાજી ઉગાડે છે. દૂધી, તુરિયા, કારેલા જેવા શાકભાજી સમગ્ર કેરળમાં મશહૂર છે. શાકભાજીના ખરીદારો ફક્ત ગામ સુધી નથી પરંતુ પાડોશી પંચાયતો પણ તેનો ભાગ બની છે.
સ્માર્ટ પદ્ધતિથી ખેતી
ગામડાના ખેડૂતોએ મોર્ડન ટેક્નોલોજી અને પરંપરાગત જ્ઞાનને મિક્સ કરીને સ્થાયી કૃષિ મંડપ બનાવેલા છે. ઓર્ગેનાઈઝ્ડ રીતે પાણીનું વિતરણ થાય છે અને ઓર્ગેનિક રીતે કીટ નિયંત્રણ થાય છે. શૂન્ય કચરો અને વધુમાં વધુ પ્રોફિટ માટે તેઓ દરેક નિર્ણય સમજી વિચારીને લે છે.
શહેરી પલાયન રોકનારું મોડલ
અહીંના ખેડૂતો ટીમવર્ક દ્વારા દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવે છે. જંગલી સુવરોથી લઈને પાણીની કમી. બધી સમસ્યાઓને તેઓ હળી મળીને દૂર કરવામાં કોશિશ કરે છે. અહીંનું અનોખુ મોડલ યુવા ખેડૂતોને પણ પોતાના તરફ ખેંચે છે અને શહેરી પલાયનને ઘટાડે છે.
ખેડૂતોની એક જ ડિમાન્ડ
એલેવનચેરીના ખેડૂતો કહે છે કે તેમને સબસિડીની જરૂર નથી પરંતુ માર્કેટ જોઈએ. વચેટિયા વગર, કોઈ લોનનો ટ્રેપ નહીં. બસ સ્માર્ટ એકજૂથ ખેતી. આ સાથે એવી નીતિઓ બનાવવામાં આવે કે તેમની સફળતાને આખા દેશમાં કોપી પેસ્ટ કરે.
