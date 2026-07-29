/ખેડૂતો માટે ખુબ કામની છે આ MIDH યોજના, તમારા ફાયદાની એક એક વાત ખાસ જાણો

ખેડૂતો માટે આ માહિતી ખુબ કામની છે. સરકાર બાગાયતી ક્ષેત્રને વેગ આપવા અને ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture) યોજના ચલાવે છે. જે હેઠળ ખેડૂતોને જ્યાં આધુનિક ખેતીની ટેક્નોલોજી અપનાવવા માટે પ્રેરિત કરાઈ રહ્યા છે તો સારા ઉત્પાદન માટે આર્થિક અને ટેક્નોલોજીની મદદ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. આ યોજના દ્વારા સરકારનો લક્ષ્યાંક પરંપરાગત ખેતીની સાથે સાથે વ્યવસાયિક ફાર્મિંગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
સેન્ટરો દ્વારા તાલિમ
MIDH યોજના હેઠળ ખેડૂતોને આધુનિક ખેતી માટે ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવી રહી છે. જેના માટે દેશભરમાં 61 ટ્રેનિંગ સેન્ટર (MIDH Training Centers) બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં ખેડૂતોને આધુનિક ખેતી સંલગ્ન ઝીણવટભરી માહિતી અપાય છે. તથા તાલિમ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે.
આ તાલિમ કેન્દ્રોને ભારત-ઈઝરાયેલ સહયોગ, ભારત-નેધરલેન્ડ સહયોગ અને વિવિધ શોધ સંસ્થાનોની મદદથી વિક્સિત કરાય છે. અહીં ખેડૂતોને નવી ટેક્નોલોજી, સારી વાવેતર સામગ્રી, અને શાકભાજીની ઉત્કૃષ્ટ જાતો વિશે પૂરેપૂરી માહિતી અપાય છે.
કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ MIDH યોજના હેઠળ રાજ્ય બાગાયતી મિશન, ટેક્નોલોજી સહાયતા સમૂહ (TSG), સટીક કૃષિ વિકાસ કેન્દ્ર (PFDC), ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્ર (CoE), આઈસીએઆર સંસ્થાન, રાજ્ય કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રોના માધ્યમથી ખેડૂતોને સહયોગ અપાય છે. તેમની મદદથી ખેડૂતો આધુનિક ખેતી કરવાનું શીખતા ઓછા ખર્ચે સારું ઉત્પાદન મેળવવામાં મદદ મેળવી રહ્યા છે.
આ રીતે અપાય છે મદદ
MIDH યોજના દ્વારા ખેડૂતોને અનેક રીતે મદદ કરાય છે. જો સંરક્ષિત ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાની રીતે જોઈએ તો પોલીહાઉસ, શેડ નેટ હાઉસ, પ્લાસ્ટિક ટનલ, અને અન્ય આધુનિક ઈન્ફ્રા નિર્માણ દ્વારા તેમને યોજના હેઠળ નાણાકીય મદદ મળે છે. આ ટેક્નિકથી ઓછી જગ્યામાં વધુ ઉત્પાદન (Farming Production Rise) મેળવવામાં મદદ મળે છે.
સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture) યોજના વિશે કેન્દ્રીય કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ રાજ્યમંત્રી રામનાથ ઠાકુરે જાણકારી પણ શેર કરી અને તેના ફાયદા ગણાવ્યા. તેમણે લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં કહ્યું કે સરકાર બાગાયતી ક્ષેત્રને મજબૂતી આપવા માટે સતત કામ કરે છે. MIDH યોજના દ્વારા ખેડૂતોને આધુનિક ખેતી સાથે જોડવા અને ઉત્પાદન વધારવાની સાથે બાગાયતીને મજબૂત કૃષિ વ્યવસાય તરીકે ડેવલપ કરવા પર ભાર મૂકાઈ રહ્યો છે.