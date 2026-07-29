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ખેડૂતો માટે ખુબ કામની છે આ MIDH યોજના, તમારા ફાયદાની એક એક વાત ખાસ જાણો

ખેડૂતોને MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture)યોજના હેઠળ માત્ર આર્થિક મદદ નહીં પરંતુ ટેક્નોલોજીની મદદ પણ કરવામાં આવે છે. જેનાથી તેઓ પોતાના પ્રોડક્શનને વધુ સારું બનાવી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 29, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:29 PM IST
ખેડૂતો માટે ખુબ કામની છે આ MIDH યોજના, તમારા ફાયદાની એક એક વાત ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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