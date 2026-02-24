Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

Special Story: ભાવનગરના ખેડૂતની જબરી કમાલ: સિડલેસ લીંબુ અને પર્પલ કોબી જેવા પાકની ખેતી દ્વારા કરે છે લાખોની કમાણી

Seedless Lemon Farming Bhavnagar: પરંપરાગત ખેતી છોડી બાગાયતી પાકો તરફ વળ્યા ભાવનગરના ખેડૂત. બ્રોકલી અને પર્પલ કોબી જેવા પાકોથી મેળવે છે મબલખ આવક. ગુજરાતની ખેતીમાં નવો આયામ ભાવનગરના પ્રગતિશીલ ખેડૂતે અપનાવ્યો છે. તેની વાડીમાં લહેરાતા 15 પ્રકારના પાકના જોરે બારેમાસ કમાણીની નવી રાહ ચીંધી છે. ભાવનગરના ખેડૂત સીડલેસ લીંબુ અને શાકભાજી દ્વારા માલામાલ થયા છે. 15 પ્રકારના શાકભાજી અને બાગાયતી પાકો થકી વર્ષે લાખોની કમાણી કરે છે ખેડૂત.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:27 AM IST

Trending Photos

Special Story: ભાવનગરના ખેડૂતની જબરી કમાલ: સિડલેસ લીંબુ અને પર્પલ કોબી જેવા પાકની ખેતી દ્વારા કરે છે લાખોની કમાણી

નવનીત દલવાડી/ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના ખેડૂત સિડલેસ લીંબુની ખેતીથી કરી રહ્યા છે બારેમાસ કમાણી, અંધારિયાવડ ગામના ખેડૂત પોતાની વાડીમાં વિવિધ પ્રકારના 15 થી વધુ શાકભાજીની ખેતી થકી વર્ષે લાખોની કમાણી કરી રહ્યા છે, બ્રોકલી, પર્પલ કોબી, રીંગણ, ડુંગળી, લસણ તેમજ લીંબુ, પપૈયા અને ખીરા કાકડી સહિતના બાગાયતી ખેત પાકો તરફ વળી સારા ઉત્પાદન સાથે સારી આવક પણ મેળવી રહ્યા છે. 

No description available.

Add Zee News as a Preferred Source

ખેડૂતો માટે નવી રાહ ચીંધવાનું કાર્ય
ભાવનગર જિલ્લામાં મોટાભાગે ખેડૂતો ડુંગળી, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, ચણા, જુવાર, જેવા પાકોની ખેતી વધારે કરે છે, પરંતુ તે પૈકીના કંઈક નવું કરવાની વિચારધારા ધરાવતા ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતીથી આગળ વધી અન્ય ખેડૂતો માટે નવી રાહ ચીંધવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, જિલ્લાના સિહોર, ઘોઘા, તળાજા, પાલીતાણા, જેસર, મહુવા સહિતના તાલુકા પંથકોના ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ વળ્યા છે. 

No description available.

ખેડૂતો આ પાક વાવીને મેળવી રહ્યા છે સારી ઉપજ
આ વિસ્તારના ખેડૂતો કેળા, પપૈયા, જમરૂખ, દાડમ અને લીંબુ તેમજ વિશેષ પાકમાં તરબૂચ, ટેટી, કમલમ ફૂટ, સ્ટ્રોબેરી જેવા બાગાયતી પાકોનું પણ વાવેતર કરી રહ્યાં છે, સામાન્ય રીતે ખેડૂતો અગાઉ પોતાની વાડીમાં સિઝન મુજબ કોઈ એક પાકનું વાવેતર કરતા હતા, જ્યારે આજના ખેડૂતો પોતાની વાડીમાં એક કરતા વધુ પાકોનું વાવેતર કરી સારી ઉપજ પણ મેળવી રહ્યા છે. 

6 હજાર હેક્ટર કરતા વધુમાં લીંબુનું વાવેતર
ભાવનગર જિલ્લામાં 6 હજાર હેક્ટર કરતા વધુમાં લીંબુનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકા પંથકના અને ભાવનગર શહેરથી ૨૦ કિમી દૂર આવેલા તેમજ કુદરતી સૌંદર્ય સમાન ડુંગરોથી ઘેરાયેલ અંધારીયાવડ ગામના ખેડૂત શાંતિભાઈ વેગડ એ લીંબુની બાગાયતી ખેતીમાં પણ મહારત મેળવી છે, હાલ તેઓ પોતાની વાડીમાં વિવિધ શાકભાજી અને બાગાયત પાકનું (મલ્ટી ફાર્મિંગ) કરી સારુ ઉત્પાદન મેળવી રહ્યા છે. 

No description available.

સીડલેસ લીંબુના વૃક્ષમાં એક બે નહીં પરંતુ 5 થી 10ના જુમખામાં આવે છે લીંબુ 
શાંતિભાઈ એ અન્ય પાકોની સાથે સીડલેસ લીંબુની ખેતી શરૂ કરી છે, જેમાં સારી આવક મેળવી સમૃદ્ધિ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. શાંતિભાઇ વેગડ એ શાકભાજીની પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે પોતાની વાડીમાં 100થી વધુ સીડલેસ લીંબુના છોડનું વાવેતર કર્યું છે, દેખાવમાં મોસંબી જેવા લાગતા આ લીંબુમાં બીજ હોતા નથી, શાંતિભાઈ વેગડ છેલ્લા સાત વર્ષથી સીડલેસ લીંબુની ખેતી કરી રહ્યા છે, અન્ય લીંબુની માફક સિડલેસ લીંબુમાં બીજ નથી હોતા, 10 ફુટ સુધી ઊંચાઈ ધરાવતા સીડલેસ લીંબુના વૃક્ષમાં એક બે નહીં પરંતુ 5 થી 10ના જુમખામાં લીંબુ આવે છે. 

લીંબુનો આકાર પણ મોસંબી જેટલો મોટો
ખાસ વાત તો એ છે, કે આ લીંબુના ઝાડમાં કાંટા હોતા જ નથી, જેથી કરીને લીંબુનો ઉતારો લેતા સમયે ખેડૂતોને કોઇ સમસ્યા પણ રહેતી નથી. જ્યારે ઉત્પાદનમાં આ લીંબુનો જોટો નથી જડે એમ કારણકે સામાન્ય લીંબુડીમાં વર્ષ દરમ્યાન ૧૦-૨૦ કિલો લીંબુનો ઉતારો આવે છે, જ્યારે સીડલેસ લીંબુમાં 50 થી 120 કિલોનો ઉતારો આવતો હોય છે, લીંબુનો આકાર પણ મોસંબી જેટલો મોટો હોય છે. 

એક છોડમાં પાંચથી છ મણ જેટલા લીંબુની આવક
સામાન્ય રીતે સાદા લીંબુમાં વર્ષમાં એક વખત જ ફાલ આવતો હોય છે. જ્યારે સિડલેસ લીંબુમાં ખેડૂતોને બારેમાસ ફાલ મળી રહે છે. બારેમાસ ફ્લાવરિંગ ચાલુ રહે છે અને ઉતારો પણ ઝડપથી આવે છે અને ઉત્પાદન પણ વધારે થાય છે. એક છોડમાં પાંચથી છ મણ જેટલા લીંબુની આવક થાય છે, ખેડૂત શાંતિભાઈ એ સાત વર્ષ પહેલા આ છોડનું વાવેતર કરીને તેને ઉછેર્યા હતા. આજે બાર મહિના સુધી સતત લીંબુની આવક શરૂ રહે છે. અને જેના કારણે રૂપિયા પણ સારા મળે છે. 

No description available.

હાલ સિડલેસ લીંબુના વાવેતરમાં ઘણા ખેડૂતો આગળ વધ્યા
ભાવનગર જિલ્લામાં લીંબુના વાવેતર અંગે બાગાયત વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, લીંબુનું વાવેતર જિલ્લામાં ઘણી જગ્યાએ થાય છે, હાલમાં 6,687 હેક્ટરમાં અલગ અલગ તાલુકાઓમાં કુલ લીંબુનું વાવેતર નોંધાયેલું છે. જોકે, હાલ સિડલેસ લીંબુના વાવેતરમાં ઘણા ખેડૂતો આગળ વધ્યા છે. આ લીંબુની સાઇઝ મોટી હોવાથી વેપારીઓ અને કંપનીમાં ખપત વધુ થાય છે, અને ભાવ પણ સારા મળી રહે છે. 

આ વર્ષે ખેડૂતોને લીંબુમાં પ્રતિકિલો રૂપિયા 150 થી વધુ ભાવ
ગતવર્ષે અવિરત વરસાદના કારણે હાલ લીંબુમાં ફ્લાવરીંગ ખૂબ ઓછું છે, જેથી ઉતારો ઓછો આવશે, પરંતુ ઉનાળામાં ફ્લાવરીંગ સારું થશે જેથી લીંબુની આવક વધશે, સાથે ગરમીને લઈને ખપત વધતા આ વર્ષે ખેડૂતોને લીંબુમાં પ્રતિકિલો રૂપિયા 150 થી વધુ ભાવ મળે એવી પૂરી સંભાવના છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
BhavnagarGujarat farmerfarmingFarmers of BhavnagarBhavnagar districtdouble incomeplanting Sidlesh lemon

Trending news