સોના જેવી ખેતી! જાણો કેવી રીતે આ ખેડૂત હળદરમાંથી પાવડર અને અથાણું બનાવી કરે છે મબલખ કમાણી
Farmers of Surendranagar district: પ્રગતિ ખેડૂતે લીલી હળદરનું વાવેતર કર્યું છે. લીલી હળદરની ખેતીથી આ પ્રગતિશીલ ખેડૂત વર્ષે 250 થી 300 મણ જેટલી હળદર દળીને હળદર પાવડર અને લીલી હળદરનું અથાણું બનાવી વહેંચે છે.
Trending Photos
Farmers of Surendranagar district: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો હવે પ્રગતિશીલ બન્યા છે સાથે સાથે આત્મ નિર્ભર પણ બન્યા છે ત્યારે વઢવાણ તાલુકાના વડોદ ગામના એક પ્રગતિ ખેડૂતે લીલી હળદરનું વાવેતર કર્યું છે. લીલી હળદરની ખેતીથી આ પ્રગતિશીલ ખેડૂત વર્ષે 250 થી 300 મણ જેટલી હળદર દળીને હળદર પાવડર અને લીલી હળદરનું અથાણું બનાવી વહેંચે છે. આ હળદર પકવવા માટે પ્રગતિશીલ ખેડૂત રાસાયણિક ખાતર કે દવાઓનો ઉપયોગ કરતા નથી. આ પ્રગતિશીલ ખેડૂત સંપૂર્ણપણે જીવામૃતનો ઉપયોગ કરે છે જેથી પાક પણ સારો આવે છે અને હળદરની ગુણવત્તા પણ સારી રહે છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો આજે ખેતી ક્ષેત્રે નવી દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. અહીંના ખેડૂતો હવે પરંપરાગત ખેતીથી આગળ વધી પ્રગતિશીલ અને આત્મનિર્ભર બનતા જઈ રહ્યા છે. વઢવાણ તાલુકાના વડોદ ગામના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે લીલી હળદરની ખેતી કરીને સફળતાનો નવો માપદંડ ઉભો કર્યો છે. તેમણે નવી વિચારસરણી અને આધુનિક પદ્ધતિઓ અપનાવી ખેતીમાં અનોખું સ્થાન મેળવ્યું છે. આ ખેડૂત દર વર્ષે આશરે 250 થી 300 મણ જેટલી લીલી હળદરનું ઉત્પાદન કરે છે.
ખાસ વાત એ છે કે તેઓ માત્ર હળદર વેચતા નથી. પરંતુ હળદરને દળીને હળદર પાવડર અને લીલી હળદરનું અથાણું બનાવી વેચાણ કરે છે. જેના કારણે તેમને વધારે નફો મળે છે અને તેઓ સંપૂર્ણપણે આત્મનિર્ભર બન્યા છે. આ ખેતીની સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે તેઓ પાક પકવવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતર કે દવાઓનો ઉપયોગ કરતા નથી. તેઓ સંપૂર્ણપણે જીવામૃતનો ઉપયોગ કરે છે. જીવામૃતના ઉપયોગથી પાક સ્વસ્થ અને ગુણવત્તાસભર બને છે. સાથે જમીનની ઉર્વરાશક્તિ પણ જળવાઈ રહે છે.
આ પ્રગતિશીલ ખેડૂત અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહ્યા છે. તેમની આ સફળતા સાબિત કરે છે કે જો ખેતીમાં નવીનતા, મહેનત અને સાચી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે તો ખેતી પણ એક સફળ અને લાભદાયી વ્યવસાય બની શકે છે. ખરેખર, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના આવા પ્રગતિશીલ ખેડૂતો ગ્રામ વિકાસ અને આત્મનિર્ભર ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં મહત્વનો ફાળો આપી રહ્યા છે,
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે