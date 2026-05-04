ખેડૂતોને પણ મળશે ભેટ, 9000 રૂપિયાની થશે PM કિસાન સન્માન નિધિ, પીએમ મોદીએ કરી હતી જાહેરાત

હોમAgricultureખેડૂતોને પણ મળશે ભેટ, 9000 રૂપિયાની થશે PM કિસાન સન્માન નિધિ, પીએમ મોદીએ કરી હતી જાહેરાત

PM Kisan yojna updates: ખેડૂતો પણ એક શાનદાર શરૂઆત માટે તૈયાર છે. વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, પીએમ મોદીએ ખેડૂતોને વાર્ષિક 9,000 રૂપિયા આપવાનું વચન આપ્યું હતું. વલણો સૂચવે છે કે ભાજપ સરકાર વિજય તરફ આગળ વધી રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 04, 2026, 06:05 PM IST
PM Kisan yojna updates: બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકોને વચન આપ્યું હતું કે જો તેઓ રાજ્યમાં સરકાર બનાવશે, તો તેમને પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ 9,000 રૂપિયા મળશે. હાલમાં, પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતોના ખાતામાં 6,000 રૂપિયાના ત્રણ હપ્તા મોકલવામાં આવે છે. આ પૈસા ચાર મહિનાના અંતરાલ પર વહેંચવામાં આવે છે. બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થઈ રહ્યા છે. રાજ્યમાં ભાજપનો જંગી વિજય થતો દેખાય છે.

બંગાળમાં મહારાષ્ટ્ર મોડેલ

ભાજપે મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોને પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 9,000 રૂપિયાનું પણ વચન આપ્યું હતું. ત્યાં સરકાર બનાવ્યા પછી, મહારાષ્ટ્ર સરકાર નમો શેતકરી મહાસમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને વધારાના 6,000 રૂપિયા આપે છે. જો કેન્દ્ર સરકારના યોગદાન સાથે જોડવામાં આવે તો, ખેડૂતોને વાર્ષિક 12,000 રૂપિયા મળે છે. બંગાળમાં ભાજપ સરકાર આ મોડેલ અપનાવી શકે છે.

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 23મા હપ્તાની રાહ 

દેશભરના ખેડૂતો હાલમાં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 23મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકારે માર્ચ 2026માં 22મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો. તેથી, 23મો હપ્તો જૂનના અંતમાં અથવા જુલાઈની શરૂઆતમાં ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થઈ શકે છે.

કેટલાક ખેડૂતોને છેલ્લી વખત પૈસા મળ્યા ન હતા

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ મળેલા પૈસા ગયા વખતે કેટલાક ખેડૂતોને જમા થયા ન હતા. આ નાની અને મોટી બંને ભૂલોને કારણે છે. ખેડૂતો માટે E-KYC અને આધાર લિંકિંગ ફરજિયાત છે. જે ખેડૂતોએ e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તેમને PM કિસાન સન્માન નિધિનો આગામી હપ્તો મળશે નહીં. આ પૈસા સીધા તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, તેથી તેમના બેંક ખાતા તેમના આધાર કાર્ડ નંબર સાથે લિંક થાય તે જરૂરી છે.

જમીન ચકાસણી પણ જરૂરી

જે ખેડૂતોએ તેમની જમીનની યોગ્ય રીતે ચકાસણી કરી નથી તેમને લાભાર્થીઓની યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, જો ભૂતકાળમાં તમારા ખાતામાં પૈસા જમા ન થયા હોય, તો ખાતરી કરો કે તમારા બધા દસ્તાવેજો અપડેટ છે કે નહીં. જો નહીં, તો જાહેર સેવા કેન્દ્રની મુલાકાત લો અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમને અપડેટ કરાવો. એક પણ ભૂલ તમારા પૈસા રોકી શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

